DRSKI DAČIĆ! ‘Tipičan govor za Vučićev režim, a Pupovac je izmaknuo kontroli Beograda’

Autor: I.G.

Na božićnom domjenku SNV-a , na kojem su između ostalih sudjelovali predstavnik Srba u Hrvatskoj Milorad Pupovac i srpski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić, mogle su se čuti razne poruke, a govori koji su održani bili su usmjereni ka pomirenju dvaju nekad zaraćenih naroda.

Dačić je na svečanosti održao konfuzan govor, u kojem je istaknuo kako je hrvatsku himnu skladao isti čovjek koji je napisao poznatu pjesmu “Rado ide Srbin u vojnike”. Poruke koje su odaslane s božićnog domjenka za portal Dnevno komentirao je politički analitičar Davor Gjenero.

“Dačićev govor je ono što smo mogli i očekivati. To je govor tipičan za Vučićev režim. Izbjegavao je bilo kakvu odgovornost za agresiju Miloševićevog režima za agresiju na Hrvatsku, a postavio je i retoriku o navodnom mirotvorstvu režima koji čine sljedbenici Miloševićevog režima. Ovo je tretiranje svih procesa koji se odvijaju na Balkanu izvan konteksta novije povijesti, kao i prikrivanje činjenice da režim, koji se predstavlja kao mirotvorni, zastupa onog aktera koji sustavno izaziva krize u korist režima Vladimira Putina, s kojim je u vazalnom odnosu”, rekao je Gjenero.





Dačić u svojem govoru, kao što je bilo i očekivano, nije spomenuo invaziju na Ukrajinu, niti mogućnost nametanja sankcija Rusiji od strane Srbije.

“Ali, to je vrlo dobro nakon njega učinio Premijer Andrej Plenković. On je odgovorio na oba sporna elementa u Dačićevom govoru. Upozorio je na kontekst agresije na Hrvatsku i posljedica koje treba razriješiti kao uvjet za trajni mir. Naznačio je i značenje jedinstva Europe u odnosu na rušilačku politiku Putinovog Režima”, kazao nam je Gjenero.

Na kraju se osvrnuo i na govor Milorada Pupovca, koji je rekao kako se moraju prevladati stare i izbjeći nove podjele.

“Pupovčev govor bio je uglavnom kurtoazan. Silno je interesantna činjenica da Dačić do Pupovčeve pozivnice morao dolaziti preko Tomislava Žigmanova. To govori o tome da se Pupovac potpuno izmaknuo kontroli Beograda te da je svoje političko tijelo izmaknuo iz konteksta tog vrlo opasnog Vučićevog Srpskog sveta. On se sve više i jasnije postavlja kao konstitucionalni patriot i velika je šteta kada mu se pripisuje podanički odnos prema Vučiću”, rekao je Gjenero.