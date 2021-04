DRAMA U HDZ-u! ‘Uz njega bi i Gordan Maras izgledao kao Batman!’ Što čeka HDZ ako izgubi velike gradove? ‘Kome ćemo ostaviti vlast? TUĐMAN BI ZNAO’

Autor: E.P.

Bliže nam se lokalni izbori, a prema mnogim analitičarima bit će to najneizvjesniji izbori u povijesti hrvatske države. Osim što se odvijaju u neviđenim okolnostima zbog epidemije koronavirusa, neizvjesno je i zbog smrti dugovječnog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, ali i odlazaka “velikih riba” s čelnih mjesta najvećih gradova.

Tko će zamijeniti upravljanje brojnim gradskim tvrtkama, komunalnim poduzećima, raspolaganje velikim proračunskim sredstvima i moći zapošljavanja, saznat ćemo za manje od mjesec dana, odnosno nakon odrađenog drugog kruga izbora.

Alibi kandidat koji to više nije

Stožerna i najstabilnija stranka HDZ “napala” je Zagreb s donedavno anonimnim mladim Davorom Filipovićem. Većina analitičara i komentatora njegovu kandidaturu smatralo je to kandidiranjem još jednog HDZ-ovog “alibi kandidata” koji je trebao na vlasti održati Milana Bandića.

No, smrt gradonačelnika potpuno je izmijenila loptice i Filipović možda, ni kriv ni dužan, stvarno postane nasljednik doživotnog gradonačelnika Bandića.

Izvor iz HDZ-a nam je potvrdio da sada idu na sve ili ništa, ali da je sve dramatičnije u stranci kako se izbori približavaju.

“Filipović je po mnogima loš kandidat i stvarno je izgledao kao novi alibi kandidat za Bandićevu pobjedu. Za njega neki kolege kažu da bi i Gordan Maras bio ‘batman’ naspram njega. Ipak, sada je situacija potpuno izokrenuta. On više nema prava na defenzivnu i tromu kampanju, mi moramo ići jako za drugi krug. Ako ljevičari stvore većinu u skupštini, Zagreb je gotov”, rekao nam je naš izvor.

Tuđman bi znao

Situacija oko drugih velikih gradova također je intrigantna, brojni veliki igrači napuštaju kormilo i do jučer su bili potpuno nepoznati javnosti. Što se tiče HDZ-a, naš izvor je jako zabrinut.

“Mi smo ponudili kandidate za koje nitko ne zna. Oni su većinom mladi i perspektivni, ali nemaju taj polički eros niti moć. Ako mi ‘popušimo’ svugdje, Plenković će morati odgovoriti. Pa kome ćemo mi ostaviti vlast u svim gradovima gdje ćemo izgubiti? Tuđman bi znao što napraviti. Mnogi govore ‘Franjo, vrati se'”, rekao nam je naš izvor vidno zabrinut.









HDZ vlada preko Županija i malih općina

Ipak, ovaj HDZ-ovac podsjeća da njegova stranka godinama opstaje zbog lokalne rasprostranjenosti i stranačkih organizacija, unatoč tome što zapravo i nemaju gradonačelnike u velikim gradovima.

“Veseli me ipak jer znam da SDP i ostali često osvoje gradonačelnički mandat, no mi smo zapravo ti koji vladamo. Ulazimo u skupštine i sa saveznicima krojimo vlast. Mi imamo Županije, a u njima je stvarna moć. Imamo i ogroman broj naših općina, a tu su glasovi he, he he”, zaključio je uz smiješak naš izvor iz HDZ-a.