Društvenim mrežama kruži apel za Slavoniju: ‘Patiti ćemo svi, ne samo proizvođači’

Autor: Ivana Jurišić

Nevrijeme koje je proteklih dana poharalo Hrvatsku, ostavilo je velike posljedice na terenu. Kuće bez krovova, uništena polja, mrtvi i ozlijeđeni. Među najgore pogođenim područjima je Slavonija koju je i prije ovih događaja poharala afrička svinjska kuga zbog čega pate mnoga gospodarstva u Slavoniji. Kao što smo već pisali, nakon nevremena još se nije vratila struja u sva slavonska sela i mjesta zbog čega ljudima propadaju zimnice od kojih su mnogi od njih mjesecima planirali živjeti.





Slavonka sa zagrebačkom adresom Marija Leaković na društvenim mrežama podijelila je objavu u kojoj apelira na sve da daju podršku Slavoniji u ovom teškom trenutku.

“Apel za Slavoniju!

Ajmo samo obratit pozornost na jedan začarani krug nevolja: afrička svinjska kuga + nevrijeme = gladna godina.

Znate li da mnoga sela istočno od Županje još uvijek nisu dobila struju nakon nevremena u srijedu? Više od 30 sati je prošlo, a tamo svaka kuća ima barem dva zamrzivača u kojima čuva meso i povrće koje sada propada..

Polja su uništena (pšenica je srećom ovršena), no pitanje je što će ostati od kukuruza. Glavne stočne hrane domaćih svinja. A bome i divljih, koje će sad dolaziti još bliže kućama u potrazi za hranom, dok istovremeno hara afrička kuga koju će na taj način potencijalno još više prenositi.









Što će jesti sljedeća generacija?

Ako bude sreće, domaće svinje koje su još zdrave preživjet će ovo ljeto i dočekati vrijeme kolinja jer se hrane hranom od prošle godine. No, hoće li i kad biti proglašen kraj epidemije i ukinute zabrane za razmnožavanje, preradu i prodaju svinjetine, pitanje je. Hoće li ih stožer iz mjera predostrožnosti potamaniti prije, također. Ako nekako i prežive, pitanje je što će jesti njihova sljedeća generacija iduće godine ukoliko od ovogodišnjeg uroda kukuruza ne ostane dostatna količina. Cijene će divljati, no to na stranu jer se onda uvijek gleda samo ta varijabla, a moguće je da naprosto neće biti ni približno dovoljno. Ni hrane za njih, ni svinjetine za nas.

Ok, veliki farmeri će uvesti hranu, no što s onim malim? OPG-ovima koji pokušavaju ponuditi ozbiljno kvalitetan ili čak eko proizvod? Što s ljudima koji uzgajaju za svoje potrebe, da prehrane svoju obitelj? Ne kupuju svi povrće, voće i meso u dućanima, neki naprosto nemaju tu količinu novca, nego sami uzgajaju, proizvode svoju stočnu hranu i prerađuju meso. Ne moramo uopće spominjati da mnogi uzgajaju i zato da znaju što jedu, jer ne žele namirnice iz neprovjerenih izvora.

Zeznuto je i to što je svinjogojstvo deficitarno i što se velike subvencije daju kako bi se uzgajalo. E sad, za dobivene poticaje treba imati određeni ekonomski nivo stoke i hrane za koju je dobiven poticaj, a to sad ovim nepogodama gubimo. Ok, neće dobiti drugi dio poticaja (nemam pojma imaju li kakve penale ako nisu na ekonomskoj veličini koju su prijavili, slobodno me nadopunite koji znate). Kasnije možda dobiju nekad neku odštetu ako im potamane stoku, ali vjerojatno nedovoljno. Teško da će biti na pozitivnoj nuli, a ne zaboravimo ni sav trud i vrijedan rad bez postignutog cilja i plodova.









Osim uzgajivača, plakat će i potrošači: ništa od zamamnih mirisnih kobasica u hladne zimske dane, ništa od slasnih čvaraka koje kad netko donese na posao dođu bolje nego skupi team building. Ništa od omiljene slanine i špeka, ništa od kuhanih domaćih šunkica za Uskrs, ništa od raskošnog kulena i seke kad dođu gosti.

Neće biti lako ni vegetarijancima

Ajmo se dotaknuti i drugih stvari:

Vrtovi i voćnjaci prvo su zadnjih dana spaljeni vrućinom, a onda pokošeni vjetrom od 180 km/h. Teško da će ostatak ljeta davati značajnije plodove, a zimnicu, rakiju, pekmeze, ajvar, moći ćemo samo sanjati. Podsjećam i na propale dosad skupljene zalihe u onim škrinjama koje već 30 i kusur sati nemaju struju.

Neće bit lako ni vegetarijancima kao što vidimo, a soju još nismo niti spomenuli. Soja je prekrasna bilja, u ovo vrijeme već stasala, no relativno niska pa kad ju vjetar ubije, korov prevlada začas. Tko nije čupao štirak na 35 stupnjeva ni ne zna koliko je zamaman miris zrele pečene soje jednom kad se krajem ljeta ovrši.

Ajmo dalje, sijeno razbacano po njivama i natopljeno kišom ubrzo bi na vrućini moglo prokisnut i strunut – neće biti baš slasno kravicama, svinjama i ostalim životinjama. I još puno toga o čemu ne znam dovoljno pa da ne duljim.

I u šumama je grozno stanje. Vjetrolom je užasno opasan, a još će dugo padati napukle grane čak i kad slabije zapuše. Problem je u tome što ljudi krajem ljeta intenzivno idu u šumu po drva za ogrjev, skupljati žir i slično. Hoće li ih netko poticati da nose zaštitne kacige?

Nema majstora

Oštećene su i kuće i škole, infrastruktura, a majstora baš i nema, to svi znamo. U Slavoniju još nisu stigli ni Indijci ni Nepalci da ponude svoje ruke, no vjerujem da će taj kraj ipak netko opet naseliti kad ovo malo preostalih Slavonaca ode tamo gdje je već većina..

Ono što me potaklo ovo pišem jeste činjenica da su sve oči zadnjih tjedana bile uprte u Lučko i brojanje kilometarskih kolona za Jadran. Od prometnih nesreća neki mediji radili su prijelomne i udarne vijesti. Za to vrijeme država je uživala privatnost po pitanju problema afričke svinjske kuge, a kao što vidimo nitko se sustavno nije bavio ni upozoravanjem na nepogode.

Jučer se malo i pričalo o nevremenu u Slavoniji i ostatku Hrvatske, no u odnosu na sve iz Zagreba, neznatno. Ja nisam zabilježila ni jednu spomena vrijednu izjavu iz vlade, a kamoli da je netko negdje došao (vjerojatno su čuli da je kaos na autoputu pa da ne mogu pod rotirkama stić za sat vremena..).

Uglavnom, apeliram na sve vas dragi prijatelji. Ajmo obratiti pozornost, razviti empatiju, dati podršku Slavoniji, Baniji i svim tim našim lijepim krajevima koji nam inače nisu u fokusu. Ajmo izludit pitanjima sve one koji uživaju privatnost na javnim pozicijama. Ajmo malo raskopat stvar u dubinu, ne samo nabrajati štetu. Ajmo mislit dugoročno. Ajmo se sjetit da se stvari ne pojave same od sebe na policama dućana. Ajmo mislit na to što doista jedemo, odakle dolazi i što to naposljetku nudimo našim turistima za velike pare, spotičući se o riječ održivost svako toliko dok istovremeno sa znatiželjom pratimo samo kolone od Lučkog do Bosiljeva. Ajmo, pliz, pliz!”, stoji u njezinoj objavi.