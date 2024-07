Drama na nebu u Srbiji, Vučić se javio iz kasarne: ‘Uočili smo ih na 5800 metara’

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić obratio se medijima u kasarni Banjica 2 u Beogradu nakon sjednice proširenog kolegija načelnika Generalštaba.

Upozorio je na pojačana izviđačka djelovanja iz zraka prema Srbiji iz svih smjerova, iako nije došlo do prelaženja granice. Istaknuo je da su 5. i 20. lipnja albanske bespilotne letjelice Bayraktar iz Đakovice na Kosovu dosegnule visinu od oko 5800 metara s namjerom izviđanja pozicija srpske vojske.

Vučić je također rekao da se oprema i naoružanje moderniziraju i povećavaju, prenosi Nova.rs. Izrazio je nezadovoljstvo popunom jedinica srpske vojske na sjeveru Srbije, posebno u Beogradu i Vojvodini.

🇽🇰🇷🇸 Serbia is under aerial surveillance from Kosovo alerted Serbian President Vucic.

He said Turkish-made Bayraktar drones were recorded taking off from Gjakova, Kosovo reaching an altitude of 19,000 feet on June 5 and 20.

Vucic added that they were “scouting the positions of… pic.twitter.com/Yv9WTFY9iz

— kos_data (@kos_data) July 3, 2024