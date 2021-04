DRAMA U WASHINGTONU: Vozilom se zabio u policajce, blokirana zgrada Kapitola!

Zgrada Kongresa u Washingtonu poslijepodne je zatvorena zbog prijetnje, javlja AP, koji iz policije doznaju da su sve zgrade na Kapitolu zatvorene zbog “vanjske prijetnje”, a zaposlenici i osoblje ne smiju ulaziti i izlaziti.

Policija je izašla na teren nakon što je prijavljena moguća pucnjava nekoliko ulica dalje od zgrade Kongresa.

Vladina agencija objavila je na Twitteru da se osumnjičeni vozilom zabio u dva policajca.

Dva policajca su ozlijeđena, a osumnjičeni je priveden.

CRITICAL INCIDENT: USCP is responding to the North Barricade vehicle access point along Independence Avenue for reports someone rammed a vehicle into two USCP officers. A suspect is in custody. Both officers are injured. All three have been transported to the hospital. pic.twitter.com/4TXIdulJc6









— U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) April 2, 2021