DRAMA NA REBRU! PROSVJEDNICI VIKALI NA BEROŠA: Počelo uvođenje covid potvrda, ministar: Tko je protiv sigurnosti u zdravstvenom sustavu?

Autor: Dnevno

Od ponedjeljka u zdravstvenom sustavu i ustanovama socijalne skrbi u Hrvatskoj, svaki zaposlenik mora imati EU digitalnu covid potvrdu. Isto vrijedi za posjetitelje i pratnju pacijentima.

Ministar zdravstva Vili Beroš danas ujutro obilazi početak primjene sigurnosnih mjera u KBC-u Zagreb, pomoćnica ministra Vera Katalinić-Janković posjetit će KB Merkur, državni tajnik Tomislav Dulibić KBC Sestre Milosrdnice, državni tajnik Silvio Bašić KB Dubravu, državni tajnik Željko Plazonić KBC Rijeku te ravnatelj Uprave za financijske poslove Gordan Žanić KBC Osijek.

“Zdravstveni sustav spreman je za uvođenje covid potvrda. Pravila su jednaka za sve djelatnike, posjetitelje i pratnju, a za pacijente ostaju vrijediti jednake mjere kao i do sada. Covid potvrde su najbolji mogući put prema našem cilju – zaštiti života naših bolesnika i djelatnika”, napisao je ministar Beroš rano jutros na Twitteru.

No, odluku Nacionalnog stožera civilne zaštite ne podržavaju svi medicinari, koji su se počeli okupljati ispred KBC-a Zagreb.

“Izdaja. Uništavate hrvatski narod, odlazi, otkaz!”, viču mu prosvjednici dok ministar Beroš pokušava dati izjavu. S obzirom na to da mu to nije uspjelo, suradnicima je predložio da se presele u zgradu bolnice i tamo daju izjavu.

“Većina njih nisu djelatnici KBC-a Zagreb, pozvali smo policiju, rekao je ravnatelj KBC-a Zagreb Ante Ćorušić i naveo da je do danas testirano 690 djelatnika, procijepljenosti je 81,5 posto doktora, većina djelatnika poštuje ovu proceduru.

Beroš se ispričao zbog ovog događanja.

“Nikoga ne tjeramo na cijepljenje, dopuštam pravo na različita mišljenja, no kada je virus godinu i pol oko nas, negirati njegovo postojanje nije opravdano, moj zadatak je osigurati sigurnost zdravstvenog sustava, ove mjere su privremene, one će se mijenjati. Ne mogu razumjeti njihove motive”, kaže ministar.









“Deset testiranih je asimptomatski pozitivnih, oni bi širili zarazu, moj moj zadatak je ponuditi sigurnost koja je u ovom trenutku moguća, dao sam nalog do 12 sati dobiti podatke o testiranju u svim bolnicama, znat ćemo koliko ih je asimptomatski pozitivno. Tko je protiv sigurnosti u zdravstvenom sustavu? Sigurnost koja ne košta, dakle samo testiranje. Iskustva u Europi opravdavaju ovu mjeru, zaštita zdravlja je iznad svega, mi branimo zdravlje korisnika zdravstvenog sustava”, dodaje Beroš.

“Jedan dio ovih ljudi vani nema veze s KBC-om Zagreb”, rekao je ravnatelj Ćorušić odgovarajući na novinarska pitanja i dodao da je u ovom trenutku jedini oblik zaštite bolesnika u ovoj bolnici ova mjera. “Mi smo još i blagi kad se usporedimo s drugim državama”, rekao je Ćorušić.

Beroš kaže da covid potvrde zapravo nisu put ka cijepljenju.

Hoće li biti otkaza?









“Ne idemo prema otkazima u ovom trenutku, no Zakon o radu je tu, poslodavac ima svoje alate. Naš primarni interes je sigurnost, ona nema alternativu”, rekao je Beroš.

Novinare zanima i do kada će testiranje biti besplatno. “Imamo nekoliko planova no to ovisi o nizu elemenata, o stanju epidemiološke situacije, stanju procijepljenosti, iskreno vjerujem da će testiranje do kraja godine biti besplatno”, rekao je ministar.