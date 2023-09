Drski Austrijanci bespravno gradili na našem biseru: Prijeti im drastična kazna

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Još jedan slučaj uništavanja našeg najvrednijeg resursa, obalnog područja, ovoga puta na otoku Murteru.

Protiv dvojice bespravnih graditelja iz Austrije podignuta je kaznena prijava, a gradilište je zatvoreno.

Stambena građevina niknula za manje od dva mjeseca, no to nije promaknulo komunalnim redarima koji su na gradilištu pronašli alat, no ne i radnike. Obavijestili su Odjel gospodarskog kriminaliteta.





Zaustavljena gradnja

Građevinska je inspekcija zaustavila gradnju, a policija podignula kaznenu prijavu protiv dvojice investitora, inače austrijskih državljana.

Iz priopćenja PU šibensko-kninske doznaje je da je utvrđeno da su na zemljištu izgradili stambenu građevinu bez pravomoćne građevinske dozvole 71 metar od mora i to izvan građevinskog područja na kojem nije dozvoljena takva gradnja i koje je, sukladno Zakonu o prostornom uređenju, zaštićeno obalno područje mora.

Župan Jelić: Da je kazna 200 tisuća eura, ne bi im palo na pamet

Da stranci grade bez dozvole, Tišnjane ne iznenađuje. “Naravno da to nije prihvatljivo, ne možemo puno mi mali tu napraviti”, kazao je Bruno Frkić iz Tisna za HRT.

Šibensko-kninski župan Marko Jelić smatra da to nikome ne bi padalo na pamet kada bi kazna bila 100 ili 200 tisuća eura te da se mora platiti odmah.









Austrijskim investitorima zbog bespravne gradnje u zaštićenom području prijeti drastična kazna, do 5 godina zatvora.