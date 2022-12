DRAMA U SABORU, GOTOVO GLASOVANJE! Totalni potop Plenkovića: Ukrajinski vojnici neće vidjeti Hrvatsku!

Na izvanrednoj sjednici Hrvatskoga sabora zastupnici će glasovati o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj u sklopu misije EUMAM.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković je sinoć objasnio kako će izgledati današnja izvanredna sjednica Sabora.

"Krećemo u 9:30 s izvanrednom sjednicom, pa idu slobodni govori, od 10:30 do 10:45, zatim se ide s amandmanima koji se danas neće raspraviti, a glasovanje će biti u 13 sati", objavio je zastupnicima. Sabor će glasanjem zaključiti ovogodišnji rad te zastupnici odlaze na stanku koja traje do 15. siječnja.





Događaje pratimo iz minute u minutu

14:55 Sjednica se nastavlja: Ništa od obuke ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj

Ukupno 107 zastupnika je glasalo o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj u sklopu misije EUMAM, 97 je bilo za, 10 protiv, a pošto se donosi dvotrećinskom većinom (bio je potreban 101 glas zastupnika), odluka nije prošla.

Zastupnici se nastavljaju žestoko vrijeđati.

14:45 Stanka je do 14:50

14:40 Milorad Pupovac tražio stanku: Prozvao Milanovića

“Prije mene je predsjednik SDSS-a bio Stanimirović, naša je obveza da pustimo da svatko glasa prema vlastitom uvjerenju ili osjećaju odgovornosti, neka to nitko drugi ne određuje. Da kojim slučajem mi moramo odlučivati hoće li sutra svanuti i da postoji neka procedura, mi bismo to uništili, kao što smo u zadnjih godinu dana uništili odrebe Ustava prema kojima se treba dogovoriti oko veleposlanika i tome slično. Prepoznajemo tko je taj koji tu proceduru sustavno uništava”, rekao je, a netko mu je iz klupe dobacio: ‘HDZ’.









“Svatko iole bistar je shvatio tko je to uništio proceduru”, rekao je Jandroković, a jasno je da aludiraju na Milanovića.

14:35 Domovinski pokret uzvraća: Zna se tko je bio Stanimirović

“Jean Michel Nicolier je došao u Vukovar, zna se s koje strane su bili francuski političari tada, Zekanoviću, molim ne galamite, osim za korist slušatelja koji slabije čuju”, rekao je Ivan Penava dok je Stipo Mlinarić odgovorio Dragani Jeckov: “Vojislav Stanimirović bio je okupacijski gradonačelnik Vukovara, vi ga branite, a moji kolege iz HDZ-a šute i plješću”.









Penava je dobio treću opomenu i ne smije sudjelovati u raspravu.

14:30 Svađa se nastavlja

“Jean Michel Nicolier nikad ne bi došao u Vukovar da je čuo ove riječi”, rekao je HDZ-ov Branko Bačić. Zekanović je vikao: “Više ima branitelja u vladajućoj većini nego u cijelom Domovinskom pokretu zajedno!”.

Dragana Jeckov optužuje Stipu Mlinarića da kleveće.

“Tko je Stanimirović govori činjenica da je povelju za doprinos mirnoj reintegraciji Stanimiroviću uručio Franjo Tuđman”.

14:00 Prijedlog odluke o obuci ukrajinskih vojnika je 20. točka, zaredali se zahtjevi za stankom

Marijan Pavliček traži stanku i ime Suverenista.

“Nećemo podržati prijedlog jer smatramo da se izlažemo dodatnim sigurnosnim rizicima, Hrvatska se ne treba petljati gdje joj nije mjesto, prije godinu i pol je pao dron u Zagrebu, ne znamo tko ga je poslao, neki dan MiG, nismo u stanju sebe braniti, Plenković je ogradio Trg. sv. Marka. Imamo poruku za oporbu koja će podržati, nemojte dozvoliti da budete žetončići Plenkovića, tjednima govori da ste rusofili da vam proklinje pokoljenja. A oni koji će podržati, budite oprezni, snosite odgovornost ako tu dođe do bombaškog napada ili incidenta. Pamet u glavu”.

Stanku traži i Dalija Orešković.

“Ovo nije način donošenja odluke ovakve težine i posljedica. Još nije kasno da Vlada pokuša razgovarati s predsjednikom, ako on iz nekih svojih razloga odbije voditi brigu o vlastitoj odgovornosti, ponovno ćemo odlučivati. Povucite točku, nemojte od zastupnika raditi poltrone i žetončiće”.

Nino Raspudić isto traži stanku.

“Naši ministri se neovlašteno junačili pa se Plenković doveo u situaciju da mora silovati Ustav da bi ispravio što su zabrljali. Jedno je jasno: Stavak 9, čl 7 ne spominje Sabor. Ovo nije smjelo doći u Sabor jer s tim nemamo veze, nećemo ni pristupiti glasovanju. Sabor je danas izložen najvećim pritiscima, da se odlučuje između Putinova i režima, ne, tu se odlučuje o njegovoj briselskoj karijeri”.

Žestoka svađa, pljušte uvrede

Zekanović se javio. “Poručujem Raspudiću, Benčić i drugima neka se večeras pridruže slavlju u Moskvi gdje će biti Puin, Vučić i Dodik”.

Pavliček je dobio pljesak kada je rekao da Zekanović radi cirkus u Saboru. Javio se i Željko Sačić. “Klečat ću na kuruzi svaki dan što sam dopustio da ovakav lik sjedne tu”, poručio je Zekanoviću.

Zekanović mu je rekao da je on Sačića uveo u Sabor: “Plješće vam ljevica, to sve govori o vama”.

Marijan Pavliček mu je dobacio: “Hrvatsko-srpska trgovinska koalicija, to je Zekanovićev politički život”.

‘Vau vau, laj za Milanovića’

Miro Bulj je Antu Bačića (HDZ) nazvao Feldmaršalom. “Uhvatite se lijepo puške, imamo ovdje feldmaršala Antu Bačića Baču, imate Grlića Radmana, Andreja Plenkovića. Eto, ja ću s vama ići”, rekao je Bulj. Na to ga je Jandroković prekinuo.

“Ja ću biti na pravoj strani povijesti, ja ću biti feldmaršal za vas, a vi i dalje budite psić od Milanovića i lajite kako vam on navija. Ja ću vas podržavat u tome, vi mene u ovome, i svi sretni. Vau, vau, samo laj za Milanovića”, rekao je Bačić Baćo. I on je dobio dvije opomene.

Penava: Izložiti nas tom riziku je nedržavnički

Ivan Penava tražio stanku.

“Želimo vidjeti tu energiju, pomozimo Ukrajini na manje riskantan način. No, slušaju nas ljudi iz kontejnera na Banovini, umirovljenici…Dovesti vojsku države u ratu, koja ima 45 milijuna stanovnika, koja je u ratu protiv nuklearne velesile, sa špijunskom mrežom, izložiti naše narode tom riziku je nezrelo, nedržavnički, svi malo razmislite o odgovornosti”, rekao je Penava na što mu je odgovorio Jandroković.

“Ovako su govorili oni koji su odgovarali Hrvatsku da stane u obranu svojeg teritorija, dat ću sam sebi opomenu”.

“Volio bih da ste se devedesetih stavili u službu obrane ove države, da mislite na mrtve studente koje smo mogli imati, ni danas ne znate odakle je pao dron”, vratio mu je Penava.

14:56 Prijedlog nacrta promjene Ustava RH

Za donošenje je potrebno 76 glasova, što je vladajuća većina i imala, odnosno imali su 77 ruku.

13:50 Nastavljeno glasanje o zakonima

Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenoj zaštiti usvojen je sa 77 glasova za, a prijedlog Zakona o obveznog zdravstvenom osiguranju sa 77 za.

13:45 Grbin smotao Jandrokovića

U jednom trenutku Peđa Grbin došao je do Jandrokovića, nakon čega ga je on poslao na mjesto.

“”Nećemo raditi cirkus, dok ja čitam dođete mi ovdje”, čudio se Jandroković.

“Htio sam vam diskretno reći da ste prilikom čitanja amandmana pogrešno pročitali koji su prihvaćeni a koji nisu, umjesto 11. amandmana zastupnika HDZ-a ste rekli da je prihvaćen amandman SDP-a. Ispričavam se što sam vam na to htio ukazati”.

“Mogli ste mi to sugerirati odmah, a ne ovako. Priznajem kad pogriješim”, rekao je Jandroković.

13:30 Glasovanje o zakonima

Sa 77 glasova za donesen je Zakon o izmjenama i dopuna Zakona o radu te izmjene Zakona o trgovini.

Kod Zakona o dodatnom porezu na dobit, odbijeni su svi oporbeni amandmani. Donesen je s 96 glasova za i 37 protiv.

13:00 Nastavlja se sjednica Sabora

Krenula su glasanja, čeka se da na red dođe točka o obuci ukrajinskih vojnika. Glasuje se o amandmanima, redom su odbijeni oni koji dolaze iz oporbe.

45 je točaka o kojima se glasa, a tu su još i amandmani, stoga se očekuje da će glasanje trajati satima. Misija obuke ukrajinskih vojnika 20. je na redu.

Drugi je na dnevnom redu Zakon o izmjenama i dopunama zakona o radu, treći Zakon o trgovini.

Peti je na rasporedu prijedlog Zakona o dodatnom porezu na dobit, zatim dolaze Zakoni o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju, a burno bi moglo biti i na 15. točki, kada se glasa o Prijedlogu nacrta promjena Ustava RH.

11:55 Penava: Domovinski pokret će biti protiv

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava rekao je da će svi zastupnici biti protiv, iako je prije par dana govorio da neki članovi možda budu za.

“Iskristalizirali smo stav svakog zastupnika i svi zastupnici Domovinskog pokreta će danas glasati protiv. Odlučili smo se na ovaj korak isključivo jer smatramo da s dovođenjem oružanih snaga države koja je u sukobu na svoj teritorij izravno ugrožavamo svoje građane, svoju državu”, rekao je.

“Budući da oni predstavljaju legitimnu metu u ratu po svim zakonima i to ne želimo našim građanima. Jasno smo rekli tko je agresor i svrstali se na stranu Ukrajine”, rekao je Penava uoči glasanja. Za će ipak glasati Zlatko Hasanbegović, koji je samo član Kluba, ne i stranke.

“Postajemo legitimni cilj Ruske Federacije, daleko smo od Njemačke i Poljske i ne se petljati gdje nam nije mjesto. Moramo brinuti za sigurnost hrvatskih građana, ne polažemo račune Bruxellesu, ako do glasovanja uopće dođe i ako vladajući ne povuku odluku”, rekao je Marijan Pavliček.

11:50 Na zakon o ekstraporezu prihvaćena dva HDZ-ova amandmana

Vladin predstavnik odbio je u petak u Hrvatskom saboru sve oporbene amandmane na prijedlog Zakona o dodatnom porezu na dobit, a prihvatio tek dva HDZ-ova, jedan podnesen u ime Kluba i jedan Antona Klimana.

Kliman je amandmanom predložio da se prilikom utvrđivanja visine prihoda oporezive dobiti izuzme dobit ili gubitak od prodaje dionica i udjela od trgovačkih društava u kojima tvrtke imaju više od 20 posto udjela u kapitalu, jer takva imovina nije služila u redovitom poslovanju. Amandman Kluba HDZ odnosi se na nadopunu jednog članka zakona.

11:10 Pauza do 13 sati kada počinje glasovanje

Raspravljeni su svi amandmani, pauza je do 13 sati kada se nastavlja s glasovanjem.

11:00 Rasprava o porezu na ekstraprofit

Trenutno traje rasprava o amandmanima na zakon o porezu na ekstraprofit. Vladajući redom odbijaju amandmane oporbe koja tvrdi da će novi porez pogoditi i tvrtke koje ga ne bi trebali plaćati, dok će ga neke tvrtke koje su imale ekstraprofite izbjeći.

10:30 U tijeku je izjašnjavanje o amandmanima

10:15 Peđa Grbin i Kapulica u svađi: ‘Ne razumijem ga bez prevoditelja, daj udahni prije nego lupetaš’

“Danas ćemo glasati o Zakonu o radu koji radnike ni izbliza ne štiti radnike kako bi trebao, o zdravstvenoj zaštiti, obveznoj zdravstvenom osiguranju kojim se puzajućim koracima uvodi privatizacija. Ali to nije u prvom planu, već kako će Sabor glasati o misiji u Ukrajini. Zato što je Plenković svojim ogromnim egom i megalomanijom to pretvorio u sve osim u glasanje o pomoći Ukrajini. Danas odlučujemo hoćemo li Plenkoviću dopustiti da preuzme sve poluge upravljanja Hrvatskom, da u maniri ‘mogu što hoću’ provede mini državni udar. Mi ćemo se rukama nogama boriti protiv toga, ovakvo skupljanje žetona po mračnim hodnicima nije prihvatljivo. Ako se Sabor na to želi srozati, to nije naša odgovornost. Ovo s Ukrajinom nema veze, već kakva će Hrvatska biti država”, rekao je Grbin,

Mario Kapulica (HDZ) traži povredu poslovnika.

“Predsjednik donedavno jedne od najvećih političkih stranaka iznenađuje iznošenjem ocjena, ovaj put s mini državnim udarom, ušao je u sitno politiziranje”.

Grbin mu nije ostao dužan.

“Bez prevoditelja ne možemo razumjeti o čemu priča. osim zadnje laži, Kapulica, ajde molim te udahni prije nego lupetaš gluposti”.

“Nisam ponižen, u kvalifikaciju njegove pameti neću ulaziti, kod njega je sve jasno vidljivo”, odgovorio mu je Kapulica.

10:05 Puljak: Odustanite od glasanja

Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i Glasa:

“Narod koji je žrtva agresije ne bi trebao doživjeti da bude žrtva politikanstva, ako želite pomoći ukrajinskom narodu, treba sjesti s predsjednikom i naći zajednički stav ili naći se s najjačim političkim strankama. Umjesto toga odlučili ste se poigrati sa dvotrećinskom većinom, onemogućujete nam da damo glas za pomoć žrtvi agresije. Vas ne zanima ni dostojanstvo žrtve i dostojanstvo Sabora, odustanite od skupljanja 101 zastupnika i nedostojnog prebrojavanja, sjednite s predsjednikom, ne omogućujete nam a da dostojanstveno damo glas za žrtvu. Vas želimo samo pobijediti kada za to dođe vrijeme, mi ni vama ni Milanoviću u poigravanju s dostojanstvom države ne želimo pomagati. Odustanite od glasanja”, poručila je.

10:00 Lekaj Prljaskaj: Srbija treba priznati Kosovo, Hrvatska može pomoći

Emina Lekaj Prljaskaj iz kluba HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika govori o krizi na Kosovu. “Proces normalizacije odnosa treba finalizirati prepoznavanjem Republike Kosovo od strane Srbije. Za početak vlasti iz Beograda moraju priznati sve dokumente iz Kosova i odustati od opstrukcije članstva Kosova u međunarodnim organizacijama”, rekla je i dodala da Hrvatska tu može pomoći.

09:54 Pavliček o uvođenju eura

Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista govori o uvođenju eura.

“Trajno će nas napustiti hrvatska kuna, jedan od simbola suvereniteta. To je valjda taj moderni suverenizam. Ulazimo u eurozonu u doba najveće financijske krize, inflacije”.

09:50 Miro Bulj: Plenkoviću, Piletiću, gdje vam je srce?

“Gdje vam je srce za one roditelje s djecom s invaliditetom koji su prosvjedovali jučer? Mogli smo ih u Saboru primiti, nitko ih nije primio. Ljudi su zahvalni samo da ih vidimo. Ministre, nemojte biti napuhani paun, primite te roditelje. Zašto ove ograde na mjestu gdje imamo Sabor, Vladu, crkvu Sv. Marka. Mi se ogradili. Od koga? Zaboravljamo ove teme zbog nekih ambicija. U Banovini treću godinu djeca žive u kontejnerima. Piletiću, Plenkoviću, kolege, ove stvari moramo gledati ljudski, da taj roditelj ljubi to dijete”, rekao je.

Odgovorila mu je Nada Murganić (HDZ).

“Neistina je da nitko nije htio primiti prosvjednike, gospođu Rešetar smo primili ja i Vesna Vučemilović, i premijer ih je primio”.

Bulj joj je uzvratio.

“Jučer je trebalo primiti sve te ljude, skinite ogradu. Ona slika je ružna, govorimo o djeci i tim roditeljima”.

09:39 Počela je sjednica Sabora, Prkačin: Hrvatska se trese

“Prvo je iznošenje stajališta, rasprava o amandmanima pa glasovanje. Amandmana je 20, u 13 sati počinje glasovanje, trajat će dva sata, rekao je Jandroković.

Ante Prkačin Kluba zastupnika Domovinskog pokreta je bio prvi na redu.

“Imali smo ozbiljnu dilemu na raspravi, od koje se politički trese Hrvatska. ‘Besposlen pop krsti janjca’, ‘vidjela žaba da se konj potkiva pa digla nogu’. Psihoza je kao 1991. kada smo se za rat pripremali, ovo je iščašen pokušaj EU da se igra rata pa me čudi da nisu zvali mene i Skeju. Umjesto da EU prikuplja čarape, deke i konzerve, oni bi se igrali rata i donijeli odluku da svaka europska država vojno doprinese obrani Ukrajini,. Pa su se sjetili da donesu preporuku, da izbjegnu sramotu agitiraju da se što više članica EU priključi ovoj iščašenoj akciji. Hrvatska se trese od gotovo jedne bezvezne stvari, premijer nas kori da smo nepismeni, a da on razumije vanjsku politiku dobro bi poslušao što je SPC napravila u Crnoj Gori. Neka gledaju vojnu kartu pa da vide što će se dogoditi ako u Crnoj Gori dobijemo neprijateljsku državu. Dotakli smo se teme da bi bilo korisno da bi svaki od nas doprinio da se Hrvatska riješi problema, no katastrofa je kada svatko preko Hrvatske pokušava riješiti neki svoj problem, to premijer pokušava. Ne trebamo se petljali u Ukrajini, mi na njezinu sudbinu ne utječemo ni u najmanjoj mjeri”, vikao je Prkačin.

HDZ-ov Branko Bačić, kaže Prkačin je povrijedio poslovnik.

“Najjače EU države su članice NATO-a i EU. Nemojte skrivati vaš izostanak empatije prema Ukrajini iza EU”.

09:26 Zekanović: Kako stvari stoje, odluka o obuci teško će biti usvojena

Saborski zastupnik Hrvatske demokršćanske stranke (HDS) i član vladajuće većine Hrvoje Zekanović rekao je da će “kako stvari stoje, odluka o obuci teško biti usvojena”, prenosi N1.

09:30 Dalija Orešković objavila dokument: Namjere HDZ-a nisu čiste

Zastupnica Dalija Orešković objavila dokument u kojem pokazuje da je prije 15 dana predložila da se procedura vrati unatrag i da Vlada postigne dogovor s predsjednikom Zoranom Milanovićem:

“Da je Andreju Plenkoviću primarni cilj pružanje vojne podrške Ukrajini i vezivanje Hrvatske uz europsko zajedništvo na ovoj temi, kao što bi to i trebalo biti, poduzeo bi potrebne korake da formalno ispoštuje instituciju predsjednika države, jer to traži Ustav Republike Hrvatske. Njegovi su ciljevi udar na institucije, samovlast i ponižavanje saborskih zastupnika koje će vječno obilježiti kao svoje poltrone.

Prije 15 dana predložila sam da se procedura vrati korak unatrag, da se Vlada obveže na postizanje dogovora s predsjednikom države. Danas će se i o tom prijedlogu glasati. Nažalost, očekujem da će taj prijedlog dobiti malu ili nikakvu podršku. Da se makar pokušalo od strane Vlade na primjeren način razgovarati s predsjednikom države, čak i kada bi on to u svojoj nesuvislosti odbio, tada bi se odluka o vojnoj pomoći Ukrajini mogla donijeti i uz veću podršku od nategnutog i ucijenjenog 101 glasa. Time bi se postigao politički legitimitet, koji bi za ovakvu odluku u normalnim državama nužan. Da su namjere HDZ-a čiste i iskrene, a zna se da nisu, o ovome što govorim i što sam na vrijeme uputila u saborsku proceduru bi se makar razmatralo. Toliko o svemu”, napisala je na Facebooku.

09:00 Napokon će se znati tko je za, a tko protiv

Za odluku o obuci ukrajinskih vojnika, odnosno sudjelovanju u misiji EUMAM, vladajućima je potrebna dvotrećinska većina, dakle 101 glas. Uoči današnjeg glasovanja i dalje nije jasno postoji li takva većina i bit će napeto do samog kraja.

SDP, Most, Zeleno-lijevi blok i Hrvatski suverenisti nedvosmisleno su se izjasnili kako se na njihovu potporu ne može računati, a Klub Centra i GLAS-a da se neće uključiti u glasanje. Oporbeni IDS najavio je da će njihovih troje zastupnika glasati o sudjelovanju Hrvatske u EUMAM misiji.

Iz Kluba Domovinskog pokreta najavljeno je u četvrtak navečer da će njihovi zastupnici glasati protiv sudjelovanja misiji EUMAM, osim Zlatka Hasanbegovića koji je u Klubu, ali nije član DP-a.

Iz Kluba Za pravednu Hrvatsku Milan Vrkljan kazao je da će on i Miroslav Škoro dati potporu misiji, dok je treća članica Ružica Vukovac rekla da će biti protiv. Nije još poznato kako će se postaviti zastupnici iz Kluba Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika.

08:45 Glasovanje o nizu zakona i ustavnim promjenama vezanim za referendum

Zastupnici će glasovati i o ustavnim promjenama vezanim za referendum, izmjenama Zakona o radu (ZOR) te o novom zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama. Zastupnici će se također izjasniti o zakonu o “ekstraporezu”, tj. o dodatnom porezu na dobit.

Uz to, na glasovanju će se naći dva zakona kojima se stvaraju pretpostavke za primjenu šengenske pravne stečevine u Hrvatskoj, izmjene zakona o strancima i o nadzoru državne granice.