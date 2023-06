Dramatična intervencija u Istri: Manijak na plaži mlatio psa, a onda je uslijedio kompletan kaos

Autor: Dnevno.hr

Pulska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjakom i utvrdila sumnju da je počinio kaznena djela ubijanje ili mučenje životinja, napad na službenu osobu te tri kaznena djela prijetnje, javlja Policijska uprava istarska.

Naime, policija je 22. lipnja oko 11 sati, kako navode, zaprimila dojavu 25-godišnjakinje da nepoznata muška osoba na plaži na području Štinjana udara psa te da joj je, nakon što ga je upozorila na ponašanje, muškarac ozbiljno zaprijetio, a potom ju je i odgurnuo.

Po dolasku policije na mjesto dojave, 33-godišnjak je zajedno sa psom odveslao na SUP dasci te je time onemogućavao policijsko postupanje. Odbijao je postupati po naredbama policijskih službenika i pritom im je upućivao ozbiljne prijetnje.





Udario upravitelja brodice, obojica pala u more

Policajci su u namjeri svladavanja otpora i protupravnog ponašanja muškarca ušli u more, a pomoć im je pružio i stariji muškarac s gumenom brodicom.

Kada se čamac približio SUP-u, osumnjičeni je pokušao udariti upravitelja brodice te je izgubio ravnotežu i zajedno sa psom upao u more.

Policijski službenik koji je bio na brodici spasio je osumnjičenog i psa i izvukao ih na gumeni čamac. Na putu prema obali, osumnjičeni je u jednom trenutku udario upravitelja brodice te su obojica pala u more, no policijski službenik koji se nalazi na obali uskočio je u more i pomogao starijem muškarcu te ga je izvukao na obalu.

Pas završio u skloništu, njemu pronašli i drogu

Nad 33-godišnjakom, koji je pružao aktivni otpor, policijski službenici primijenili su sredstva prisile, a tijekom postupanja osumnjičeni je glavom udario policijskog službenika, pri čemu se lakše ozlijedio.

Zbog stanja u kojem se nalazio, muškarac je prevezen u pulsku bolnicu, a nakon otpuštanja iz bolnice, policijski službenici su nad njim proveli kriminalističko istraživanje. Psa su preuzeli djelatnici gradskog skloništa za životinje.

Osumnjičeni je po dovršetku kriminalističkog istraživanja, danas u jutarnjim satima, priveden u pritvorsku jedinicu policijske uprave.









Međutim, ni to nije sve. Budući da je kod sebe imao manju količinu kokaina i marihuane, muškarac je i novčano kažnjen radi počinjenja prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, a protiv njega se podnosi i optužni prijedlog radi drskog ponašanja, odnosno počinjenja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.