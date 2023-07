Dretar pokopao Butkovićev prijedlog: ‘Na staroj truloj ladi promijenili ste tenis lopticu na kuki’

Autor: Daniel Radman

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković predstavio je u Saboru izmjene novog Zakona o pomorskom dobru koji je upućen na drugo čitanje.

U odnosu na veljaču, kad se prvi put našao pred zastupnicima, maksimalna koncesija sada se daje na najviše pet godina, dok plaže moraju biti dostupne svima.

“U suradnji s DORH-om razradili smo odredbe o upravljanju pomorskim dobrom te granicama tog dobra, a sve s ciljem njegove bolje zaštite i sprječavanja devastacije i osiguravanja da pomorsko dobro kao opće dobro uvijek bude dostupno svim građanima”, naglasio je Butković.





Selak: ‘Plinković za par srebrnjaka prodao hrvatsku obalu’

No, i prije nego što je Butković stao za govornicu bilo je vatre u Saboru. A nju je prva potpalila mostovka Marija Selak Raspudić.

“Da upozorim hrvatsku javnost da je Andrej Plinković za par srebrnjaka prodao hrvatsku obalu i dao je na upravljanje strancima i krupnom kapitalu koji planiraju na njoj dobro zaraditi. Upozoravala sam da je priča o plažama samo dimna zavjesa za stvarnu intenciju ovog zakona koja je ostala nepromijenjena. Kroz koncesije i založno pravo kao stvarno pravo omogućit će se de facto vlasništvo i upravljanje bankama nad pomorskim dobrom što će u praksi značiti ograničavanje pomorskog dobra kao općeg dobra za naše građene, a potencijalno – s obzirom na nedostatak studija – i ekološku ugrozu.

U mnogo toga su Hrvati zbog vaše kleptomanske politike na začelju Europske unije. Ali, postoji jedan trenutak, u razgovoru u sa svakim strancem, kad vas pogleda sa kombinacijom zavisti i divljenja u oči i kaže, “ali vaša obala”… I u tom trenutku svaki se Hrvat osjeća kao gospodar svemira. Da, mi smo ti koji imaju najljepšu obalu i najljepše more i najljepše otoke i nećemo vam dozvoliti da to malo ponosa što nam je ostalo, da nam otmete izvlaštenjem pomorskog dobra kroz ovakve zakonske izmjene koje su uz izmjene i prostorno uređenju u one zakonske izmjene ono što je Andrej Plinković obećao za novce koje smo dobili unutar EU to je da Hrvatska postane energetsko skladište i proizvodnja energije za bogate zemlje Europe koje ne pada na pamet da isto učine sa svojim teritorijem.

Za riječ se javila i Ivana Kekin.

“Neće biti dobro za pomorsko dobro dok HDZ ne ode s vlasti. Ono što je dobro, i čestitala bih prije svega građanima, onima koji su potpisali peticiju, njih 30.000 je činjenica da samo natjerali HDZ da odstupi od ideje da nam ogradi plaže, naplati plaže, uzurpira opće dobro na prostački način. No ostaje činjenica da je ovaj zakon i dalje loš, ovo je zakon kojem omogućuju založno pravo na plaže, da hoteli s 4 ili više zvjezdica imaju poseban tretman, da se dozvoljava da se kampovi grade na samoj granici pomorskog dobra. Mi poručujemo i prije rasprave, vidjeli ste da građani neće dozvoliti da uzmete pomorsko dobro. Niste se povukli jer ste nas slušali, govorili ste nam da smo ludi i paranoični, a odstupili ste zbog građana”, rekla je Kekin i dodala da će i na novi prijedlog podnijeti 30 amandmana.

Njene riječi zasmetale su Selak Raspudić. “HDZ nije odstupio u bitnom, Možemo to ne razumije ili ne može razumjet, a s obzirom na one izmjene koje su dogodile gdje sebi pripisujete zasluge inicijative ‘Javno je dobro’. Kako ste javno pohvalili HDZ-ov prijedlog izmjena zakona bilo bi korisno da se preselite kao njihovi novi koalicijski partneri s onu stranu sabornice.”









Ni Kekin nije ostala neovisnoj zastupnici iz redova Mosta. “Pozivam kolegicu kao i njezinu stanku da se počnu više vezati uz činjenice. Mi nigdje nismo pohvalili zakon, javno smo rekli da čestitamo građanima koji su natjerali HDZ da odstupi od spornih odredbi”, poručila je.

Među kritičarima prijedloga zapažen je bio i Davor Dretar iz Domovinskog pokreta, kaže da su ove izmjene simbolične u odnosu na ponuđenu u prvom čitanju.

“Nikakvih suštinskih izmjena nema. Izmjene u odnosu na prvo čitanje su kao da na staroj truloj ladi promijenimo tenis lopticu na kuki. Dakle, nebitne”, podcrtao je.