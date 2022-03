‘DRON NIJE SMIO PASTI NA ZAGREB!’ Stručnjak o rupi u protuzračnoj obrani: ‘Hrvatska ima dobre radare, nadzor 0-24, ‘NATO AWACS je morao registrirati letjelicu’

Autor: Valneo Kosić

Hrvatske građane, osobito Zagrepčane, neugodno je iznenadila činjenica da je gotovo u centar glavnog grada vrlo vjerojatno pao dron sovjetske proizvodnje, Tupolev Tu 141.

Hitne službe izašle su odmah na teren i u tijeku je istraga. U javnosti službenih informacija gotovo da i nema i sve je obavijeno velom tajne. Tim više je shvatljiva uznemirenost građana koji postavljaju pitanje kako je moguće da nepoznata vojna letjelica padne toliko duboko u Hrvatski, ali i NATO prostor i pritom samo pukom srećom ne ozlijedi nikoga?

Ako je sovjetski dron od 6 tona mogao tako grubo narušiti zračni prostor i sigurnost hrvatskih građana, onda je vrlo lako iz bilo kojeg smjera mogla doletjeti i razorna raketa.

Danko Radaljac, neovisni geopolitički analitičar, rekao je za Dnevno kako je premalo službenih informacija, ali da za sada sve upućuje na to da je doista riječ o dronu Tu 141.

Uzevši tu pretpostavku u obzir, onda je gotovo nevjerojatno da ga hrvatski radari nisu zamijetili, rekao nam je Radaljac i upozorio kako se sada vidi koliko je Hrvatska ranjiva zbog nedostatka protuzračnog sustava. Poručuje kako će mnogi ovih dana morati ponuditi odgovore, a između ostalog i NATO.

“Hrvatska ima dobar radarski sustav”

“To se nije smjelo dogoditi. Ako je ovaj dron doletio iz Ukrajine, on je morao letjeti na većim visinama. Ako leti nisko, on troši znatno više goriva, domet mu je upola manji. Ne bi stigao do Hrvatske. Znači da je letio visoko. Hrvatska ima FPS 117 radare koji su vrlo dobri i oni su ga morali zamijetiti. Pet radara nadzire Hrvatsku i riječ je o jako dobrom sustavu. Njime operira bojna Zmin koja je zadužena za nadzor i to je pokrivenost 0-24 i konstantno se štiti jer naravno u slučaju rata prvo će gađati radare”.

“Mi ne znamo jesu li ga zamijetili budući da nitko ništa nije rekao. Iz reakcije vlasti može se iščitati iznenađenost. Reakcija im je jako loša i nisu bili spremni za bilo kakav izvanredan događaj. Ako doista jesmo vidjeli dron, a vjerojatno jesmo, pokazalo se koliko je loše to što Hrvatska nema PZO. U nekim normalnim okolnostima, čak i da je nezamijećeno prošao Mađarsku, radar bi ga treba vidjeti, a PZO bi ga srušio iznad nenaseljenih dijelova.”

“Nemoguće je da AWACS nije zamijetio dron”

Na pitanje kakav protuzračni sustav uopće može rušiti dronove, pogotovo ako uzmemo u obzir da turski dronovi u Ukrajini rade veliku štetu Rusima koji imaju vrlo razvijene protuzračne sustave kaže kako je ovdje riječ o posve zastarjeloj letjelici koja je vidljiva na radarima.

“Bayraktar je novi sustav koji ima stealth osnove i njega radari ne love. Ovo je letjelica iz sredine 70-ih godina kada se ništa o stealthu nije znalo, ogromnih 6 tona metala u zraku. To je nešto posve drugo za radare i protuzračnu obranu.”

“On je vjerojatno preletio preko Mađarske i Rumunjske. Trenutno nemamo ništa službeno. Sljedećih dana će odgovore morati dati Hrvatska, Rumunjska, Mađarska, ali i NATO koji najčešće drži AWACS-e u zraku iznad Poljske i Rumunjske. AWACS-i ovakav dron ne mogu promašiti, to je čak teoretski nemoguće. Riječ je o američkim, iako ih ima i pod NATO zapovjedništvom, avionima za nadzor zračnog prometa i koordinaciju zračnog prometa. Da pojednostavnimo, veliki leteći radari koji mogu vidjeti puno više od radara koji su stacionirani na zemlji. Postavlja se sada i pitanje koordinacije NATO snaga.

Hrvatski protuzračni sustav praktički ne postoji

“Hrvatska ima niski protuzračni sustav. To su Strijele, kojih ima na oklopnim vozilima. To nije zapravo nikakav ozbiljan protuzračni sustav, to je i dosta staro. O sustavu kao sustavu, nema govora, a još gore je to što nemamo ni planove za nabavku nekakvog ozbiljnog protuzračnog sustava, bar srednjeg dometa. Možda sada promijene razmišljanje”.

"Tu je postojala i mogućnost da avioni s Plesa, ona famozna stajanka za nadzor zračnog prometa gdje imamo dva aviona koja moraju moći poletjeti u vrlo kratkom roku i biti spremni za otklon prijetnje. Ako su nam Mađari dojavili, oni bi čak imali nekog vremena doletjeti do drona i srušiti ga. Ali ako nisu, onda bi teško stigli. Međutim, postoji i opcija da su ga naši avioni rušili, a ako jesu, onda je pitanje zašto su ga rušili iznad Zagreba. Imamo dobre pilote, vjerujem da ne bi rušili dron iznad Zagreba. Ipak, sve je to samo teorija i veliki je problem što nemamo informacije. Službe su jako slabo reagirale. Kao da smo u Rusiji, vojska i policija kontroliraju sve i što sad narod ima s time? Trebalo je ljude umiriti i otvorenije komunicirati.









“Letjelica se vjerojatno odmetnula Ukrajincima”

“Po meni je najizglednija situacija da se Ukrajincima oteo dron. Riječ je vrlo starim letjelicama i ne baš prepametnom sustavu. Njega se šalje na određene koordinate i on se vraća nazad. U međuvremenu nema nikakve komunikacije s letjelicom. Ne šalje podatke uživo. To je najizglednije, ali ne možemo tvrditi u ovom trenutku. Kako bilo, u narednim danima mnogi će morati dati mnoga objašnjenja.