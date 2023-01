DRAMA U KALIFORNIJI: Deset osoba ubijeno u masovnoj pucnjavi, specijalci ušli u kombi, sumnja se da je unutra napadač

Najmanje deset ljudi ubijeno je u masovnoj pucnjavi u gradu Monterey Park u američkoj saveznoj državi Kaliforniji kasno u subotu navečer, objavila je policija u Los Angelesu.

Američki mediji pišu da je do pucnjave je došlo za vrijeme proslave kineske lunarne Nove godine.

Počinitelj je bio u bijegu, a Ured šerifa objavio je njegove fotografije.

On Saturday January 21, 2023 at 10:22 PM the suspect male/adult/Asian pictured above was involved in a shooting. Investigators have identified him as a Homicide suspect and he should be considered armed and dangerous.

Contact LASD Homicide with any information at 323-890-5000. pic.twitter.com/2gPUBBybvv

— Robert Luna (@LACoSheriff) January 22, 2023