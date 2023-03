‘DRSKO ĆEMO ODGOVORITI!’ Milanoviću pobrao ovacije: ‘Izražavam zahvalnost titanima na čijim ramenima stojimo’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je u subotu u Derventi u Bosni i Hercegovini na obilježavanju 31. obljetnice osnutka 103. brigade Hrvatskog vijeća obrane Derventa. Tim povodom na prigodnoj svečanosti u Derventi Predsjednik Republike odlikovao je 103. brigadu Hrvatskog vijeća obrane Derventa Redom Nikole Šubića Zrinskog za iskazano junaštvo njezinih pripadnika u Domovinskom ratu.

“Odlikovao sam ovu brigadu zato jer to zaslužuje, zato jer je to davno trebalo učiniti i zato jer je njihov doprinos nezaboravan i velik. Teško ga je opisati riječima. Poginulo je 650 ljudi, poginulo je preko stotinu vaših suboraca muslimanske vjeroispovijesti. To je velika žrtva, ona je dana za obranu doma i države, Bosne i Hercegovine, čiju himnu smo ovdje sada slušali s jednakim respektom kao našu hrvatsku. To treba naglasiti – mi znamo što je naše, za tuđim ne posežemo, ali znamo što treba braniti”, poručio je predsjednik Milanović u prigodnom obraćanju.

Neprijatelj bio jači, ali…

Za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini rekao je da je tokom i nakon rata svašta prošao.





“Daytonski sporazum je neke smirio, a neke duboko razočarao, kao vas. Ali drukčije nije išlo i mislim da je bitno – radi hrvatske sloge općenito – da neke stvari podvučemo i da ih zaključimo, ako je to moguće. U Hrvatskoj, kada se spomene Posavina, onda će većina ljudi, naročito oni koji s tim veze nemaju, reći – to je bila izdaja, to je prodano, to se moglo braniti“, rekao je predsjednik Milanović te istaknuo kako on na to tako ne gleda, štoviše, “čudo je da se Posavina, da se Derventa branila nekoliko mjeseci, s tako malo naoružanja i s tako malim sredstvima”.

Podsjetio je kako je Hrvatska, kao tek priznata država, preuzela ogroman rizik da bude prisutna u Posavini jer to nije bila jednostavna odluka.

„Bila je politički vrlo problematična odluka i Hrvatska je dosta tu izložila sebe, odnosno izložili su se ljudi koji su je vodili – predsjednik Tuđman i njegovi suradnici – i na tome im treba odati priznanje. To su bile ispravne, nužne i jedine moguće odluke. Tadašnji neprijatelj i protivnik, Beograd i bosanski Srbi su bili puno jači. Od jačeg i neusporedivo bolje naoružanog nije sramota izgubiti. Zato ovo nije bila izdaja, nego herojska borba jednog malog broja ljudi koji su dali sebe, izložili se u velikoj mjeri, poginuli, bili ranjeni i onda kad se više nije moglo otišli u Hrvatsku“, rekao je hrvatski Predsjednik.

Kazavši kako će nakon današnjeg okupljanja u Derventi ponovno nastupiti jedna tiha tuga, praznina i privid prisutnosti kojeg čuvaju duhovni pastiri, katolički svećenici, predsjednik Milanović je dodao: “Daytonski sporazum je važan bez obzira na Posavinu i Derventu, on čuva i jamči ravnotežu u Bosni i Hercegovini i status Hrvata – ali i Srba i Bošnjaka – i tko god ga dira i tko god se zanosi idejom da nešto ‘majstoriše’ oko njega, nije na našoj strani i suprotstavit ćemo mu se. Ne silom, jer za to vremena i okolnosti više nema, ali jasnim stavom i drskim odgovorom”.

“Čestitam još jednom i izražavam najdublju zahvalnost titanima na čijim ramenima svi mi stojimo. Da nije bilo njih, danas ne bismo imali o čemu pričati. Moramo si postaviti jasno pitanje u kojem vremenu želimo živjeti i za što su ova vremena najbolja. Vjerujem da su to vremena mira, razumijevanja, suradnje, strpljenja, ali isto tako, svijesti o vlastitim interesima i otporu da nas se uvuče u sukobe i razmirice s kojima nemamo veze. Mali smo narod i moramo se prije svega brinuti o sebi. Ovo je vrijeme za nas, za naše interese, uz poštivanje interesa onih koji nas okružuju i s kojima živimo. Velike stvari rješavati ne možemo. Imamo državu koju su stvorili ljudi koje ću danas odlikovati”, zaključio je predsjednik Milanović.

Osim hrvatskog Predsjednika na svečanosti su govorili predsjednik UDIVDR 103. brigade HVO-Derventa Marinko Nikolaš, ministar branitelja Posavske Županije Ilija Mišković, predsjednik Hrvatskog generalskog zbora, izaslanik potpredsjednika Vlade RH i ministra hrvatskih branitelja Marinko Krešić i zastupnik u Hrvatskom saboru, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Josip Šarić, a na dodijeljenom odlikovanju zahvalio je ratni zapovjednik ispred 103. brigade Hrvatskog vijeća obrane Derventa Mate Bilonjića.









Uoči svečanosti obilježavanju 31. obljetnice osnutka 103. brigade Hrvatskog vijeća obrane Derventa i svete mise održane u Crkvi svetog Jurja, predsjednik Milanović odao je počast poginulim pripadnicima 103. brigade Hrvatskog vijeća obrane Drventa na groblju „Rabić“ i mezarju Derventa.

Uz predsjednika Milanovića pri odavanju počasti bili su pročelnik Kabineta predsjednika Republike Bartol Šimunić, posebni savjetnik Predsjednika za veterane Domovinskog rata Marijan Mareković, savjetnik Predsjednika za obranu Ivica Olujić te veleposlanik Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini mr. sc. Ivan Sabolić, generalni konzul Republike Hrvatske u Banja Luci Zoran Piličić i vojni izaslanik Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini Davor Kiralj.