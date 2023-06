Dramatično u Saboru, Piletić zaratio sa Selak Raspudić, dobio po prstima od Jandrokovića: ‘Ministre, ovo je zadnji put da vas upozoravam’

U Hrvatskom Saboru zastupnici u četvrtak raspravljaju o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj asistenciji. Podsjetimo, Hrvatska vlada priprema se za provedbu novog Zakona o osobnoj asistenciji, čiji se stupanj na snagu očekuje 1. srpnja 2023. Ovaj zakon predstavlja nastavak reforme sustava socijalne skrbi s ciljem stvaranja transparentnog, učinkovitog i pravednog sustava koji će biti usmjeren na korisnike.

Jedna od ključnih promjena koje donosi novi zakon jest povećanje broja korisnika usluge osobne asistencije u Republici Hrvatskoj. Planira se povećanje broja korisnika sa četiri tisuće na 14 tisuća, što će omogućiti veći broj ljudi da ostvari koristi od ove važne socijalne usluge. U tu svrhu, osigurana su znatno veća financijska sredstva u Državnom proračunu. Godišnje će biti osigurano više od 155 milijuna eura, što je 7,8 puta više sredstava u odnosu na prethodna razdoblja.

Marija Selak Raspudić iz Mosta zatražila je stanku.

“Ovo na žalost nije zakon namijenjen osobama s invaliditetom. ovo je Zakon koji će služiti kao značka za HDZ da bi time pokazao svoju uključivost i stavio kvačicu pored europskog naputka. u praksi osobe s najtežim stupnjevima oštećenja neće moći realizirati ništa. Ovo su riječi jednog od njih:

‘Neka mi netko objasni kako osoba s invaliditetom i bartelovim indeksom od 0 do 20 može živjeti sama? Ja se ne mogu ni počešati kada me nešto svrbi. Mogu samo pomicati glavu i ramena. Ne kontorliram fiziološke potrebe. ne razumijem kako je nekome to moglo pasti na pamet’.

‘Ovaj zakon je do te mjere ciničan da onaj tko ga je pisao ili ne poznaje problematiku ili ministru Piletiću želi političku smrt”, rekla je Selak Raspudić.

Peović: Ovo je nastavak neusjelog projekta

Katarina Peović iz Radničke fronte javila se za riječ.

“Projekti socijalne skrbi u nas su zapravo projekti zapošljavanja. Ovo je nastavak neusjelog projekta Zaželi, gdje se nije uspjelo zaposliti žene, već ih se držalo kao radno roblje. Na ovom projektu će se udvostručiti broj osobnih asistenata, a kao bazen radne snage navodi se upravo izvor projekt Zaželi. To je ono što HDZ šalje kao poruku ženama iznad 50 godina. Za vas je sfera njege i skrbi u kojima ćete i sami biti socijalni slučajevi”, rekla je Peović.









Nakon kratke stanke ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politikeMarin Piletić stao je za govornicu.

“Pred nama je konačan nacrt Zakona o osobnoj asistenciji. želim naglasiti da ovaj zakon nema veze s političkim opredjeljenjem, niti bilo kakav konotatski prizvuk, već je rezultat odgovornosti svih nas koji smo dobili povjerenje hrvatskih građana. Čuli smo da se ovime omogućava ljudska prava, pa upravo zbog toga i jest zakon o osobnoj asistenciji. mi smo prije samog teksta spomenuli kontekst u kojem donosimo ovaj zakon. Nalazimo se u razdoblju u kojem provodimo drugi stup reforme sustava socijalne skrbi”, rekao je Piletić.

‘Selak Raspudić je mlađa od Piletića’

Marija Selak Raspudić pružila je repliku na ministrov govor:









“Da ne ispadne da se ovdje politizira i mulja, hajdemo pojednostaviti i prevesti ovo što ste vi ponudili. Najveći broj sati osobnog asistenta ponudili ste pod uvjetom da osoba živi sama, koja ne može živjeti sama, kao što sam istaknula. Osoba koja samostalno ne može otići na WC i obaviti nuždu, po vama mora živjeti sama da bi ostvarila to pravo. To pravo zapravo niste u praksi ponudili nigdje. Drugo, roditeljima njegovateljima niste omogućili osobnog asistenta. Omogućili ste mu ako je razveden, ako živi s gasterbajterom i tako dalje. Barem budite toliko pošteni da otvoreno kažete da te stvari niste omogućili, nego da ovdje pompozno varate javnost”, rekla je Selak Raspudić.

“Samo Marija Selak Raspudić može na ovu temu govoriti o pompoznosti. Trebat će proći još puno vode Savom da biste vi postigli i dali svoj obol kao javna osoba za osobe s invaliditetom. U svom životu javnog djelatnika, a dužnosnik sam od 2008. godine, radim kontinuirano na unaprijeđenju mogućnosti tih osoba. Govorite o pompoznosti a ne čujete brojke”, rekao je Piletić u odgovoru.

“Ministre, ovo je zadnji put da vas upozoravam. Ne možete se tako ponašati kada vam dva puta dajem upozorenje. Možete izići nekoliko sekundi nakon isteka vremena kao i svi ostali, ali ne nakon upozorenja”, rekao mu je predsjednik Sabora Gordan jandroković.

Selak Raspudić se tada javila za povredu poslovnika.

“Još ste mlad ministar pa ću vam oprostiti, ali od niti jednog ministra nisam doživjela ovakvo vrijeđanje na osobnoj razini umjesto konkretnog odgovora na pitanje. Ako ćemo baš govoriti o nama osobno, ja nisam morala postati državni dužnosnik kako bih pomagala osobama s invaliditetom. Zato pripazite malo ako nemate odgovore na pitanje.

“Zastupnice Selak Raspudić, vi meni izgledate mlađe nego ministar”, rekao je Jandroković.

“To je diskriminacija!”, uzviknula je Selak Raspudić.

“Nije to diskriminacija”, rekao je Jandroković.