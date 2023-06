Dramatičan preokret, Wagner staje! Upleo se Lukašenko, pao dogovor: Borci se vraćaju u baze

Šef plaćeničke vojne grupe Wagner Jevgenij Prigožin optužio je jučer ruski vojni vrh za napad na Wagnerov vojni kamp i ubojstvo velikog broja njegovih boraca, a Nacionalni odbor za borbu protiv terorizma objavio je kako je zbog ove izjave protiv Prigožina u Rusiji pokrenut kazneni postupak za poticanje na oružanu pobunu.

Prigožin je u subotu poručio da su njegovi borci i on spremni umrijeti za domovinu i oslobađanje ruskog naroda od aktualnog vojnog vodstva. “Spremni smo umrijeti, svih nas 25.000”, rekao je Prigožin u novoj audioporuci na Telegramu.

“Zato što ginemo za domovinu, ginemo za ruski narod kojeg se mora osloboditi od onih koji bombardiraju civilno stanovništvo”, naglasio je šef Wagnera koji je u osvetničkom pohodu na ruski vojni vrh. Prigožin je u ranijoj poruci rekao da su oborili ruski vojni helikopter koji je otvorio vatru na kolonu civila, ali nije naveo pojedinosti poput lokacije tog navodnog događaja. AFP nije mogao provjeriti njegovu tvrdnju.





Ruska državna novinska agencija Tass je objavila kako su najvažniji objekti u Moskvi pod pojačanu zaštitom te su pojačane sigurnosne mjere u glavnom gradu. Ruska služba sigurnosti FSB objavila je priopćenje u kojem poziva plaćenike da se ogluše o zapovijedi svog šefa.

U videu koji je na Telegramu objavio Andrej Rudjenko, ratni izvjestitelj povezan s Kremljem, ruski general Sergej Surovikin pozvao je borce Wagnera da polože oružje. “Neprijatelj samo čeka da se politička situacija u našoj zemlji pogorša. Pogrešno je igrati na ruku neprijatelju u ovim teškim vremenima”, poručio je Surovikin držeći pušku na nozi.

U Moskvi su pooštrene mjere sigurnosti, objavila je novinska agencija TASS, prije svega oko najvažnijih vladinih lokacija i infrastruktura u glavnom gradu. Vlasti južne regije Voronjež objavile su da je situacija pod kontrolom i da se poduzimaju mjere sigurnosti.

19:30 Prigožin potvrđuje da se borci vraćaju u baze.

Prigozhin just now: “They wanted to disband Wagner. We set out on June 23 for the “March of Justice”. In a day we marched just short of 200 km from Moscow. During this time, we have not shed a single drop of the blood of our fighters. Now is the moment when blood can be shed.…





— Mary Ilyushina (@maryilyushina) June 24, 2023

19:20 Wagner zaustavlja pohod na Moskvu?









Ured bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka upravo je objavio da je vođa Wagnera Jevgenij Prigožin prihvatio prijedlog da se “zaustavi kretanje naoružanih osoba tvrtke Wagner na teritoriju Rusije i poduzmu daljnji koraci za deeskalaciju napetosti”, priopćio je ured predsjednika, sa sličnim izvještavanjem u ruskim novinskim kućama.

U priopćenju se navodi da je Vladimir Putin ujutro izvijestio Lukašenka te je, uz njegovo odobrenje, Lukašenko održao pregovore s Prigožinom.

“Pregovori su nastavljeni cijeli dan. Kao rezultat toga, došli su do dogovora o nedopustivosti pokretanja krvavog masakra na teritoriju Rusije”, navodi se u priopćenju.

19:10 Gdje je Wagnerov konvoj sada?

Ian Bond, direktor vanjske politike u Centru za europsku reformu, rekao je za Sky News da “postoje neki dokazi” da je plaćenička skupina sada samo 100 km od Moskve.

19:00 Zelenski ‘siguran’ da Putin više nije u Moskvi

Volodimir Zelenski je rekao da je “siguran” da Vladimir Putin više nije u Moskvi. U svom noćnom obraćanju na Telegramu, ukrajinski predsjednik je rekao da je “danas dan kada definitivno ne bi trebalo biti tišine” i da je “definitivno potrebno vodstvo”.

“Danas je svijet vidio da gospodari Rusije ne kontroliraju ništa. Baš ništa. Samo potpuni kaos”, napisao je.

Obećao je da će njegove trupe “definitivno moći zaštititi Europu od bilo kakvih ruskih snaga”, dodajući da sigurnost istočnog krila “ovisi” o obrani Ukrajine.

“Čovjek iz Kremlja se očito jako boji i vjerojatno se negdje skriva, ne pokazuje se. Siguran sam da više nije u Moskvi”, nastavio je. “On zna čega se boji, jer je sam stvorio tu prijetnju. Svo zlo, sve gubitke, svu mržnju – on to sam širi.”

18:40 Užareni telefoni

Joe Biden razgovarao je s Rishijem Sunakom, Emmanuelom Macronom i Frank-Walterom Steinmeierom o situaciji u Rusiji, priopćila je Bijela kuća.

Američki predsjednik raspravljao je o previranjima s kojima se suočava Vladimir Putin dok pobunjeni ruski plaćenici hrle prema Moskvi nakon što su zauzeli grad na jugu Rusije.

“Čelnici su razgovarali o situaciji u Rusiji. Također su potvrdili nepokolebljivu potporu Ukrajini”, piše u priopćenju.

18:15 Medvedev: Rusija neće dozvoliti da se pobuna pretvori u državni udar

Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev je rekao da Rusija neće dozvoliti da se pobuna pod vodstvom Jevgenija Prigožina, šefa plaćeničke skupine Wagner, pretvori u državni udar ili globalnu krizu, citirala ga je ruska državna novinska agencija TASS u subotu.

Medvedev, zamjenik predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti, novinarima je rekao da će cijeli svijet biti na rubu katastrofe ako rusko nuklearno oružje dospije u ruke “bandita”.

17:43 Koje su posebne mjere uvedene u Moskvi?

Gradonačelnik Moskve upravo je najavio da će ponedjeljak biti “neradni dan” i zamolio ljude da ograniče svoje kretanje po gradu, jer se glavni grad priprema za moguće posljedice Wagnerove pobune.

Ranije su ruske vlasti najavile “protuterorističku operaciju” u gradu Moskvi, Moskovskoj oblasti i Voronješkoj oblasti na jugu.

To vlastima daje niz posebnih ovlasti uključujući: Ograničenje kretanja ljudi i prijevoza, praćenje ili ograničavanje komunikacije, pravo na pretres osoba i vozila, evakuacija stanovništva po potrebi.

17:30 Raste panika u Moskvi

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin u izjavi na Telegramu objavio je da je “u Moskvi proglašen režim protuterorističke operacije” te da će ponedjeljak biti “neradni dan” kako bi se “minimizirali rizici”.

Zamolio je Moskovljane da se “što više suzdrže od putovanja po gradu”.

“Gradske službe su u stanju pripravnosti”, rekao je. Čini se da se Wagnerovi plaćenici kreću sjeverno iz središnjih regija Rusije, u smjeru glavnog grada.

17:20 Ruše barikade na putu do Moskve, nešto se sprema u Rostovu

Nexta javlja kako konvoji Wagnera ruše barikade na putu do Moskve. S druge strane, Rusi uništavaju neke ceste kako bi ih usporili na putu.

It is reported that the Wagnerians broke through the barricades on their way to #Moscow. pic.twitter.com/TyHxiN76qE — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

Također, nešto se sprema u Rostovu jer su pripadnici plaćenika naredili ljudima da napuste glavni trg. Zanimljivo, na Twitteru se pojavio video konvoja čečenskih snaga koje su navodno stigle u Rostov. Znači li to da se sprema obračun s Wagnerovcima?

In #Rostov, Prigozhin’s mercenaries ordered people to leave the square. Something seems to be starting to happen. pic.twitter.com/pheZI0QQjl — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

17:00 Wagner 360 km od Moskve,

Wagnerovci su ušli u pokrajinu Lipeck, otprilike 360 kilometara južno od Moskve.

“Vlasti poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale sigurnost stanovništva. Situacija je pod kontrolom”, rekao je guverner Lipecka Igor Artamonov, nakon što je ranije danas rekao građanima da ostanu u kućama.

16:30 Evakuacija u Moskvi

BBC Rusija izvijestio je o evakuacijama javnih zgrada diljem Moskve dok Wagnerovi pobunjenici napreduju. Televizija je rekla da se u Moskvi evakuiraju muzeji u blizini Kremlja.

Tijekom posljednjih nekoliko sati pojavili su se izvještaji o evakuaciji Tretjakovske galerije, Puškinovog muzeja i Doma kulture GES-2, dodao je BBC.

Trgovački centar Mega Belaya Dacha i trgovački centar Kvartal također su evakuirani u Moskvi, rekli su.

В Москве волна эвакуаций из-за сообщений о минировании. Сообщается об эвакуации людей из Пушкинского музея, Третьяковской галереи, музея ГЭС-2, ТЦ «Мега Белая Дача», ТЦ «Квартал». pic.twitter.com/sT5bDbotmW — bbcrussian (@bbcrussian) June 24, 2023

16:09 Kadirov stigao do Rostova?

Na Twitteru se pojavljuju snimke čečenskih odreda koji su navodno stigli do Rostova. Čečenski lider Ramzan Kadirov stao je na stranu Vladimira Putina.

Kadyrov forces enter Rostov, Russian Telegram Channels Report. No one knows how this coup attempt will finish. But it has already shown that Russia is very divided and that it is far from being as strong as Russian propaganda had been reporting for dozens of years pic.twitter.com/U2SB1CFjwC — Sviat Hnizdovskyi (@s_hnizdovskyi) June 24, 2023

16:00 Čini se da se Wagner kreće prema sjeveru, u smjeru Moskve

Provjerene informacije s terena su relativno rijetke, ali unatoč tome čini se da se Wagnerove trupe kreću prema sjeveru, u smjeru Moskve.

Jutros su Wagnerovi plaćenici viđeni u južnom gradu Rostov-na-Donu; kasnije su stigla izvješća da su Wagnerove trupe u Voronježu, 560 km sjeverno.

Sada je guverner regije Lipetsk, sjeverno od Voronježa, rekao da se Wagnerove trupe kreću regijom. Moskva se nalazi samo 400 km sjeverno. Nije jasno koliko vojnika Wagner ima na svakom mjestu ili kolika je bila grupa viđena u Lipetsku.

Just over 300 km to Moscow The Wagnerians are moving forward. The governor of the Lipetsk region, Igor Artamonov, confirmed that the equipment of the #Wagner PMC is moving on the territory of the region. pic.twitter.com/p20P2RaJjv — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

15:50 Erdogan poručio Putinu da ga podržava

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je ruskom kolegi Vladimiru Putinu tijekom telefonskom razgovora u subotu kako podržava djelovanje ruske vlade prema oružanoj pobuni plaćeničke grupe Wagner, stoji u priopćenju Kremlja.

Bjelorusija, bliski ruski saveznik, također je u subotu signalizirala kako podržava Putina. Sigurnosno vijeće Bjelorusije u subotu je objavilo kako Minsk ostaje saveznik Rusije te da su unutarnji prijepori “poklon kolektivnom Zapadu”.

Iran je objavio da podupire vladavinu zakona u Ruskoj Federaciji i najnovija događanja tamo smatra unutarnjom ruskom stvari.

15:20 Šef ruske obavještajne službe: Pokušaj izazivanja građanskog rata nije uspio

Sergej Nariškin, šef ruske obavještajne službe SVR, rekao je u subotu da je jasno da ono, što je nazvao pokušajem destabilizacije društva i rasplamsavanja bratoubilačkog građanskog rata, nije uspjelo, izvijestila je novinska agencija TASS.

Nariškin je govorio o oružanoj pobuni vođe Wagnerovih plaćenika Jevgenija Prigožina.

Glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitrij Peskov rekao je da Vladimir Putin radi u Kremlju, izvijestila je novinska agencija RIA.

Ruski vojnici u subotu su postavili mitraljeze na jugozapadnom rubu Moskve, prema fotografijama koje su objavile novine Vedomosti. Fotografije također pokazuju kako se naoružana policija okuplja na mjestu gdje autocesta, kojom se kreću pobunjeni Wagnerovi plaćenici, dolazi do glavnog grada Rusije.

14:15 Panika u Moskvi, grade se bunkeri

Konvoj Wagnera viđen je u regiji Lipetsk koja povezuje Voronjež i Moskvu. Guverner Lipetska pozvao je stanovnike da ostanu u kućama i izbjegavaju putovanja, bilo da se radi o osobnim vozilima ili javnom prijevozu.

U Moskvi je pak, zavladala panika, grade se mitraljeska gnijezda, bunkeri i rovovi, a svi prilazi Moskvi su blokirani. Stavljaju se vreće s pijeskom. Kruže i snimke navodnih rovova koji se užurbano kopaju.

South-West Moscow, the expected entryway from Rostov’s direction. pic.twitter.com/0hQp8QQKbg — Christo Grozev (@christogrozev) June 24, 2023

14:05 Prigožin: Zauzeli smo Rostov bez ispaljenog metka

Prigožin se oglasio još jednom i kazao da je Wagner zauzeo Rostov bez ispaljenog metka.

“Nismo ubili nijednu osobu na putu za Rostov. Bez ispaljenog metka smo zauzeli vojno sjedište u gradu. Nikoga nismo dirali. Ljudi su na ulicama sa zastavama Wagnera”, rekao je.

13:59 Podoljak: ‘U idućih 48 sati znat će se Putinova sudbina’

Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak kazao je da će sudbina ruskog predsjednika Vladimira Putina biti poznata uskoro, u kontekstu oružane pobune Jevgenija Prigožina, čelnika Wagnerove plaćeničke vojske.

13:50 Objavljena karta napredovanja wagnerovaca prema Moskvi

A map of the advance of mercenaries from the #Wagner PMC Everything is going according to plan 👌 pic.twitter.com/aOzDnbCWno — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

13:40 Borbe na autocesti

Ruski vojni helikopteri napali su konvoj wagnerovaca na autocesti M-4 nedaleko Voronježa, piše Reuters.

13:30 Geraschenko: Stotine kamiona spremne su blokirati Moskvu

A hundred Kamaz trucks are ready to block the Moscow Ring Road. Russians are sharing videos of what is happening on the outskirts of Moscow in social networks. For example, on one of the sections of the highway, there is a roadblock with an APC, about 10 Kamaz trucks and… pic.twitter.com/cXd3HGKNrR — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 24, 2023

12:45 Wagner napreduje ka Moskvi

Snage Wagnera su, prema informacijama koje dolaze iz više ruskih izvora, prošle Voronjež i krenule su prema Moskvi. Tamo bi, ako ne budu putem zaustavljene, trebale biti večeras.

Na društvenim mrežama pojavile su se informacije da su ruski avioni pokušali zaustaviti kolonu Wagnera na autocesti M-4 kod Voronježa.

Prema fotografijama i snimkama, snage Wagnera su dobro naoružane, a imaju protuzračne sustave. Ipak, nije jasno u ovom trenutku koji je točno cilj Wagnera s obzirom da je teško očekivati da će jedna kolona vozila stići do Moskve i zauzeti grad.

A Wagner convoy moving towards #Moscow along the M4 highway in #Lipetsk Oblast; a T-90S, BMP-2 IFV, and a number of transport/logistics/fuel vehicles seen. Observe the LNR number plates like those in Rostov. pic.twitter.com/o2H76iAeMf — Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) June 24, 2023

12:30 EU: Ovo je unutarnja stvar Rusije. Pratimo situaciju

Čelnici europskih institucija u subotu su objavili da pozorno prate razvoj situacije u Rusiji nakon pobune privatne paravojske protiv ruskih vlasti i da je riječ o “unutarnjoj stvari Rusije”.

Predsjednik Europskog vijeća Charles Michel poručio je preko Twittera da “pozorno prati razvoj situacije u Rusiji”, da je u kontaktu s čelnicima država članica EU i G7. “Ovo je očito unutarnja stvar Rusije”, kaže Michel i dodaje da “naša potpora Ukrajini ostaje nepokolebljiva”.

“Ovo je unutarnja stvar Rusije. Pratimo situaciju”, poručio je Eric Mamer, glasnogovornik predsjednice Komisije Ursule von der Leyen.

12:20 Oglasio se Zelenski: ‘Slabost Rusije je očita’

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na Twitteru je prokomentirao eskalaciju sukoba između privatne vojne kompanije Wagner i ruske regularne vojske.

“Svatko tko izabere put zla sam sebe uništava”, poručio je Zelenski.

“Onaj koji šalje kolone vojske da unište živote tuđe zemlje i ne može ih spriječiti u bijegu i izdaji kad se dožive otpor. Onaj koji terorizira projektilima, a kada ih obore, ponižava se da primi dronove Shahed. Onaj koji prezire ljude i baca stotine tisuća u rat, da bi se na kraju zabarikadirao u Podmoskovlju od onih koje je sam naoružao”, piše i dodaje:

“Rusija je dugo vremena koristila propagandu kako bi prikrila svoju slabost i glupost svoje vlade. A sada je toliki kaos da to nikakva laž ne može sakriti. I sve je to jedna osoba, koja uvijek iznova plaši 1917. godinom, iako to ne može rezultirati ničim drugim nego ovim. Slabost Rusije je očita. Puna slabost. I što duže Rusija drži svoje trupe i plaćenike na našoj zemlji, to će više kaosa, boli i problema imati za sebe kasnije. Također je očito. Ukrajina je u stanju zaštititi Europu od širenja ruskog zla i kaosa. Čuvamo svoju otpornost, jedinstvo i snagu. Svi naši zapovjednici, svi naši vojnici znaju što im je činiti. Slava Ukrajini”, zaključio je.

12:05 Procurili transkripti Prigožinova razgovora s ruskim vojnim vrhom

Na Telegramu se pojavio video koji prikazuje njegov susret s ruskim zamjenikom ministra obrane Junus-Beka Jevkurova i zamjenika načelnika stožera Vladimira Aleksejeva. Na snimci snimljenoj u stožeru Južnog vojnog okruga u tijeku su pregovori između njih trojice u Rostovu na Donu, koji su u noći napali i okružili Prigožinovi plaćenici.

No, samo nekoliko sati prije ovog razgovora Aleksejev je snimio video u kojem je Prigožinove postupke nazvao “pokušajem državnog udara” te je prozvao wagnerovce da se “urazume”. General Sergej Surovikin, koji je bio vrhovni zapovjednik ruskih snaga u Ukrajini od listopada 2022. do siječnja 2023., objavio je video s istom porukom, no nejasno je gdje je Surovikin sada.

Prigožin je u petak navečer optužio rusko Ministarstvo obrane za izvođenje raketnog napada na Wagnerov kamp i najavio da njegove jedinice kreću u “marš pravde” protiv ruskog vojnog vodstva. Tijekom noći Wagnerovi borci ogradili su više vojnih i administrativnih zgrada u Rostovu na Donu.

Meduza je objavila transkript razgovora Prigožina, Jevkurova i Aleksejeva, koje možete pročitati OVDJE.

11:40 Prigožin poslao poruku Putinu

Prigožin se obratio Putinu, poslavši mu poruku u kojoj mu poručuje da je u krivu kada ga optužuje za izdaju.

Kazao je da wagnerovci nemaju plan predati se po Putinovoj zapovijedi.

“Rusi ne žele više zemlju u kojoj su korupcija, laži, birokracija”, rekao je Prigožin.

11:25 Poziv na rušenje Lukašenka

Bjeloruski vojnici koji se bore na strani Ukrajine pozvali su sunarodnjake na korištenje situacije i na rušenje Putinova saveznika Lukašenka.

BELARUS 🇧🇾 REBELLION Belarussian soldiers, who are supporting Ukraine 🇺🇦, have called on Belarussian citizens to unite behind what is transpiring with Wagner, to liberate Belarus of Russia 🇷🇺. pic.twitter.com/nEPulH3jeC — Jason Jay Smart (@officejjsmart) June 24, 2023

11:15 Kadirov: Ovo je izdaja

Putinov saveznik, Čečen Ramzan Kadirov, na Telegramu je događaje u Rusiji nazvao izdajom.

“Prijatelji, ovo je bila teška noć”, napisao je Kadirov i dodao kako se radi o “gnjusnoj izdaji”.

“Sve što se događa je nož u leđa i prava vojna pobuna”, napisao je dodavši da će njegove trupe stati na Putinovu stranu.

11:10 Wagnerovci navodno srušili ruski avion

BREAKING Wagner MPC shot down russian AN-76 military transport aircraft over the Voronezh region russia.#Prigozhin #RussiaIsCollapsing pic.twitter.com/K56z33ZqC3 — Ukraine Front Lines (@EuromaidanPR) June 24, 2023

11:05 Wagner: Počeo je građanski rat

Anton Geraščenko prenio je objavu Wagnera na Telegramu.

“Jedan Wagnerov konvoj napadnut je u Voronježu. Avijacija isto radi. Građanski rat je službeno počeo”, napisali su.

10:45 Putin razgovarao s Lukašenkom

Telegram kanal bjeloruskog predsjedništva navodi da ruski predsjednik Putin ragovarao s Lukašenkom i izvijestio ga o “događajima u Rusiji”. predsjedništva.

9:50 Britanci: Gotovo sigurno im je cilj Moskva

O vojnom udaru u Rusiji oglasilo se britansko ministarstvo vanjskih poslova.

“U ranim jutarnjim satima 24. lipnja 2023., svađa između Wagner grupe Jevgenija Prigožina i ruskog Ministarstva obrane eskalirala je u otvoreni vojni sukob. U operaciji koju je Prigožin okarakterizirao kao ‘marš za slobodu’, snage Wagner grupe prešle su iz okupirane Ukrajine u Rusiju na najmanje dva mjesta”, pišu Britanci.

Dodaju kako su u Rostovu na Donu Wagnerovci gotovo sigurno zauzeli ključne sigurnosne lokacije, uključujući stožer koji vodi ruske vojne operacije u Ukrajini. Osim toga, kažu i kako se jedinice Wagnera kreću prema sjeveru kroz oblast Vorenjež, gotovo sigurno s ciljem da dođu do Moskve.Dodaju da postoji malo podataka o eventualnim borbama.

“U nadolazećim satima lojalnost ruskih sigurnosnih snaga, a posebno Ruske nacionalne garde, bit će ključna za razvoj krize. To predstavlja najveći izazov ruskoj državi u posljednje vrijeme”, zaključuju.

9:12 Obratio se Vladimir Putin

Ruski predsjednik Vladimir Putin obratio se javnosti vezano za državni udar koji je s petka na subotu izveo njegov bivši kuhar, šef plaćeničke skupine Wagner Jevgenij Prigožin.

Ruski predsjednik je rekao da je “ovo kriminalan čin i da će se Rusija braniti”.

Dodao je da svi trebaju biti jedinstveni te da ih se pokušava srušiti unutra.

“Ovo je nož u leđa”, rekao je. “Ovo je izdaja, branit ćemo domovinu”, dodao je. Usporedio je to sa situacijom u Prvom svjetskom ratu.

“Odgovor će biti žestok”, dodao je. “Radim sve kako bi odgovorio na ovaj napad i kako bi osigurao sigurnost našim građanima”, rekao je Putin. “Pozivam sve da ni na koji način ne sudjeluju u ovome”, kaže.

Watch live: Russian President Vladimir Putin is expected to make a televised address as Yevgeny Prigozhin, who has been a close ally of the president, accused the Russian military of killing his men in Ukraine Latest: https://t.co/sj21NblU2S https://t.co/vgXxr0yzfA — Sky News (@SkyNews) June 24, 2023

Ruski predsjednik je upozorio i na “neizbježnu kaznu” za one koji žele dijeliti rusko društvo. I kaže da je protuteroristički režim sada na snazi u glavnom gradu Moskvi i nekoliko drugih regija. Putin također naglašava da su “dane sve potrebne naredbe” za suočavanje s krizom, obećavajući obranu Rusije.

9:05 Nexta: 180 ruskih vojnika predalo se Wagneru

Agencija Nexta objavila je fotografije na kojima se, kako tvrde, nalazi 180 ruskih vojnika koji su se navodno predali Wagneru.

9:02 Prigožin: Zauzeli smo ključne vojne objekte u Rostovu i zračnu luku

Jevgenij Prigožin rekao je da su njegove trupe zauzele ključne vojne objekte u južnom ruskom gradu Rostovu na Donu. “Pod našom su kontrolom vojni objekti Rostova, uključujući zračnu luku”, rekao je Prigožin u videu objavljenom ujutro.

Rekao je da su njegove snage zauzele stožer ruske vojske za jugu zemlje u gradu s preko milijun stanovnika u pograničnom području s Ukrajinom. To se nije moglo odmah neovisno potvrditi. Ministarstvo obrane u Moskvi zasad nije komentiralo Prigožinove tvrdnje. Prigožin je također rekao u videu da su borbeni zrakoplovi za rat protiv Ukrajine nastavili polijetati sa aerodroma u Rostovu prema planu: “Avioni … polijeću prema planu.”

🚨 Prigozhin issued his first public address from the headquarters of the Southern Military District in Rostov-on-Don, a city with a population of 1.1 million, which Wagner PMC now fully control.

English subtitles. pic.twitter.com/SDg4astcaY — Igor Sushko (@igorsushko) June 24, 2023

8:49 Bjeloruski zrakoplov sinoć sletio u Tursku

Savjetnik ukrajinskog MUP-a Anton Geraščenko objavio je da je bjeloruski avion kojeg često koristi Lukašenko sinoć sletio u Tursku. “Bjeloruski vladin zrakoplov EW-301PJ napustio je Minsk u ponoć i sletio u Bodrum u Turskoj u 5 ujutro. Nije jasno tko je bio u avionu, ali poznato je da su Lukašenko i njegovi sinovi često koristili taj avion u prošlosti”, napisao je. Belarus government jet EW-301PJ left Minsk at midnight and landed in Bodrum, Turkey, at 5 am. It’s unclear who was on board but Lukashenko and his sons are known to have used the jet often in the past. pic.twitter.com/FGDRhXZuoC — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 24, 2023

8:43 Otkazani svi javni događaji u Moskvi, Prigožin objavio da su zauzeli vojne objekte u Voronježu

Gradonačelnik Moskve kazao je da su u gradu otkazani svi javni događaji, dok, kako piše Nexta, Wagner tvrdi da su zauzeli sve vojne objekte u gradu Voronježu.

Iako Prigožin tvrdi da se ne radi o vojnom udaru, čini se da je cilj svrgavanje ruskog vojnog vodstva te se radi, kako se čini, upravo o tome.

Oglasila se i ruska vojska te poručila Wagnerovcima da garantiraju sigurnost svakom pripadniku Wagnera koji odustane od pobune.

8:25 Prigožin: Ne vjerujte ruskoj državnoj televiziji

Jevgenij Prigožin pozvao je Ruse da ne vjeruju onome što im govore na državnoj televiziji.

“Kad vam kažu da je privatna vojna kompanija Wagner ometala posao i da se zato nešto na frontu srušilo… stvari na frontu nisu se srušile iz tog razloga. Ogromna količina teritorija je izgubljena. Ubijeno je vojnika, tri-četiri puta više nego što piše u dokumentima koji su predočeni vrhu (rukovodstvu)”, dodao je. The Guardian nije uspio provjeriti Prigožinove tvrdnje. Vođa plaćenika je u videu rekao da se nalazi u vojnom stožeru Rostova na Donu, koji je ključna logistička baza za rusku ofenzivu u Ukrajini”, kazao je Prigožin u videu na Telegramu.

8:00 Vojska na ulicama Rostova

#Prigozhin‘s (#Wagner) counter-terrorist operation on the territory of #Russia has already led to the capture of #Rostov, several federal highways, the headquarters of the Southern District and “#SMO.” The events gained widespread publicity in Russia and even an insulting legal… pic.twitter.com/2nNoxizcvP — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 24, 2023

7:15 Oštećeni tenk Wagnerovaca u Rostovu

Looks like a (presumably) Wagner T-90S tank was damaged trying to pass through an alleyway in Rostov. https://t.co/5RT7dA8M3Hhttps://t.co/FwErBAodBs pic.twitter.com/7fWKrU6uTp — Rob Lee (@RALee85) June 24, 2023

6:45 Prigožin: Oborili smo ruski vojni helikopter

Jevgenij Prigožin, koji je u pohodu na osvetu protiv ruske vojske, objavio je u subotu u novoj audio poruci na Telegramu da su njegove snage oborile ruski vojni helikopter. “Kad je helikopter otvorio vatru na kolonu civila, oborile su ga Wagnerove jedinice”, rekao je Prigožin u audio poruci, ali nije otkrio gdje se to navodno dogodilo. AFP nije mogao provjeriti Prigožinovu tvrdnju.

Guverner ruske regije Rostov, koja graniči s Ukrajinom na istoku, pozvao je stanovnike da ostanu u svojim domovima, objavio je u subotu BBC nakon što je Prigožin sa svojim borcima rekao da je prešao iz Ukrajine u Rusiju. “Trenutačna situacija zahtijeva maksimalnu koncentraciju svih snaga za održavanje reda”, napisao je Vasilij Golubev na Telegramu.

“Molim sve za smirenost i ne napuštajte domove bez potrebe”, dodao je Golubev. U gradu Rostovu na Donu već su raspoređena vojna vozila.

6:30 Objavljen video: Prigožin se sastao s ruskim generalima

Reuters izvještava kako se na pro-Wagnerovom kanalu na Telegramu pojavio video koji prikazuje Jevgenija Prigožina kako razgovara s najvišim ruskim generalima u, kako kanal tvrdi, okružnom vojnom stožeru u Rostovu na Donu.

Video nije bilo moguće neovisno potvrditi. Čini se da Prigožin u videu govori da će njegovi ljudi blokirati Rostov na Donu i krenuti prema Moskvi ako im ne dođu ruski ministar obrane Sergej Šojgu i general Valerij Gerasimov.

Wagner head Prigozhin has popped up in Rostov, with both Colonel General Yunus-Bek, Deputy Minister of Defense, and Lt. Gen. Vladimir Alekseyev, deputy chief of Russian military intelligence. pic.twitter.com/jLJvuSCyNJ — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 24, 2023

6:00 Kaos u Rostovu i Moskvi

Nakon što je u subotu navečer u Rostovu, gradu na jugu Rusije, ograničen promet na aveniji Budenovski na kojoj se nalazi sjedište Južnog vojnog okruga, guverner Rostovske oblasti Vasilij Golubev rekao je da su svi javni događaji planirani za ovaj vikend u Rostovu na Donu otkazani. Gradski prijevoz u gradu je bio u funkciji, ali su promijenjene trase oko centra grada, istaknuo je na Telegramu.

“Prigradski prijevoz iz Azova, Batajsk i Aksai funkcionira redovito. Postoje privremena ograničenja za Taganrog (lučki grad), kao i za sjeverni smjer od Rostova”, naveo je.

Gradonačelnik Moskve potvrdio je da se poduzimaju protuterorističke mjere za jačanje sigurnosti u glavnom gradu Rusije. Sergej Sobjanin rekao je da grad također uvodi dodatne provjere na cestama, prenosi Reuters.

U Rostovu su oklopni transporteri i druga vojna oprema na cesti, a sjedište je ograđeno kordonom. Dopisniku RostovGazete bilo je zabranjeno fotografirati, u blizini sjedišta ne radi mobilni internet.

Očevici kažu da su ulice grada bile prazne, a Avenija Nagibin, na kojoj petkom navečer bude velika gužva, sada je bila prazna. Također, u gradu su iz nepoznatog razloga ugašeni jumbo plakati, a ne rade ni web kamere na ulicama.

Mediji su ranije objavili da su blokirani sjeverni i zapadni ulaz u grad, te da su se na autocesti stvorile kolone,a blokadu ulaza u grad prikazivao je i Google Traffic.

Guverner: Ne izlazite iz kuće

Vojno osoblje Rostova dobilo je naredbu da podigne vojne zrakoplove kako bi “osigurali sigurnost”, objavio je 161.ru pozivajući se na neimenovani izvor. Kažu i da je ranije Južna vojna oblast zatražila da se u Rostovu zabrane sva masovna događanja na otvorenom zbog “povećane upotrebe napadačkih bespilotnih letjelica na infrastrukturne objekte u Ruskoj Federaciji”.

Glavna uprava ruskog Ministarstva za izvanredne situacije za Rostovsku oblast izjavila je da nije poslala informacije o uvođenju policijskog sata u regiji ,ali je guverner Vasilj Golubev pozvao je građane da ostanu kod kuće ako je to moguće.

“Trenutna situacija zahtijeva maksimalnu koncentraciju svih snaga za održavanje reda. Agencije za provođenje zakona poduzimaju sve kako bi osigurale sigurnost stanovnika tog područja. Molim sve za mir i ne izlaze iz kuće bez potrebe”, objavio je guverner Rostovske oblasti.

Aktiviran plan Tvrđava?

Mediji su objavili kako je u gradu najavljena aktivacija plana Tvrđava. Ovaj plan navodno podrazumijeva žurni poziv osoblju i preuzimanje kontrole nad posebno važnim objektima agencija za provođenje zakona. Plan također predviđa spremnost za odbijanje vanjskog napada. Ministarstvo nije službeno potvrdilo aktivaciju palana Tvrđava.

Dopisnik ruskog Kommersanta iz Rostova na Donu rekao je da mu policija ne može reći ništa o planu. Potvrdio je prisutnost velike količine vojne tehnike i naoružane vojske u središtu grada, ali kaže da je atmosfera u gradu “općenito mirna”. Helikopteri su viđeni na zapadu grada, javlja dopisnik Kommersanta.

Ruski mediji nagađaju da je uvođenje ovog plana povezano s izjavama šefa Wagner Jevgenija Prigožina. On je ranije je u audio porukama na Telegramu napadao ruskog ministra obrane Sergeja Šojgua i tvrdio da je ministar naredio napad na Wagnerov kamp.

“Ministar obrane je stigao posebno u Rostov kako bi izvršio operaciju uništavanja Wagnera”, rekao je Prigožin. Vjerojatno je ova izjava razlog za pojačanu vojnu prisutnost u Rostovu na Donu.

Prigožin: Ovo nije vojni udar. Ovo je marš za pravdu

Prigožin je obećao osvetiti se zbog napada na kamp Wagnera. “Nas je 25.000 i saznat ćemo zašto se u zemlji događa kaos”, kazao je, ali je dodao da njegov poziv na djelovanje protiv ruske vojske nije vojni puč, nego „marš za pravdu”.

“Ovo nije vojni udar. Ovo je marš za pravdu. Naši postupci se ni na koji način ne odnose na vojnike”, rekao je Prigožin u nizu glasovnih poruka objavljenih na Telegramu.

Šojguovo ministarstvo i FSB odbacuju sve optužbe za napad i optužuju Prigožina da poziva na građanski rat.