DRAMA U REDOVIMA HDZ-a! Poznati analitičar otkrio ime čovjeka pred kojim Plenkoviću klecaju koljena

Autor: V.K.

Ante Sanader, novi politički tajnik HDZ-a, izrazio je čvrst stav da je HDZ stranka desnog centra koju karakterizira domoljublje uz kršćanske vrijednosti, a krajnju desnicu optužio je za opstruiranje kojemu je cilj uzeti birače HDZ-u. Osim toga, rekao je da je Tomislav Karamarko imao svoju priliku da se dokaže na mjestu predsjednika stranke, a ususret stranačkim izborima, mnogi se pitaju može li ugroziti Andreja Plenkovića. Politički analitičar Igor Peternel tvrdi da je Karamarko ozbiljan izazivač i daleko od toga da je politički mrtvac, a rekao nam je i zašto to misli.

“Mislim da Karamarko može ugroziti Plenkovićevu poziciju. On se prvi put kandidirao nakon Jadranke Kosor i s lakoćom ju je pobijedio. Trebamo znati da Tomislav Karamarko nije neozbiljan čovjek. On se ne ‘izletava’. Kad god je sudjelovao u nekim izborima, uvijek je pobjeđivao. Ne možemo reći da na onim parlamentarnim izborima nije polučio dobar rezultat. Kada sve zbrojimo, imao je bolje rezultate nego sadašnja vlade na čelu s Andrejem Plenkovićem, samo je tada razlika bila manja jer je više SDP-ovaca izašlo na izbore, i to zbog Karamarkove politike koja je jako smetala lijevom dijelu biračkog tijela.

S druge strane, Plenković je u svojoj kampanji ponudio jednu kamilicu i zato je taj rezultat za HDZ bio veći – nije motivirao previše lijevih birača na izlazak na izbore, a SDP je već bio dobrano načet Milanovićevom negativnom karizmom. Što se tiče samog gospodina Karamarka, on sad ima neku presudu Ustavnog suda, a i njegova supruga dobila je pravomoćne presude u postupcima koje je pokrenula, i u kojima je tražila odštetu za klevetu. On je time ojačan. S druge strane, HDZ i Plenković su u krizi zbog europarlamentarnih izbora i rezultata koji su postigli. S politikom se luta, dok je dio baze nezadovoljan. S obzirom na sve, ako Tomislav Karamarko ozbiljno pristupi terenu, i ako uspije ovladati terenom i motivirati birače koji su mu prije dali glas da to učine ponovno, i ako im predloži neku ozbiljnu politiku kao što on to može, očekujem da bi mogao dobiti izbore. Ne vidim nijedan razlog zašto ne bi.

Sama činjenica da se sada garnitura u HDZ-u toliko trudi objasniti kako u HDZ-u vlada neizainteresiranost oko povratka gospodina Karamarka pokazuje da zainteresiranost itekako postoji. Svi analitičari koji procjenjuju šanse Tomislava Karamarka trebaju uzeti u obzir da je HDZ u Zagrebu, odnosno sam Plenković, predložio gospodina Prgometa, a tada je čisto Karamarkov proizvod – gospodin Hasanbegović i gospođa Bruna Esih – uzeo velik dio birača Plenkovićevu čovjeku, Prgometu. Time je poslana poruka da je i u jednom, uvjetno rečeno, liberalnijem Zagrebu ta Karamarkova struja osvojila velik dio glasova. Prebacite sad taj rezultat na Dalmaciju i neka ruralna područja i vidjet ćete da, ako se Karamarko kandidira i ponudi kvalitetan program i animira birače – mogao dobiti te izbore, naravno, unutar HDZ-a.”