Drama u Saboru, Plenkovića jedva obuzdavali: ‘Što je vama, pa gdje vi živite?’

Održava se zajednička sjednica saborskog Odbora za gospodarstvo i Odbora za zaštitu okoliša i prirode na kojoj se zastupnicima predstavlja Damir Habijan, kandidat za ministra gospodarstva i održivog razvoja.

Praksa je da kandidata Odboru prvo predstavi premijer, nakon toga se zastupnicima obraća i sam kandidat, a potom slijede pitanja zastupnika na koja je dužan odgovoriti.

Zatim će Sabor na izvanrednoj sjednici odlučivati o povjerenju novom ministru i za to mu treba 76 ruku. Izvanredna sjednica sazvana je na Vladin zahtjev, a predsjednik Sabora Gordan Jandroković sazvao ju je za srijedu i četvrtak.

11:50 Slijede replike Habijanu, Plenković je otišao

Na dnevnom redu je skoro 30 replika.

11:25 Opet svađa: Kad vas ne vidim, ne sjetim se da postojite

Sve je teže obuzdavati međusobne svađe, Plenković stalno dobacuje zastupnicima.









“Peović, najgore je lagati, a vi lažete. Imate video kada sam razriješio Filipovića, prvi argument mi je da očito postoje dokazi o pokušaju korupcije. A ja vas kada ne vidim, ne sjetim se da postojite”, rekao je Katarini Peović.

“Ne možete govoriti dok vam se ne da riječ”, upozorila ga je Benčić.

“Imam dar govora u političkoj utakmici”, nije se dao premijer.









11:20 Plenković: Helou, što je vama?

Ivana Kekin također je spomenula aferu Mreža, rekavši da je na vidjelo izašao model po kojem funkcioniraju neki mediji da bi se o HDZ-u lijepo pisalo.

“Uzori su vam Vučić i Orban, kada govorite o 200 tisuća ljudi koji su pobjegli i ove zemlje, vi to nazivate slobodom kretanja”.

“Ja sam molio Boga da me netko pita, ja potkupljujem medije da me hvale? Gdje su ti naslovi koji tvrde da nam nikad nije bolje nego sad. Što je vama, gdje vi to živite? Hello? Uspoređivati Hrvatsku i Srbiju s nama?”, rekao joj je.

11:15 Zekanović brani Plenkovića, premijer: Skoro mi je HDZ-ovac oteo mikrofon

Zekanović: “Bjelodana je stvar da kolege iz Možemo, SDP-a brane aferu Mosta. Drugo, primijetili ste kako se nadmeno Kekin i Peović smijulje, a nije im smiješno što je Benčić prodavala petarde. Ovdje je netko iz Ministarstva u dogovoru s Mostom plaćao medije da napadaju vladajući većinu, Most je znao i nije prijavio DORH-u”, rekao je.

“Skoro mi je oteo HDZ-ovac riječ. Zekanović je rekao činjenice, koruptivni Most je djelovanjem bivšeg savjetnika koristio informacije protiv Vlade, oni to koriste za usmjeravanje na Plenkija. Game over”, rekao je premijer.

11:10 Vidović Krišto naživicrala Plenkovića: Sramit ćete se

“Jučer su sveučilišni profesori prosvjedovali zbog niskih plaća, predložili ste Habijana, ima tenisice u vrijednosti jedne mjesečne plaće policajca”, rekla je Vidović Krišto premijeru.

“Drugi put, ako bude šanse, predložit ću vas, znate sve, čak i marku tenisica koje nosi, vapimo za kadrovima poput vas”, dogovorio joj je Plenković. No, ona nije bila zadovoljna.

“Što se čudite za što se javljam? Plenkoviću, vi tu niste gost, tu ste ispred svog poslodavca, ponavljate jedno te isto, a pri tome mislite da ste iznad Hrvatske. Sramit ćete se zbog ovoga što činite”.

11:05 Plenković: Jedina važna stvar u životima članova Vlade je ovo

Urša Raukar Gamulin upozorila je Plenkovića da je ovo šesti ministar kojeg je nezakonito smijenio. Plenković joj je rekao da “citira neke pravne i ustavne stručnjake, odnsno prepisuje ono što oni govore, a što je potpuno besmisleno”.

“Kad ja dobijem mandat da sastavim Vladu, na temelju potpisa i odluke predsjednika, jedina stvar koja je u životima članova Vlade bitna je da imaju moje povjerenje. Ako ga nemaju, ne mogu biti ministri. Bolje zaboravite na te stručnjake i bavite se praksom”, poručio joj je.

10:50 HDZ-ova lavica hvali Plenkovića

“Unatoč svim prirodnim nepogodama, rezultati Vlade pokazju stabilno tržište, imamo 11. kvartal za redom rast BDP-a, nikad viši kreditni rejting, a ne tako davno, u vrijeme Milanovićeve Vlade, bio je na razini smeća”, rekla je Plenkoviću.

“Ljudi će odlučiti žele li stabilnost ili gledati ove koji Hrvatsku stalno proglašavaju mračnom i depresivnom”, odgovorio je premijer.

10:35 Benčić: Što je s analizom afere plin za cent?

“Afera Mreža je za mene krak afere plin za cent, no znamo da prvog epiloga nema. Najavili ste analizu, da se utvrdi odgovornost u aferi plin za cent. Što je s tom analizom?”, pitala je u replikama Benčić.

“Nakon što ste mi držali prodiku, niste reagirali na ispade korumpiranog Grmoje. Most je informacije koristio, umjesto da su sumnje na korupciju prijavili DORH-u”, odgovorio je premijer.

10:30 Grmoja žestoko vrijeđa

Grmoja je tražio povredu poslovnika

“Premijeru, svjestan sam da ni vi ne vjerujete što govorite, no moram vam reći tko ste. Vi ste korumpirani komunistički gojenac, impresioniran Bruxellesom kao što su nekad vaši bili inspirirani Beogradom, koji uništava Hrvatsku, raselio je Slavoniju, završit ćete u narodnom sjećanju tamo gdje je završio Sanader”, rekao je pa dobio opomenu zbog vrijeđanja.

Marko Pavić (HDZ): “Upravo treba istražiti korupciju oko afere Mosta, a kako su vas izbacili iz Vlade, nitko s vama ne želi surađivati”, rekao je.

10:25 Habijan se predstavlja

Damir Habijan rekao je da je njegov životopis više-manje poznat, ali ponovio je podatke o svom obrazovanju i odvjetničkoj karijeri, koja je trajala sve do ulaska u Sabor. Status mu je sada, kaže, u mirovanju.

“Nikakve nepravilnosti kod mene proći neće, napravit ću sve da ne iznevjerim povjerenje”.

10:20 Plenković se svađa sa svima

Molim da se zastupnicima ne obraćate s ‘ovaj’, ‘zaljubljen’, ovdje se primjereno obraćajte zastupnicima, rekla je Plenkoviću zastupnica Sandra Benčić.

“Vas ću pitati”, dobacio joj je Plenković.

10:15 Plenković pere sve redom: Je li Macron gori od mene?

“Dalmacija i Split uvršteni su u srž transeuropske mreže koridora, to je važno za Grčića i Bauka. Pod takvim HDZ-om učinili smo maksimalne napore u ponašanju sukladno pravilima. Afrička svinjska kuga, ljudi koji Slavonije nisu vidjeli huškali su svinjogojce da Zagreb ne voli Slaovniju. Trebali smo se ponašati balkanoidno, praviti se da virusa nema, da ima cjepiva ali ga ne damo. Imamo ukupno 950 tisuća praščića, dakle imamo 150 tisuća prašćića više nego ranije, prije kuge. Na prosvjede su se ubacivali ljudi koji bi pucali po Vladi. A plan Ministarstva poljoprivrede odobren, do ovog tjedna možemo raditi svinjokolju, kao uređena zemlja, a ne da zakopamo strvine uginulih životinja kraj našeg OPG-a. Rafali će nam doletjeti u travnju, to je taj kišobran o kojem se radi. Koliko imam? 13 minuta? Odlično. Sada ću o još jednoj temici o 30 ministara. Vlada u osmoj godini mandata, problematizira se broj ljudi koji su kroz nju prošli. Ima čak jedan koji ChatGPT pita koliko je Macon promijenio ministara. Glasovac misli da u Francuskoj ministri nemaju resor. Je li Macron gori od mene? E sad kako 30 svodimo na dva, Arsene. Meni je sjajno da sam izbacio Mostovce iz Vlade, jedan me čak zvao i pitao da i njega smijenim. Bio mi je simpatičan. Izbacili smo ih zbog političke nelojalnost, ona se plaća, to je bila pedagoška mjera. Za Arsena, zašto dvoje, a ne 30. Jer je samo dvoje ljudi koji su bili u Vladi u postupku za stvari koje su navodno počinili dok su bili ministri. Ostali imaju proces za ono što se dogodilo dok nisu bili ministri. Da lažljivci ne šire 30, neka kažu dva. Mi smo tenda koja je zaštitila građane i gospodarstvo, zato će Habijan biti dobar ministar”.

10:00 Vidović Krišto prekinula premijera, Plenković Miletića nazvao zaljubljenim

“Možemo li se držati teme?”, prekinula je Karolina Vidović Krišto premijera.

“Ne upadajte mi u riječ, zadnja ste koja to ima pravo”, rekao je iznervirano.

“Nastavljam, politički slušamo stanke, replike, razotkrivamo oporbu i njihovu nemoć. Dvije teme su bitne, jedna se zove kišobran, to je rekao zaljubljeni Miletić. Što se dogodilo pod kišobranom HDZ-a? Evo, Kekin puše, mlada je, a hiperventilira. U sedam godina HDZ-a iz kreditnog rejtinga na razini smeća, dizali smo rejting po sve četiri agencije, doveli Hrvatsku na investicijsku razinu, sada smo na 4,5. Pod kišobranom HDZ-a dogodilo se nekoliko kapitalnih projekata koji će ostati. Izgradio se LNG terminal na Krku, unatoč vezivanju za rivu Mirele Ahmetović. Pod našim kišobranom, gle čuda, sagradio se Pelješki most. Gle čuda, izgradio se koridor 5C. Za vrijeme HDZ-a u Hrvatskoj se radilo na ravnomjernom regionalnom razvoju”, rekao je Plenković koji cijelo vrijeme maše rukama.

09:57 Premijer ima riječ, predstavlja Habijana

“Zadovoljstvo mi je predstaviti Habijana, on je pravnik, bavio se odvjetništvom dok nije postao zastupnik, bio je vrsta odvjetnika i pravnika koji se bavio gospodarstvom. U Saboru je bio član Odbora za gospodarstvo, pravosuđe… U stranci je od 2016. predsjednik gradske organizacije HDZ-a u Varaždinu, vijećnik je u Gradskom vijeću, kombinira lokalnu politiku, kao zastupnik je uključen u sve aktivnosti na razini HDZ-a. U tijeku je sa svim aktivnostima Vlade. Rekao je da će mu biti jednostavno uključiti se u rad Vlade jer je pratio sve procese. Što se tiče slučaja u kojima se govorilo, razriješio sam Filipovića nakon što se otkrilo da mu je bivši savjetnik, kojeg biraju ministri, selektirano davao jednom novinaru, a on pak Grmoji, informacije. Tražio je da se ministra tretira dobro, Grmoja kaže: Usmjerit ću na Plenkija. Koruptivne radnje, koruptivni Most, a sam proces govori da oni nemaju nekih ambicija. Ako netko zna za nezakonitost, prijavi DORH-u, a ne da to daje novinaru, pa koruptivnom Mostu koji napada Vladu. Ključ afere je korupcija Mosta. Nama je u interesu da se ovo rasvijetli, što je ova operacija trebala značiti. Ovo je koruptivna mreža Mosta, tamo su navodno bili pretplaćeni za nastupe na toj televiziji”, počeo je premijer.

09:40 Određena je pauza od 10 minuta

Pauza će trajati do 09:50 sati.

09:30 Pljušte optužbe: ‘Jasni su vaši proruski stavovi’, ‘Štetočine’

Marija Selak Raspudić (Most): “Habijan je ministar gospodarstva jer postoji samo jedan ministar tog resora u Vladi, a to je Plenković”.

Nikola Grmoja (Most): “Perić je iskočila iz zadanog PR-a Zoltana Kaboka, danima slušamo da je oporba toliko moćna da je uzdrmala temelje vlade, molim stanku da se vrati u PR okvire”.

Majda Burić (HDZ) tražila je povredu poslovnika.

“Grmoja nije rekao kakva je njegova uloga u aferi Mreža, niti kada će sazvati sjednicu antikorupcijskog vijeća na temu samoga sebe. U cijelom političkom životu radili ste protiv hrvatskih nacionalnih interesa, a jasni su i vaši proruski stavovi”.

Vi iz Mosta ste štetočine i lažovi, opasni ste za Hrvatsku, rekla je Mostovcima HDZ-ovka Baričević.

Možemo li se praviti da će ministar ozbiljno odraditi neki posao u par mjeseci ili sudjelujemo u predstavi, pitala je Sandra Benčić.

09:25 Mrak Taritaš: Dobro je da Habijan može brzo trčati

“Habijan dobiva kratku dionicu, s obzirom na to da je dobro pripremljen, moći će brzo trčati”, poručila je Anka Mrak Taritaš.

09:20 Miletić Zekanoviću: Seljačino

Mostov Marin Miletić je rekao: “Meni se čini da što god mi govorili predsjedniku Vlade i onima koji vode držau, nema tu previše pomoći. Pod njegovim je kišobranom palo 30 ministara, dogodila se krađa u INA-i, afera plin za cent… I takav čovjek ima obraza stati ovdje i reći da to nije njegov problem”, rekao je i pitao Plenkovića kakav je on general pod čijim vodstvom ljudi padaju.

Plenkovića je usporedio i kraljem Theodenom iz Gospodara prstenova koji zbog mrene na očima ne vidi da mu se kraljevstvo urušava.

I on se porječkao sa Zekanovićem i poručio mu da je seljačina, na što ga je Žarko Tušek, predsjednik saborskog Odbora za gospodarstvo, upozorio da ne može koristiti takav rječnik: “Imate prvu opomenu, kolega Miletić. Tako nećemo razgovarati.”

09:15 Ahmetović: ‘Premijeru, na respiratoru ste’, odmah ustao Zekanović

Mirela Ahmetović (SDP) je tražila stanku i obrušila se na Plenkovića.

“Habijan se učinio nebitnim, odmah je izbrisao svoje slobodne fotografije, Plenković glavnu referencu za njega vidi kako se šalje poruka sjeveru Hrvatske, HDZ je za Plenkovića jednako Hrvatska. Plenković kaže da je Habijan odličan, za jednu ministricu tvrdio je da je sjajna pa je završila u zatvoru. Plenkovićevo pronalaženje kadrova ući će u udžbenike nesposobnosti. Premijeru, kratko ste si kupili vrijeme, ostajete na respiratoru korupcije i nemorala još malo, a onda odlazite u povijest, vi i vaši kadrovi”, rekla je pa izazvala povredu poslovnika Hrvoja Zekanovića.

“Pokazala je koliko je oporba smiješna, problem im je što je Habijan uklonio neke fotografije, a jedina fotografija koja će vas obilježiti je bacanje pred bager”.

“Jedina fotografija će se pamtiti o vama je mahanje zastavice na danu RS-a s Dodikom i što ste premijera nazvali patološkim lažljivcem”, vratila mu je Ahmetović.

No Zekanović je otišao po drugu opomenu.

“U politici se svašta kaže, no lažete da sam ja mahao nekim zastavicama, za razliku od vas koji pjevate pjesme kojih bi se ja sramio”.

09:10 Kako će izgledati sjednica Odbora?

Uvodno je izlaganje Plenkovića, ono može trajati do pola sata. Svaki zastupnik koji je prisutan ima pravo na tri replike po točki dnevnog reda. Rasprave će ići pojedinačno za sve zastupnike, prvo za članove oba radna tijela i to do 10 minuta. Nakon replika premijeru i Habijanu, raspravljat će članovi Odbora, a onda i ostali prisutni. Što se tiče stanki, bit će moguće kada se prijeđe na dnevni red i za klubove zastupnika koji su članovi oba radna tijela.

09:00 Habijan dolazi s Plenkovićem u Sabor

Zajednička sjednica Odbora za gospodarstvo i Odbora za zaštitu okoliša zakazana je za 09:00 sati. Na njoj će premijer Andrej Plenković predstaviti kandidata za ministra Damira Habijana, a zatim slijede pitanja zastupnika.