DRUGA VERZIJA PRIČE NEPOŽELJNA U SRBIJI Povukli knjigu Ive Goldsteina koji za Dnevno komentira što se zapravo dogodilo

Autor: Dnevno/M.V.

S godišnjeg popisa naslova koji su predviđeni za otkup i pohranu u srpskim knjižnicama izbačena je knjiga “Jasenovac” koju potpisuje redoviti profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Ivo Goldstein.

Kako pišu Novosti, knjiga je bila na preliminarnoj listi, ali je do konačnog popisa skinuta s iste.

“Riječ je o mojoj knjizi “Jasenovac” koju je Fraktura objavila potkraj 2018. u Zagrebu, a u ožujku 2019. je novosadska Akademska knjiga objavila srpsko izdanje. Srpsko izdanje mog „Jasenovca“ se od hrvatskog praktički ne razlikuje, razlika je samo u imenima mjeseci – dok su u hrvatskom dosljedno navađani siječanj, veljača, u srpskom su januar, februar, itd. Tekst je i dalje na ijekavici, sa svim osobitostima hrvatskog leksika u odnosu na srpski”, rekao je za Dnevno, Ivo Goldstein.

Sudeći prema napisima srpskih medija, knjigu je odlukom povukao ministar kulture Vladan Vukosavljević.

“Iako mediji nagađaju da se radi o direktnoj intervenciji ministra kulture Vladana Vukosavljevića, o tome nema nikakve potvrde. Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije je o mojoj knjizi proteklih dana izdalo dva očitovanja – prvo je potpisala pomoćnica ministra Ivana Dedić, drugo je potpisala „Pres služba“ Ministarstva. Dakle, nema imena ministra”, govori nam Goldstein.

“Iako u tim očitovanjima nije jasno rečeno zašto knjiga nije otkupljena, iz svega proizlazi da se to dogodilo stoga što sam se ja u dijelu knjige u kojem se bavim brojem jasenovačkih žrtava suprotstavio brojci od 700.000 jasenovačkih žrtava i iznio niz argumenata u prilog tezi da se broj žrtava tog ustaškog logora kreće između 80 i 100 tisuća. Dakle, polazim od činjenice da je na popisu žrtava logora Jasenovac Javne ustanove Spomen područja Jasenovac 83.145 poimenično popisanih osoba i da taj broj treba uvećati vjerojatno za 10 do 15% onih koji su ubijeni unutar logorskog kompleksa, a nisu uvedeni niti u jedan dokument”, dodaje.

I doista, tamošnje ministarstvo izdalo je priopćenja, a u jednom je navodno Goldsteina optužilo za povijesni revizionizam.

“U drugom očitovanju Ministarstvo je konstatiralo kako čeka „ocene i relevantne recenzije srpskih istoričara koji se temom genocida nad Srbima u NDH bave duže nego Ivo Goldštajn da bi se njegovo delo Jasenovac uklopilo u kriterijume po kojima se biraju knjige koje su vredne i predstavljaju doprinos kulturi i nauci”. Volio bih znati koji su to “istoričari koji se temom genocida nad Srbima u NDH” bave duže nego ja i koji su se sad sjetili, godinu i pol dana nakon što je knjiga izašla, da napišu recenziju? Osim toga, kad bi i istinita bila tvrdnja da se ti neimenovani stručnjaci Jasenovcem bave duže od mene (u što imam pravo sumnjati), kako netko može zaključiti da samim tim oni poznaju povijest Jasenovca bolje od mene?”, citira Goldstein.

“No, već i prije negoli su te recenzije neimenovanih “istoričara” stigle, Pres služba Ministarstva kulture zna da su moje teze “čudne”, tvrdi da postoji “nemali broj stručnjaka” kojima moje teze “liče na istorijski revizionizam”. No, i opet, od tog “nemalog broja stručnjaka” Pres služba ne navodi nijedno ime. Sve skupa neozbiljno da bih na takve tvrdnje uopće tratio vrijeme. No, termin “revizionist” su neki krugovi u Srbiji i Banjaluci već koristili u proteklim desetljećima kad su htjeli definirati stavove o Jasenovcu koje smo promovirali moj otac Slavko i ja, pa me ponavljanje takve karakterizacije zapravo ni ne čudi”, tvrdi.

Svaki autor ponosan je na svoju knjigu pa povlačenje iste, makar s jednog tržišta može biti snažna pljuska autoru. Goldstein nam govori kako je on informaciju o povlačenju zaprimio prošlog tjedna.

“Kontaktirali su me ljudi iz Akademske knjige prošli tjedan, kad su saznali za odluku Ministarstva. Otad smo u vezi i koordiniramo ono što radimo. Inače, koliko sam informiran, velike biblioteke u Beogradu i drugdje, koje su financijski jače, knjigu su nabavile još prošle godine, čim je izašla. Ovo je sad pokušaj da i manje biblioteke, u manjim sredinama, dobiju knjigu. Žao mi je ako se to neće ostvariti“, zaključuje.