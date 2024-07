Drama u Klinici za traumatologiju, liječnici ogorčeni: ‘Vlada kaos, pacijenti nepotrebno čekaju’

Autor: M.P.

Dio liječnika zaposlenih u zagrebačkoj Klinici za traumatologiju održalo je konferenciju za novinare na kojoj su javno istupili oko, kako tvrde, objeda i neistina koje o njima širi bivši predstojnik te klinike dr. Dinko Vidović. Naime, liječnici tvrde da im je u Klinici uskraćen dostojanstven rad.

Doktor Vidović je dao ostavku nakon optužbi za mobing većeg broja liječnika u Klinici. Oni su ga prijavili da ih je, među ostalim, verbalno omalovažavao. Izvanredni unutarnji nadzor nad radom Klinike za traumatologiju, pokrenut 27. svibnja od strane ravnatelja Davora Vagića, donio je zaključke i preporuke za daljnji nesmetani rad Klinike. “Unutarnji nadzor utvrdio je narušene odnose u komunikaciji između pojedinih liječnika i predstojnika Klinike”, navodi se u kratkom odgovoru ravnatelja.

“Imate kolegij koji se ujedinio u pokušaju da se zaustavi erozija Klinike. Imamo 18 potpisnika od nas 25 liječnika specijalista i 4 starija specijalizanta. Imamo pravo javno reći svoju stranu priče, pokušali smo kroz institucije riješiti stanje u klinici, upozoravali smo na kadrovske probleme, unutar godinu dana iz ustanove nam je otišlo šest kolega specijalista, a nitko takvog kalibra nije došao. Pacijenti nepotrebno dugo čekaju, vlada kaos i nervoza.

Onda su uslijedila kaznena dežurstva, velik dio posla preusmjeren je na elektivne otropedske pacijente. Institucije su donijele odluke, donesena je stegovna odluka. Bivši predstojnik nas prikazuje kao lažljivce i neradnike. Od ravnatelja smo primili dopis da je stegovna odluka donesena zbog Povjerenstva za unutarnji nadzor. Nije točno da nije bilo mobinga, od ravnatelja smo zaprimili dopis u kojem se navodi da je mjera donesena zbog zaključka onih koji su rješavali pritužbe. Nismo poticatelji medijske harange, želimo naglasiti da je bivši predstojnik tu s nama sedam godina, prije je bio zamjenik i na raspolaganju imao sve upravljačke mogućnosti”, rekla je na pressici liječnica Ana Čizmić.

Liječnici ogorčeni: Postali smo kolektiv u kojem se prijeti

“Postali smo kolektiv u kojem se stalno prijeti. Mi u takvom sustavu ne želimo raditi. Želimo da se zna istina. Začuđeni smo ignoriranjem nalaza povjerenstava. Bivši predstojnik niječe odluku ravnatelja i nadležnih institucija i povjerenstava”, dodala je.

Novinare je zanimalo je li točno da ih je bivši predstojnik vrijeđao i maltretirao. “Tako je, doktorica koja je to prijavila na liječničkoj komori je detaljno opisala što je proživljavala zadnje tri godine”.

Objasnila je i kako su radili pod takvim mobingom. “Mi se naviknemo na sve, željeli smo naglasiti da je okidač bio jer smo zajedno stali u zaštitu kolega”.









“Želimo normalne uvjete, postoje institucije koje su iznad nas, njima smo se obratili, kako će riješiti, u to ne ulazimo. Predstojnik je vraćen na svoju prijašnju funkciju, više nam nije nadređen, no imamo četiri specijalizanta koja i dalje rade s njim. Prijava za mobing je tajna, no 12 prijava je bilo, svatko je dio zaključak u kome je rečeno da je ‘dostojanstvo bilo ugroženo. Nakon što smo se obratili Ministarstvu zdravstva dobili smo prijedloge da to povučemo”, rekla je dr. Čizmić o tome što očekuju. Na kraju poručuje, ne boje se za radna mjesta, ali Klinika im je drugi dom. “Liječnika fali, mi želimo kao kolektiv ostati tu i raditi zajedno kao i dosada”.