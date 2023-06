Dretar: ‘Pozivam Plenkovića da pokrene obranu od tuče ili će se suočiti s vrlo intenzivnim prosvjedom!’

Autor: Dnevno.hr

Davor Dretar, zastupnik Domovinskog pokreta, Marijan Tupek, županijski vijećnik Domovinskog pokreta u krapinsko-zagorskoj Županijskoj skupštini, i Josip Salatko, predsjednik Udruge raketara protugradne obrane Hrvatske, održali su konferenciju za medije na temu katastrofalnih tuča koje su u srijedu pogodile Hrvatsko zagorje i svjesnog odbijanja Vlade RH da provodi obranu od tuče koja je definirana važećim zakonskim aktima.

”Već se godinama borimo, takoreći, protiv vjetrenjača. Kao što vidite, bezuspješno. Prekjučer se dogodila ta neslavna tuča, i to uvečer oko 22:00 sata. Štete su neizmjerljive. Otiđite malo po terenu da vidite taj jad i bijedu. Pišem prognoze i pratim vrijeme. Nažalost, slično nas čeka i danas”, uvodno je poručio Salatko.

Zanemaruje se

Tupek je objasnio kako nisu pogođeni samo ove godine, nego ih tuča godinama sustavno muči te kako je u bivšoj državi postojao kompletni sustav obrane od tuče, dok danas u 21. stoljeću mi taj sustav nemamo. Kaže da je to jad i bijeda ovaj politike koja dozvoljava da se maltretira Hrvatsko zagorje nepostojanjem sustava obrane od tuče.





”Zanemaruje se šteta, zanemaruju se poljoprivreda, ljudi i njihova dobra. Automobili su oštećeni, a neki ljudi nemaju police osiguranja koje pokrivaju štetu od tuče, tako da se štete zbrajaju, a mi nemamo odgovor. Vjerojatno će se u skoroj budućnosti dogoditi nova oluja u kojoj će ovo područje biti poharano te ćemo napraviti novi prosvjed i nećemo stati na tome”, istaknuo je.

Tupek: Tražimo da se koriste rakete koje su učinkovite u obrani od tuče

Tupek je naglasio kako će ići dalje sve dok se ne napravi kvalitetan sustav obrane od tuče, pogotovo s raketama, dok su generatori, objasnio je, manje učinkoviti. Generatori nisu odgovor, poručio je, nego su to rakete koje su nekad postojale i bile su učinkovite, što zna, dodao je, iz osobnog iskustva.

Salatko je pojasnio da postoji Zakon o sustavu obrane od tuče, kojeg je donio Hrvatski sabor, te kako zakon svi moramo poštovati. Upozorio je da je Državni hidrometeorološki zavod zadužen za provedbu toga zakona, ali da ga ne provodi, što znači da sustavno i namjerno krši zakon.

”To je jednostavno sabotaža. Nažalost, ljudi trpe štetu. DHMZ neprekidno plasira dezinformacije i laži kako to nije učinkovito, a nema protuargument. Zakonski, obrana od tuče je trebala početi 1. svibnja i trajati do 30. rujna. Kad sam ja davnih dana počeo raditi, radilo se od 15. travnja pa do 15. listopada. Čvrsto je obećano, za što imamo pisani dokaz te sam spreman kazneno i materijalno odgovarati, no nije počelo 1. svibnja, pa je trebalo 15. lipnja, što nije”, rekao je.

Salatko: Nakon sljedeće tuče idemo na prosvjed, spremni smo zatvoriti autocestu Zagreb – Macelj









Salatko kaže kako nema ništa protiv osiguranja te dodaje neka se ljudi osiguraju, ali upozorava da nijedno osiguranje neće ništa zaštititi ako ne postoje protugradne mreže: ”Zamislite svoje vozilo s protugradnom mrežom, vozite se po Zagrebu i dođete na tehnički pregled. Reći će vam da niste normalni. I što ćemo s mrežama nakon pet godina, koliko im je rok upotrebe, i kamo ćemo s tom plastikom?”.

”Ministrici poljoprivrede sam objasnio da na parceli morate svakih pet metara postaviti željezni stup i na stup mrežu, da biste se zaštitili. Tražio sam ministricu da mi objasni kako ući na tu parcelu s traktorom ili kombajnom. Nažalost, ostala je bez teksta. Lani je Zagorje International pokrenuo peticiju. Prikupljeno je 12.500 potpisa. Znate li što znači 12.500 potpisa protiv mišljenja ravnateljice DHMZ-a koja se ne drži zakona?”, naglasio je Salatko.

Poručio je Vladi Republike Hrvatske i premijeru Plenkoviću da će nakon sljedeće tuče organizirati prosvjed. Kaže kako počinje turistička sezona te kako su spremni zatvoriti autocestu Zagreb – Macelj. Dodao je da to nije prijetnja, nego da traže od Vlade RH i institucija da se prime posla.









Dretar: Nakon dvije godine borbe i zahtjeva da se pokrene obrana od tuče, nije se dogodilo apsolutno ništa

”Ono što stvarno možemo reći nakon pune dvije godine legitimne borbe kroz Hrvatski sabor i institucije, a kroz koju smo zahtijevali od Vlade Republike Hrvatske i nadležnih institucija da pokrenu operativnu obranu od tuče, da se nije dogodilo apsolutno ništa. Tuča koja je pogodila Hrvatsko zagorje nanijela je ogromne štete. Nažalost, mi samo možemo čekati iduću tuču u Zagorju, u varaždinskom kraju, međimurskom ili u bilo kojoj drugoj županiji u Hrvatskoj”, poručio je Dretar.

Upozorio je da su štete katastrofalne pa upitao koje nam rješenje nudi Vlada Andreja Plenkovića: ”Kada tuča uništi vaše usjeve, on će doći i vašim vam novcem, dragi narode, dati obeštećenje. Što ćete učiniti s tim obeštećenjem? Ići u strane trgovačke lance i kupovati iste one proizvode koje vam je tuča upravo uništila? Je li to rješenje Andreja Plenkovića? Je li to ona samodostatnost u proizvodnji hrane koje su mu puna usta?”.