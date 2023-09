Dramatičan preokret u vezi smrti djevojke u Osijeku: Policajac ipak ide u pritvor

Autor: I.G.

U teškoj tragediji koja je potresla Osijek, 21-godišnja studentica i sportašica M.B. izgubila je život nakon što ju je hicem iz službenog policijskog pištolja ranio njen dečko, 27-godišnji M.S., policijski službenik iz istog grada. Ovu potresnu informaciju potvrdila je PU osječko-baranjska, koja je prvotno podnijela kaznenu prijavu protiv M.S. za kazneno djelo “Teška kaznena djela protiv opće sigurnosti”. Međutim, Državno odvjetništvo je ubrzo prekvalificiralo djelo u kazneno djelo ubojstva te je predložilo određivanje istražnog zatvora.

“Nakon ispitivanja hrvatskog državljanina rođenog 1996. godine zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela ubojstva, Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku podnijelo je prijedlog za određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ometanja istrage i opasnosti od ponavljanja djela”, objavio je DORH.

Rezultati istrage

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 27-godišnji policijski službenik iz neopreznosti ispalio hitac iz službenog oružja koji je nažalost završio kobno za 21-godišnjakinju. Načelnik Sektora kriminalističke policije PU osječko-baranjske, Krunoslav Patača, istaknuo je kako početna dojava nije ukazivala na kazneno djelo te da je istraga bila kompleksna.

“U ovom trenutku, nažalost, nismo u mogućnosti precizno odrediti vrijeme smrti, no možemo reći da se tragedija dogodila nedugo prije prve dojave“, izjavio je Patača.

Osim što je osumnjičeni M.S. udaljen iz službe, protiv njega će biti pokrenut disciplinski postupak. Istražitelji su istaknuli da su sve utvrđene činjenice nepobitne, no istraga još uvijek traje. Osumnjičeni je prošao 11-mjesečni tečaj na policijskoj akademiji te je raspoređen na radno mjesto vježbenika u Postaji prometne policije Osijek.









‘Nije bilo nikakvog zataškavanja’

Iz PU osječko-baranjske ranije su poručili kako u ovom slučaju nije bilo nikakvog zataškavanja, niti je to ikome bila namjera. No, s obzirom na iskustva s ranijih sličnih slučajeva i dalje ostaje nejasno zašto policija o ovom događaju nije izvijestila javnost odmah po saznanju, kako se uobičajeno radi kada se pronađe tijelo osobe koja je preminula uslijed stradanja vatrenim ili nekim drugim oružjem, nego su to učinili čak 16 i pol sati nakon događaja, i to tek nakon opetovanih medijskih upita. Cijeli je Osijek već satima brujao o tragediji, a policija se nije oglašavala.









“Zaista je premalo vremena bilo. Razumijem potrebu javnosti da dobije prvu informaciju, ali iz iskustva znam da, kada se žuri s iznošenjem nekih preliminarnih informacija, a onda dođe do promjene tijekom krim istraživanja, pa ispadnemo nevjerodostojni”, rekao je Patača.