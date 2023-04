DRASTIČNO POVEĆANE KAZNE ZA PREKRŠAJE! Ako mislite vikati Za dom spremni razmislite dvaput: Kazne idu i do 4.000 eura

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Hrvatski sabor danas je sa 77 glasova za i 50 glasova protiv izglasao izmjene Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira. Prema izmjenama Zakona, više nema kazne zatvora za prekršajna djela, a kazne za prekršaje sada idu i do četiri tisuće eura.

Prije izmjena ovog Zakona uzvikivanje povika “Za do spremni” se kažnjavalo sa 20 do 150 eura ili kaznom zatvora do 30 dana, a sad je za to raspon kazne od 700 do 4. 000 eura.

Za tuču i svađu na javnom mjestu možete biti kažnjeni od 300 do 2.000 eura, a istom kaznom možete biti kažnjeni i za lažno predstavljanje i neovlašteno nošenje znakova službene osobe.





Vrijeđanje i omalovažavanje moralnih osjećaja građana, pijančevanje ili konzumaciju opojnih droga na javnom mjestu će se ubuduće kažnjavati u iznosima od 200 do 1.000 eura.

‘Sve je napravljeno zbog komemoracije’

Podsjetimo, izmjeni Zakona se protivila i lijeva i desna oporba koji su rekli kako se u izmjenu Zakona po hitnoj proceduri ide na zahtjev SDSS-a, HDZ-ova koalicijskog partnera, a uoči nedjeljne komemoracije u Jasenovcu.

To pitanje se i danas opet povuklo na raspravi u Saboru, kada je Stipo Mlinarić iz Domovinskog pokreta ustrajao na tome kako je sve napravljeno zbog komemoracije, radi jedne kolone.

“Pupovac je jasno rekao da se to odnosi na pozdrav ZDS”, rekao je Mlinarić dok je Mostov Nino Raspudić za zakon rekao da je “zabrinjavajući”, da se radi o opasnoj stvari, uvodu u budući totalitarizam i represiju.

Iz Vlade su opovrgnuli prozivke oporbe ustanovivši kako se izmjenama Zakona o prekršajima ne ustanovljavaju nova prekršajna djela, već se samo povećavaju novčane kazne za njih.