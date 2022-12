‘DRUGI NARODI NISU MOGLI PRISTATI NA DOMINACIJU! Umrla Latinka Perović, žestoka protivnica Miloševića: ‘Jedna je od najvećih i najboljih Srpkinja ikada’

Autor: Dnevno.hr

U 89. godini života umrla je u ponedjeljak Latinka Perović, istaknuta srpska povjesničarka i političarka.

Za vrijeme 60-ih i 70-ih godina smatrali su je najutjecajnijom ženom u Srbiji te jedinom koja svoju poziciju nije dobila udajom, već zahvaljujući vlastitoj inteligenciji i sposobnosti.

‘Jedna od najvećih i najboljih Srpkinja ikada’

Zbog straha da su njezina politička uvjerenja suviše liberalna, 1972. godine Josip Broz Tito ju je smijenio s pozicije tajnice partije Srbije.

Nikada se nakon toga više nije vratila u politiku te se posvetila povijesnom istraživanju i postala poznata kao stručnjakinja za srpsku povijest 19. stoljeća, kao i srpsku suvremenu povijest.

Vijest o smrti Latinke Perović objavio je suosnivač Srbije 21 Bojan Đurić, koji je nekada bio dužnosnik LDP-a.

“Umrla je Latinka Perović. Nikada nisam sreo političarku ili političara takvog razumijevanja politike, erudicije, takvog iskustva, i što je najvažnije, tako stvarne ljudskosti i nepretencioznosti. Otišla je, po mom uvjerenju, jedna od najvećih i najboljih Srpkinja ikada”, napisao je na Twitteru.

Žestoko se protivila Miloševićevoj politici

Latinka Perović dala je intervju za Večernji list u veljači 2021. godine u kojem je govorila o svojem životu, ali i o raspadu Jugoslavije i što je dovelo do toga.

“Jugoslavija se raspala zato što je Srbija jednostrano odbacila postojeće rješenje. Tadašnje vodstvo Srbije vratilo se na centralizaciju i unitarizaciju Jugoslavije, poništen je konfederalni status republika, ukinute su pokrajine i počelo se razgovarati s pozicije sile. Postupno su se rušili stupovi koncepta Jugoslavije koji je nastao u tijekom i neposredno nakon Drugog svjetskog rata. Najprije je to došlo s biološkim krajem Josipa Broza Tita, onda je došlo do raspada SK na Četrnaestom kongresu, a na kraju se vojska stavila na srpsku stranu, što se dogodilo i ostalim višenacionalnim saveznim institucijama. Nakon svega toga bilo je vrlo jasno da drugi u Jugoslaviji ne mogu pristati na rat protiv samih sebe u ime jedinstva neke centralizirane Jugoslavije s dominacijom relativno većinskog naroda. Tako ja to vidim”, kazala je tada.