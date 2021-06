DRAMA NAKON MISE: Načelnik Općine Blato tvrdi da mu je HDZ-ovac prijetio: ‘Polit ću te benzinom i zapaliti!’. Sve prijavio policiji, no ima i druga strana

Autor: M.P.

Ante Šeparović, nezavisni načelnik Općine Blato na Korčuli, koji je na lokalnim izborima ponovno izabran za načelnika, za prijetnju smrću prijavio je Tončija Bačića, člana HDZ-a.

Incident se dogodio u nedjelju kada mu je Bačić navodno prišao nakon mise i prijetio da će zapaliti njega i sve koji su slavili njegovu izbornu pobjedu.

Šeparović je potvrdio da je dao iskaz policiji i podnio kaznenu prijavu protiv Tončija Bačića te da neće davati izjave dok policija ne odradi svoj posao.

“Mogu vam samo reći kako ovo nije prvi put da me HDZ-ovci napadaju”, rekao je Bačić za Večernji list i dodao da više neće šutjeti.

Tonči Bačić ima drugačiju priču i tvrdi da načelniku Šeparoviću nije prijetio. Kaže, supruga i on još pate zbog smrti njihovog 34-godišnjeg sina kojeg ne mogu prežaliti.

“Nakon izborne pobjede, Šeparović i njegovi došli su u jednu od kuća u susjedstvu slaviti. Pjevalo se, došli su s motorima, bučili, vikali. Supruga i ja smo se zatvorili u kuću i popili tablete za smirenje”, objasnio je Bačić te priznao da je u nedjelju nakon mise prišao načelniku kako bi mu se požalio, a ne prijetio.

Navodi da mu je prigovorio što je došao slaviti tamo gdje vlada tuga i nevolja, na što ga je Šeparović pitao što to ima veze.

“Ja sam bio pod tabletama i bio sam smiren, samo sam mu na to rekao da ga može biti stid, a on je onda počeo vikati: “Polit benzinom i zapalit!” Ja ga pitam: “Je li mene?” i gledam ga, a on nastavlja: “Polit benzinom i zapalit. To si ti reka!” I prijavio me je za prijetnju smrću njemu i svima njima koji su slavili, a ja sam mislio da će mi se ispričati. Policija me je već pozvala, bio sam u postaji i dao sam iskaz”, rekao je Tonči Bačić.









U PU Dubrovačko-neretvanskoj su Večernjem listu potvrdili kako su zaprimili prijedlog kaznene prijave i ispitali osumnjičenog. Službenu potvrdu još nisu dobili, ali neslužbeno doznaju da je nakon završenog kriminalističkog istraživanja prijedlog prihvaćen te je protiv Tončija Bačića podnesena kaznena prijava.