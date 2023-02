DRAMATIČNO RASTE BROJ MRTVIH, NADE JE SVE MANJE! Gotovo 16 tisuća poginulih: Bespomoćno slušaju kako ljudi zovu pomoć, da bi na kraju utihnuli

Više od 15.000 ljudi je poginulo, a deseci tisuća su ozlijeđeni nakon potresa magnitude 7,8 koji je u ponedjeljak pogodio Tursku i Siriju.

Spasilački timovi traže preživjele u tisućama srušenih zgrada usred ledenih vremenskih uvjeta nakon više od 125 naknadnih potresa koji su pogodili regiju.

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan priznao je “nedostatke” u odgovoru države na katastrofu, ali je inzistirao da je situacija sada “pod kontrolom”. U međuvremenu, zapadne sankcije kompliciraju napore da se isporuči pomoć Siriji, a aktivisti strahuju da bi režim u Damasku mogao spriječiti pomoć žrtvama u područjima pod kontrolom pobunjenika.

09:10 Bijele kacige: Svaka sekunda je bitna

Sirijske Bijele kacige kažu da “vrijeme ističe”, a “stotine obitelji” još uvijek su zaglavljene ispod ruševina srušenih zgrada u Siriji. Kažu da njihovi timovi nastavljaju potragu za preživjelima “uz velike poteškoće” i uz potrebu za teškim strojevima za uklanjanje ruševina.

“Svaka sekunda je bitna”, kažu. “Nalazimo se na kritičnoj točki…”, dodali su.

We are at a critical point… Time is running out, hundreds of families are still stuck under the rubble. Every second means saving a life. 75+ hours after the #earthquake, our teams continue search operations amid great difficulties & need for heavy machinery to remove rubble. pic.twitter.com/TBmGIhu64H

— The White Helmets (@SyriaCivilDef) February 9, 2023