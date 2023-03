DRAMA NA NEBU IZNAD HRVATSKE, OPĆA UZBUNA! Avion naglo promijenio trasu, poznat je razlog: Od granice s Bosnom krenuo prema Kvarneru

Zrakoplov Wizz Aira koji je na letu W61582 letio iz njemačkog Dortmunda prema Ohridu u Sjevernoj Makedoniji, iznad zračnog prostora Hrvatske naglo je promijenio smjer.

Naime, u trenutku kad je prešao granicu Hrvatske i BiH skrenuo je iznenada prema Kvarneru da bi na koncu hitno sletio u Veneciju i to samo 20 minuta prije no što je trebao stići na odredište.

Wizzair flight #W67778 from Dortmund to Ohrid is diverting to Venice with squawk 7700 (emergency). Reason is currently unknown.

March 2, 2023