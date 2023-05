DRAMA U SABORU, PUPOVAC SE VIŠE NE VRAĆA? Izludila ga desnica: ‘Tko nam je zabio nož u leđa? Naši susjedi kojima smo vjerovali. To rade i danas kroz srpski svet!’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

U Saboru se raspravlja o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u državnom proračunu RH za 2021. godine za potrebe nacionalnih manjina.

U ime Vlade izvješće je predstavio ministar pravosuđa Ivan Malenica, a ubrzo nakon toga uslijedile su brojne replike saborskih zastupnika.

Mostovac Nikola Grmoja se na Vladu obrušio zbog financiranja tjednika Novosti.





“Plenkovićeva Vlada većinu sredstava, kada govorimo o srpskoj nacionalnoj manjini, dodjeljuju SNV-u, to su ogromna sredstva, a većina ide tjedniku Novosti koji sigurno ne predstavlja nekog Srbina kod Metkovića, koji je svjetonazorski bliži meni. Imamo izjavu Milorada Pupovca da su 10 najnerazvijenijih općina one u kojima žive Srbi. Zašto se novci ne daju na teren tim ljudima, a ne za tjednik koji blati sve hrvatsko?”, pitao je Grmoja.

“Mogu istaknuti da je za aktivnosti provedbe Ustavnog zakona utrošeno oko 300 milijuna kuna 2021. godine, puno je aktivnosti koje provode brojni resori. Ovi je resor kulture za dodjelu sredstava tjedniku koji ste naveli”, odgovorio je ministar Malenica.

Vidović Krišto: Koja to država plaća osobe koje ju vrijeđaju?

Zatim se s replikom javila zastupnica Karolina Vidović Krišto.

“Način na koji se troši 300 milijuna kuna dobro je poznat, korist imaju moćnici. Poznato je da Pupovac, Jeckov i Milošević dijele proračunski novac svojim sljedbenicima. Recite u kojoj državi EU postoji ovakav zakon o manjinama s takvim neumjerenim privilegijama. Koja to država plaća osobe koje tu istu državu vrijeđaju i omalovažavaju?”, pitala je zastupnica.

“Brojne države imaju predstavnika nacionalnih manjina u predstavničkim tijelima. Nacionalne manjine imaju položaj u Ustavu RH, dobro je da svi budemo uključivi i da manjine imaju ulogu u ovom društvu”, odgovara Malenica, no to nije zadovoljilo Karolinu Vidović Krišto.

“Obmanjujete sabor, javnost, vi naučite pjesmicu i tringe ringe ringi, odgovarate, bit ćete upamćeni kao ministar zbog kojeg je najviše ljudi iselilo, zbog pravosuđa nam odlaze ljudi, ali vrijeme polaganja računa dolazi”.









Ružica Vukovac je ministra pitala imamo li mi povećanje broja ljudi koji su dio nacionalne manjine pa stoga imamo povećanje sredstava iz godine u godinu.

“Proračuni se kreiraju sukladno potrebama, s obzirom na interes, a u određenim aktivnostima vjerojatno su sredstva osigurana pa je tendencija povećanja sredstava da oni mogu promovirati svoje aktivnosti”.

Željko Sačić je u replici ministru pitao zašto se ne provodi odluka Ustavnog suda s kraja 2022.









“U pravomoćnoj presudi odobrava se Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi da se upiše u evidenciju vjerskih zajednica u Hrvatskoj. Imamo Srpsku pravoslavnu crkvu, Makedonsku, a Hrvatska pravoslavna crkva ima preko 16 tisuća članova”.

“Proveden je upravni postupak, stranka je dobila očitovanje, u obrazloženju se vidjelo što konkretno stoji, ne bih o detaljima”.

Grmoja: Koga se financira i za čiji interes?

Nakon predstavljanja izvješća, krenula je saborska rasprava.

Nikola Grmoja (Most) na početku je izrazio sućut zbog tragedije u Beogradu.

“U molitvi i suosjećanju smo s obiteljima stradalih, ovo nam je podsjetnik koliko trebamo ulagati u obrazovanje i našu djecu, u ovom ludom životu posebno su izložena djeca. U molitvi smo s cijelom Srbijom koja tuguje”, rekao je Grmoja pa nastavio o sadržaju sjednice.

“Novac se dodjeljuje temeljem političkog utjecaja, Vlada ovisi o predstavnicima nacionalnih manjina, ako pogledamo sredstva koja se dodjeljuje, većina jednom tjedniku, nije primjereno, neovisno o tome što taj tjednik piše. Ovo je slobodno društvo, ali da država subvencionira jedan tjednik i to kao financiranje nacionalnih manjina, jako je upitno. Koga se financira i za čiji interes? Čije stavove se sufinancira? O tome se u Hrvatskoj nije moglo govoriti bez da vas se proglase ovakvim ili onakvim. Ili da se odnos prema srpskoj nacionalnoj manjini promatra kroz Pupovca. Most je jasno osudio sve totalitarne režima, ali propitivat ćemo politiku SDSS-a, srpske Novosti koje dobivaju silan novac, a pitanje je koliki je u tome interes srpske nacionalne manjine. Mislim da bi svi pripadnici srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj potpisali da se taj novac uloži u infrastrukturne projekte, a ne u Novosti”.

Dretar: Na skupštini SNV-a i Stanimirović. Sjećate se tko je on?

Davor Dretar iz Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, komentirao je skupštinu SNV-a, koja se u nedjelju održala u Zagrebu, a na koju je došla i srbijanska premijerka Ana Brnabić, a na kojem je bio i hrvatski premijer Andrej Plenković.

“Brnabić se susrela s Plenkovićem, prije je govorila da je Hrvatska neprijateljska zemlja. Na istoj skupštini bio je Vojislav Stanimirović, on rijetko bude u javnosti. Bio je poznat kao ravnatelj vukovarske bolnice Sveti Sava. Tako se zvala nakon okupacije. A svojedobno je rekao i da je te bolnica ‘poslednje uporište ustaša’, Morate priznati da se nad time smijemo zamisliti iz ljudske perspektive, jesmo li pametno uložili preko 2 milijuna eura i koriste li se za političke pritiske?!”.

Sačić: Tko nam je zabio nož u leđa? Naši susjedi kojima smo vjerovali

Željko Sačić iz Hrvatskih suverenista bio je jako oštar u svom izlaganju.

“Kod nas su nacionalne manjine u koaliciji s vladajućima, one nam mogu biti na ponos i čast. Svatko tko kaže da su Hrvati genocidan narod je prokleti lažljivac. Mi Hrvati volimo svoje susjede, solidarni smo, priskačemo bez obzira na rasu, nacionalnost. No, kada krenemo u rane devedesete, bez obzira što smo 50 godina razvijali bratstvo i jedinstvo kao zjenicu oka svoga, tko nam je zabio nož u leđa? Naši susjedi kojima smo vjerovali. To su strašno veliki povijesni teret, gdje se ta velikosrpska ideja…Od 22 manjine, jedino ta Hrvate nikako ne voli. Ni dan danas, nakon tih krvoprolića, gdje su Hrvati bili žrtva velikosrpske četničke ruke, dan danas se kroz srpski svet, ideologiju, zabija nož u leđa. Stvara se nepovjerenje između normalnih Srba koji žive u Hrvatskoj i s ostalim građanima dijele ovu krizu, iseljavaju kao i drugi građani. Velikosrpski entiet ne želi povjerenje i prijateljstvo, nego se trudi bubnjati ratne bubnjeve. SOA je prije godinu dana imala potrebu reći da se u Hrvatskoj budi četništvo. Mi dajemo iz proračuna, ali oni grizu ruke i dalje. Nije im dosta? Zašto? Za ovom govornicom Pupovac je prije godinu dana grubo vrijeđao hrvatske branitelje, rekao je da smo izvršili etničko čišćenje na urbanom i ruralnom području. Neću se s njim obračunavati, ali to nije dobro za Hrvate. Nije normalno danas reći da je predstavniku srpske nacionalne manjine glavni grad u Beogradu. Mi financiramo protuhrvatsku propagandu. Milošević kaže da ne može u Knin jer ima želučane probleme. Kako te nije sram? Mi obilježavamo svoje žrtve, a njih nema. Pa kažu, mi smo isto stradali. Da, ali kako je to krenulo? Ispada da su Hrvati koljači, genocidni. Dragi Hrvati, za dva mjeseca u Karlovcu je okrugli stol ‘Srbi u NOB-u’. Bože dragi! Mogli su reći ‘Srbi kao most povjerenja s hrvatskim narodom’. Ali ne. I koji Srbi? Partizani, četnici? Koji to?”, vikao je Spajić.

Pupovac otišao: Ne znam više kada ću doći u ovu dvoranu

Povredu poslovnika tražio je Daniel Spajić (Domovinski pokret).

“Ispravio bih Sačića. Pupovac nije nikakav zastupnik nacionalnih manjina, on im je teret i jedan od najvećih trgovaca koji koristi sredstva iz proračuna da bi zavadio ljude”.

Miloradu Pupovcu (SDSS) je dojadilo slušati optužbe na svoj račun.

“O zastupniku Pupovcu možete govoriti što hoćete, ali optuživati Srbe kao manjinu koja radi protiv Hrvatske i to tolerirati, da nitko nema potrebe reći da je to opasna rabota? Sramota! Ne znam kada ću više doći u ovu dvoranu”, rekao je, pokupio stvari i napustio sabornicu.