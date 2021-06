DRAMA NA LJEVICI: Počeo je obračun, Grbin oštro: ‘Ovo se odnosi na one koji SDP gledaju kao servis za zapošljavanje’, opleo i po premijeru

Postizborna drama događa se u najvećoj oporbenoj stranci.

Predsjedništvo SDP-a jučer je navečer zbog loših izbornih rezultata i unutarstranačkih sukoba predložio raspuštanje članstva u zagrebačkoj i slavonskobrodskoj organizaciji te tijela u međimurskoj organizaciji stranke.

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin održao je konferenciju za medije koja je počela u 9:30.

“Ova odluka se odnosi na probleme s kojima se nosi zagrebačka organizacija, na one koji su SDP počeli gledati kao servis za zapošljavanje, SDP tu nije zbog mene, već da imamo bolje općine, gradove, županije, tu je zbog ideje i za to se mora boriti, nažalost nekada je potrebno donositi teške, kvalificiraju i odluke kao radikalne, prihvaćam to, radikalno je nekad nužno, da bi SDP bio jak, ovakve odluke su bile nužne”.

Tko su ti koji SDP doživljavaju kao servis kao zapošljavanje, zanimalo je novinare.

“O imenima ćemo govoriti unutar stranke. Ne očekujem probleme od onih kojima su interesu Hrvatske i SDP-a na prvom mjestu”, rekao je Grbin.

Opleo po premijeru zbog ‘kolosalne pobjede’

Predsjednik SDP-a nije želio komentirati status Nikše Vukasa jer ga nije vidio, a rekao je i kako planira braniti izborni rezultat stranke.

"Otvoreno ću govoriti o onome što se dogodilo i što je dobro napravljeno, no dotaknut ću se sredina u kojima nismo uspjeli napraviti što nam je bilo u planu. Svi problemi koji u SDP-u postoje bit će na stolu. Naravno da vidim svoju odgovornost, ako netko nema problem priznati da je negdje griješio, to sam ja, ja uspjeh neću proglašavati kolosalnom pobjedom, to prepuštam drugima da lažu i muljaju. SDP je stranka koja je imala problema, no i stranka koja je svoje probleme spremna riješavati, ne bacamo stvari pod tepih, kada imamo problem s nekim tko je osuđen za kaznena djela, riješavamo to unutar sebe", rekao je Grbin.









Potencijalnim koalicijskim partnerima neće slati poruke putem medija, rekao je o dogovorima s Možemo!, već će s njima sjesti za stol.

Desna ruka bivšeg predsjednika stranke Davora Bernardića, Nikša Vukas, jutros se oglasio na Facebooku.

"Članovi SDP-a nisu krivi zbog loših poteza rukovodstva stranke, a pogotovo nisu zaslužili biti krivci za loše izborne rezultate nakon što je Predsjedništvo, a na prijedlog predsjednika SDP-a, pred same lokalne izbore raspustilo tijela Vukovarske gradske organizacije; Brodsko-posavske, Zadarske i Osječko-baranjske županijske organizacije i Grada Zagreba pa je u tim sredinama ostvarilo katastrofalan rezultat, a posebno u Gradu Zagrebu. Peđi Grbinu, koji je pune 4 godine rušio Davora Bernardića, nitko sada nije stajao na putu niti mu podmetao klipove. Stoga, kad netko za svoje loše poteze i odluke okrivljuje vrijedne članice i članove SDP-a koji nose ovu stranku godinama, onda je to sramotno, tužno i žalosno! SDP je uvijek u Hrvatskoj bio svjetionik demokracije, uključivosti i tolerancije, a ne autokracije, isključivosti i diktature! Račan nas je naučio da vlast možemo izgubiti, ali obraz nikada! SDP su ljudi!", napisao je.









Kako je Dnevno.hr već ranije pisao, izvor blizak SDP-u potvrdio nam je da postoji plan da se nakon lokalnih izbora krene u rušenje Peđe Grbina te da kreće ‘kajlanje’ od strane ekipe Davora Bernardića u koju spadaju Rajko Ostojić, Renata Sabljar, Marina Opačak Bilić i Nikša Vukas.