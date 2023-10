Dretar prozvao Plenkovića: ‘Vlada zanemaruje prava 102 hrvatska državljana koji se nalaze u Grčkoj’

Autor: Dnevno.hr

Davor Dretar, saborski zastupnik Domovinskog pokreta i Damir Markuš, v.d. predsjednika podružnice Domovinskog pokreta Sisačko-moslavačke županije osvrnuli se na činjenicu kako 102 hrvatska građanina čame u grčkom pritvoru od 8. kolovoza, kada su se dogodili neredi u Ateni, a čiji se postupak, očigledno, provodi izuzetno sporo.

”Premijer Andrej Plenković, je 21. kolovoza, na neformalnom susretu u Grčkoj izjavio kako mu je ‘poštovani gospodin premijer Mitsotakis, rekao kako će proces trajati još nekoliko tjedana’. Dakle, poštovani premijeru, Mitsotakis vas je muljao budući da je odonda prošlo već sedam tjedana, to je bitno više od nekoliko! Nakon toga predsjednik Vlade RH rekao je da će se on pobrinuti da svi uhićeni imaju pravedan proces. Poštovani gospodine Plenkoviću, kakav je to pravedan proces, koji, eto, traje već više od dva mjeseca bez podizanja optužnice, bez ikakvih konkretnih dokaza uperenih protiv određene osobe”, jasan je bio Dretar.





Dretar smatra kako su narušena osnovna prava postupka kao prava hrvatskih državljana koji se nalaze u grčkome pritvoru te da predsjednik Vlade Andrej Plenković, svojom izjavom od 5. rujna, u kojoj navodi da koliko razumije istražni proces ide svoje kraju, očigledno puno toga ne razumije te da obmanjuje javnost iz tko zna iz kojih, osobnih ili osobno-političkih interesa.

Imaju li hrvatski državljani pravo da ih brane oni koji su ih i poslali da rade taj posao?

Po Europskom uhidbenom nalogu poslanom iz Atene, 23. rujna, hrvatska policija uhitila je devetoricu hrvatskih državljana na području RH, za koje slijedom europskog uhidbenog naloga i Zakona o međunarodnoj kaznenoj suradnji, Grčka traži izručenje.

Dretar dodaje kako za sada još nema odgovora hoće li ili neće ta devetorica biti izručena Grčkoj, no tvrdi da se opravdano moramo bojati kada vidimo ovakvu frapantnu sporost hrvatske Vlade i odgovornih osoba.

”I to bi se moglo dogoditi da zbog nekog poltronstva, zbog neke usluge, bila ona unutar europskih pučana ili kakve druge političke igranke, ta devetorica budu izručena Grčkoj gdje bi se očigledno, samo pridružili 102 hrvatskih državljana koji čame u pritvoru preko dva mjeseca bez konkretnih dokaza, bez podizanja optužnice i samo je pitanje koliko će dugo tamo ostati. Pozivam na odgovornost premijera Vlade Andreja Plenkovića, ministra vanjskih poslova Gordana Grlića-Radmana, ministra Malenicu, jednako tako i ministra unutrašnjih poslova Božinovića: – Što radite? Imaju li Hrvatska i hrvatski državljani pravo da ih, barem svojim glasom, brane oni koji su ih i poslali da rade taj posao? Odgovorno tvrdim da hrvatska Vlada zanemaruje prava 102 hrvatska državljana koji se nalaze u Grčkoj!”.

‘Osobno poznajem neke od njih s potresa na Banovini, u Zagrebu, poplava, Petrove bolnice…’

Markuš je poručio kako su prošla dva mjeseca od zatvaranja 102 hrvatska građana, koje drže diljem Grčke po zatvorima, u teškim uvjetima, bez dokaza.









”Dobar dio njih osobno poznajem. Znate odakle? Potres na Banovini, u Zagrebu, poplave, Petrova bolnica…. Onda se nije pisalo ni govorilo o njima, kao da nisu ništa ni radili, a napravili su jako, jako puno. Niti sada se ne traži ništa, osim pravednog suđenja, i da ih hrvatske institucije ne zaborave. Drže ih bez dokaza preko dva mjeseca, što su naše institucije poduzele? Gotovo ništa!”, izjavio je Markuš.

Markuš se osvrnuo na izjavu naše vlasti na zadnjem javnom susretu u Grčkoj, prema kojoj će za dva do tri tjedna sve biti riješeno i da će se znati tko je sudionik ili ubojica nesretnog Grka. Podsjetio je na našeg pomorca Laptala koji je nepravedno i bez dokaza držan, a potom oslobođen nakon 16 mjeseci i nikome ništa.

”Taj period je odavno prošao i jedino što vidimo jest začuđeno lice ministra Malenice koji se i dalje čudi koliko je vremena prošlo. Što se poduzelo glede toga ministre Malenica? Kakvi su to međudržavni, oni kažu, ‘sjajni’ odnosi? Prekrasni su! Što rade naši europarlamentarci? Njih se to ne tiče? Sramota. Domovinski pokret traži od nadležnih institucija da počnu konkretno raditi po tom pitanju jer 102 građana, po grčkim zakonima, mogu držati čak 18 mjeseci koliko kod njih može trajati istraga. Tko je kriv neka odgovara, ali nisu svi sudjelovali, a tvrdim da niti jedan nije ubio nesretnog Grka. Dio je bio u određenim prekršajima, ali sudionici u ubojstvu nisu”, jasan je bio te zaključio:

”Mi njima kanadere za gašenje požara, slažemo se treba pomoći kada je frka, oni nama nove optužnice i nova uhićenja, ponavljam, bez dokaza, bez činjenica. Domovinski pokret neće šutjeti po ovom pitanju, a molimo i vas novinare isto…”.