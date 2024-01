Drama u Splitu: Poduzetnik dao po gasu i probio rampu, čuvar pobjegao

Autor: Dnevno.hr

U Splitu je u subotu poslijepodne došlo do incidenta. Naime, za sada neimenovani dvojac u bijelom je kombiju prošao kroz zatvorenu rampu na sjevernom dijelu park-šume Marjan. Iako je čuvar izašao kako bi ih upozorio da takvo što nije moguće, vozač se na to oglušio i – dao pa gasu, javlja Slobodna Dalmacija.

Sve je na svom Facebook profilu prenio dogradonačelnik Bojan Ivošević, napisavši:

“Kako izgleda kada počinitelje pet kaznenih djela bespravne gradnje u zaštićenom području odbijete pustiti vozilom u zonu ograničenog prometa unutar tog zaštićenog područja, gdje nemaju pravo pristupa tim vozilom, možete vidjeti na snimci. Tražimo najstrožu moguću sankciju za ovakvo obijesno ponašanje gdje je uz oštećenje tuđe stvari u opasnost doveden i zaposlenik JU PŠ Marjan!

P.s. Svi bespravni objekti koje su dotični bespravno gradili na Marjanu imaju pravomoćno rješenje o odbijanju legalizacije te su dostavljeni Građevinskoj inspekciji 12.12.2023., nadamo se da će inspekcija maksimalno ozbiljno pristupiti navedenim predmetima nakon ovakvog događaja!”

‘Ne puštaju me do vlastite kuće, pa di to ima?!’

Dalmatinski portal saznaje da je Dario Alujević taj koji je probio kombijem rampu.

“Ne puštaju me do vlastite kuće, pa di to ima?! To je prepreka na nerazvrstanoj cesti, to tu ne smije po zakonu biti. Ja sam već iscrpio sve pravne mogućnosti, nema kome se nisam obratio, ali ništa nije pomoglo”, rekao je Alujević.









Ravnatelj Park šume Marko Pejnović je pozvao policiju te objasnio kako Alujević za kombi nema dozvolu, već za druga vozila.

Poznata obitelj

Podsjetimo, obitelj Alujević poznata je javnosti po sličnim incidentima, poput onog iz 2021. godine, kada je Grad Split odlučio ukloniti kiosk u obiteljskom vlasništvu s Rive, a zbog pokušaja obitelji da sačuvaju izvore prihoda nastala je prava drama. Dogradonačelnik Bojan Ivošević pozivao se na rješenje o uklanjanju, a vlasnik Dario Alujević tvrdi da mu objekt miču bespravno jer mu je žalba uvažena, a od Grada nije dobio rješenje o uklanjanju.

Kada je počelo uklanjanje kioska, vlasnikova supruga se zaključala u kiosk i nije htjela izaći, a kada su u objekt provalili vatrogasci, izašla je uz krikove i zapomaganje. Nakon toga policija je privela nju, njezinog sina i vlasnika u postaju. Potom je novu mučnu scenu izvela njihova kći koja je pokušala uskočiti u trafiku dok su je uklanjali, ali je intervenirala policija koja ju je u tome spriječila.