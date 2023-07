Dramatičan prizor iz Italije: Avion Croatia Airlinesa zapeo u paklenom ognju

Nakon što je sjever Italije zahvatila velika oluja, na Siciliji su jučer padali temperaturni rekordi. Na južnom otoku temperature su se penjale i iznad 43 stupnja, dok je u Palermu izmjeren rekord od šokantnih 47 °C.

🔥 Fast moving #wildfires in #Sicily now! This comes after record breaking temperatures were recorded yesterday!

This is From #Palermo airport on the northwest coast.





The #airport has been closed until 11am…

Via: @AeroportoPa pic.twitter.com/mJFInenqCn

— Volcaholic 🇰🇪 🇬🇧 🌋 (@volcaholic1) July 25, 2023