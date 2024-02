Druga strana medalje: Ugledni ustavnopravni stručnjak stao na stranu Turudića

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Cijeli se dan nižu reakcije na saborsko izglasavanje suca Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika. Iako Turudić još proceduralno mora prisegnuti, jasno je da je većinom glasova u Hrvatskom saboru on potvrđen za novog šefa DORH-a. I dok oporba sve proglašava sumrakom pravosuđa te je šef oporbe Peđa Grbin nakon izglasavanja pozvao na minutu šutnje, premijer Andrej Plenković odlučio je ići do kraja i ne odustati od “HDZ-ovog dečka”, kako je za Turudića navodno rekao nekadašnji šef vlade i HDZ-a Ivo Sanader.

Sve je uzavrelo prošlih dana kad je u javnost puštena prepiska između USKOK-ove osumnjičenice Josipe Rimac i Turudića, a zatim i nekih drugih visokih političkih dužnosnika i USKOK-ovih osumnjičenika. Za naš je portal ustavnopravni stručnjak i profesor Mato Palić prokomentirao cijelu situaciju.

Sve je drugačije

“Taj postupak izbora DORH-a je neshvatljiv do sada. Ovdje je bila situacija da je bio javni poziv, pa kandidati, pa Odbor za pravosuđe, pa Povjerenstvo na Vladi pa i Turudić sam na kraju na sastanku koalicije pojasnio sve. Od samoga početka je proces visoko ispolitiziran. Mi smo više čuli o porukama od navodnog javnog interesa pa se objavljuje pod javni interes da je netko imao temperaturu, donio vitamine pred tri godine. Visoko ispolitiziran postupak je dobrim dijelom zbog činjenice da smo formalno u izbornoj godini. Kad govorimo o kandidatu, nakon što je Državnoodvjetničko vijeće objavilo informaciju da sva četiri kandidata zadovoljavaju kriterije i proceduru, politička je odluka tko će biti državni odvjetnik. A u demokratskoj državi, političku odluku donosi politička opcija koja je dobila većinu na izborima”, smatra Palić.

Istaknuo je još jednom što je drugačije u ovom izboru od prethodnih: Nikad nismo imali situaciju da se u izbor uključivao predsjednik države, predsjednik Vrhovnog suda. Zapravo se stvorila jedna histerija pretjerana da se pomisli da ako on postane državni odvjetnik da je propala demokracija u Hrvatskoj”, dodao je. A o samom Turudiću, Palić govorio biranim riječima: “Njegova biografija je takva da izuzev onog dok je bio zamjenik ministra, većinu je proveo kaznenom pravosuđu. Činjenica da ne dolazi iz državnog odvjetništva, ne mora mu nužno biti otegotna okolnost. Zakon predviđa da glavni državni odvjetnik može postati i netko tko ne dolazi iz Državnog odvjetništva.

Dobro je i da osim znanja državni odvjetnik ima i odlučnost, a to je pokazao u ne samo jednoj odluci. A glasine koje su se pojavile i potreba da on objašnjava nekakav susret sa Zdravkom Mamićem od prije 9 godine, to je sve skupa dio politike. U tom kontekstu to treba promatrati. Ali to je Hrvatska”, zaključio je Mato Palić.