Drama hrvatskog političara nakon poziva da mu je sin mrtav: Jedna stvar jako je čudna u slučaju

Autor: Doris Vučić

Hipijevski raj, predivna Goa, gdje se beskonačne pješčane plaže stapaju sa hipnotizirajućim zvukovima trance glazbe, bila je posljednje odredište mladog Domagoja Šeksa, DJ-a i zagrebačkog buntovnika koji je svojim stavovima i ponašanjem doista bio atipično dijete političara.

No, 25-godišnji mladić, sin tadašnjeg predsjednika Sabora Vladimira Šeksa, nikada se nije vratio s putovanja u Indiju, a kako je točno umro i je li ubijen, ni dan danas se ne zna, iako je od tog nesretnog 26. veljače prošlo gotovo 19 godina.

Ono što se zna jest da je Domagojevo beživotno tijelo pronađeno na obali oceana, kao i da na njemu nije bilo vidljivih znakova nasilja, a prema nalazu obdukcije ni tragova bilo koje droge, alkohola ili otrovne supstancije.

“Nepopravljivi” punker

Nakon tragedije mnogi su ostali u šoku jer Domagojevo ime bilo je dobro poznato na zagrebačkoj alternativnoj sceni. Studirao je na Filozofskom fakultetu, bio je član Radikal Dub Kolektiva zadužen za elektroničke efekte, kao i predsjednik nevladine udruge Autonomna tvornica kulture Attack, čiji se aktivisti zalažu za širenje kulturne i političke alternative, poštivanje različitih stavova i ideja.

Na glasu je bio i kao “nepopravljivi” punker, a zbog antiglobalističkih stavova nerijetko su ga nazivali anarhistom, pisao je netom nakon smrti Nacional. Nije mu bilo strano ni ući u sukobe s policijom, a na jednom je koncertu i priveden s dvojicom sinova Dražena Budiše.

Ali u jednom trenutku smisao i odgovore odlučio je tražiti u dalekoj Indiji. Godinu prije prerane smrti s djevojkom je proveo nekoliko mjeseci u ovom “raju na zemlji”, a onda je uspio nagovoriti svoje društvo da otiđu na putovanje života. Kupili su potom autobus i krenuli u avanturu, a kako su tamo živjeli i što su radili, malo je poznato.









No, idila je naprasno prekinuta 25. veljače 2005. godine. Domagoj je odjednom nestao.

Prema dostupnim tekstovima iz tog doba, nestanak sina utjecajnog HDZ-ovca nisu prijavili prijatelji već vlasnik rent-a-car agencije u kojoj je mladić unajmio motor da bi se odvezao na trance party u susjedno mjesto.

Dan kasnije dogodilo se ono najgore. Na plaži je pronađeno tijelo, uz koje nije bio niti jedan dokument. Tek nakon osam dana njegovi su ga prijatelji prepoznali u lokalnoj mrtvačnici.









Nesretan slučaj ili ubojstvo?

Vladimir Šeks je nakon stravičnih vijesti odmah spakirao kofer i krenuo za Indiju. Svoga prerano preminulog sina identificirao je 8. ožujka, a pokopao dva dana kasnije na groblju u Osijeku.

Ni Šeks ni policija nisu dobili nikakve konkretne odgovore od njegovog društva, a pisalo se tada i da su iskazi bili prilično proturječni. Govorkalo se i kako su se par dana prije njegova nestanka prijatelji svađali oko novca, da je otišao plivati pa se utopio, kao i da su ga opljačkale i ubile lokalne bande, no policija je odustala od te teze nakon obdukcije.

Nešto konkretnije informacije iznio je dr. Silvano Sapeco koji je napravio obdukciju Domagojeva tijela godinu dana nakon smrti i uočio nešto neobično.

“Obdukciju sam obavio 28. veljače i utvrdio da su zbog kanaveralnog spazma natikače ostale na stopalima. To se događa isključivo pri iznenadnoj smrti, što otklanja mogućnost da je mladić ušao u ocean kako bi se osvježio. Tada bi, naime, papuče ispale zbog jake morske struje”, mišljenja je Sapeco.

Tata došao na trance party

Neutješni otac inzistirao je da se dozna istina, kakva god ona bila. Tvrdio je kako postoje snažni dokazi da je Domagoj ubijen, nakon čega je hrvatska policija bila ponovno otvorila istragu i uputila se u Gou, gdje su indijsku policiju upoznali s novim informacijama. Tamošnji službenici ponovno su otvorili slučaj, no nitko nije uspio odgovoriti na pitanje što se doista kobnog dana dogodilo Domagoju.

Prijatelji su se od njega oprostili na način kakav bio volio. U spomen na prerano preminulog buntovnika organizirali su počasni trance party na festivalu u Puli, a njegova je fotografija stajala pored DJ pulta.

“Sjećam se kako je došao i Vladimir Šeks, sjedio je pored DJ, dok je drmala muzika. Bilo je pomalo čudno vidjeti HDZ-ovca na takvom mjestu i u takvom okruženju”, rekla nam je djevojka koja je te večeri tamo bila.

A sjetili su se te noći i kakve je misli Domagoj zagovarao. Da vam ocrtamo njegovu osobnost za kraj prenosimo uvodnik fanzina Bolan, pokrenutog 1995., u kojem je Šeksov sin, kao jedan od urednika, pisao ovako:

“Ja vidim oko sebe naš svijet, rat, glad, nesreću, patnju, mržnju, siromaštvo, kriminal. Vidim svog prijatelja kako gleda ploču svog omiljenog benda, a nema love da je kupi, vidim svog prijatelja kako ide u Caritas, vidim svog prijatelja kako dobiva batine, vidim svog prijatelja kako pije i puši travu, vidim svog prijatelja kako ne može upasti u školu koju hoće jer nema vezu, vidim naš svijet, naš svijet koji nije gomila skupih poslovnih ručkova, posao u velikom poduzeću, skupa odijela i kravate, plivam u parama, mnoštvo ulizica oko mene, odlučivanje o tuđim životima u svoju korist i lažne ideale. To sve ja ne vidim, ne osjećam, to je vaš svijet, a ne naš. I uvijek će to biti vaš svijet i želim vam da ostanete u njemu i udavite se u vlastitom egoizmu”.