Drago Prgomet upucao je još osam milijuna eura u Radiochirurgiju usprkos prijavi i istrazi

Autor: Iva Međugorac

Ni dokazi koji su protiv skupine liječnika koji vode Specijalnu bolnicu Radiochirurgia u Zagrebu dostavljeni Državnom odvjetništvu, pa ni medijski napisi tjednika 7Dnevno o nezakonitoj isplati 18,6 milijuna eura na temelju odluke koju potpisuje doktor Drago Prgomet, ovog poznatog liječnika i bivšeg HDZ-ova saborskog zastupnika te predsjednika zagrebačke Gradske skupštine nisu spriječili da nastavi s tom suspektnom praksom.

Kako tvrde podnositelji već druge kaznene prijave, i nakon što je javnost putem medija upoznata s kaznenim djelima povezanima s Radiochirurgijom Zagreb te kompletnom koruptivnom mrežom koju čine Ministarstvo zdravstva i HZZO, koji je odlukom Upravnog vijeća Zavoda kojim predsjeda Prgomet bez natječaja krajem studenoga prošle godine Radiochururgiji odobrilo isplatu 18,6 milijuna eura, ponavlja se isto djelo, zbog čega je došlo do javnog sukoba unutar HZZO-a, a djelatnici komentiraju kako je pitanje dana kada će policija i DORH početi s uhićenjima.

Prema tvrdnjama prijavitelja, u HZZO-u dobar dio djelatnika svoj posao radi pošteno za plaću od koje žive i članovi njihovih obitelji i baš zbog toga više ne žele šutjeti. Oni naglasak stavljaju i na pritisak koji na djelatnike gotovo svakog ureda u HZZO-u vrši Ministarstvo zdravstva, odnosno sam ministar Vili Beroš koji pritišće ravnatelja Luciana Vukelića kako bi se Radiochurirgiji Zagreb dodijelio ogroman novac bez natječaja. Prijavitelji smatraju da taj novac Radiochirurgia ne zadržava samo za sebe već sumnjaju da se on dijeli unutar koruptivne mreže, a posebno zabrinjava utjecaj koji privatna klinika ima na ministra zdravstva Beroša koji za njih lobira čak i javno.

Nema cenzure

Važno je spomenuti i da je doktor Prgomet još 2022. ukinuo kontrolni mehanizam, odnosno cenzorsku klauzulu iz 2018., to jest nadzor broja postupaka koje provodi Radiochirurgia, što je toj privatnoj klinici omogućilo dramatičan skok u broju pretraga o trošku HZZO-a. Tako je omogućeno bogaćenje vlasnika Radiochirurgije, a koristi od toga vjerojatno su imali i oni koji su uključeni u tu koruptivnu mrežu, a koji su ujedno i ključni u kompletnoj vertikali donošenja za njih važnih odluka.

Tu, međutim, priči nije kraj. Naime, na nedavno održanom sastanku Upravnog vijeća članovi tog istog tijela usprotivili su se Prgometovu prijedlogu da se za prvih šest mjeseci 2024. Radiochirurgiji odobre dodatna sredstva. Sve se to odvijalo tijekom 87. sjednice Upravnog vijeća Zavoda koja se održavala krajem studenoga prošle godine, kada su članovi Vijeća glasali protiv Prgometova prijedloga, kojem se usprotivio i predstavnik osiguranih osoba Zavoda, doktor Dario Nakić. Uz nekolicinu politički izabranih članova UV-a, većina je bila protiv bilo kakvog odobravanja sredstava za navedenu privatnu kliniku pa odluka nije prošla.

Unatoč tomu, već na idućoj, 88. sjednici održanoj 18. prosinca prošle godine, pozivajući se na članak 24, točku 13 Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Upravno vijeće prema uputi Beroševa Ministarstva zdravstva ipak donosi odluku o izmjenama Odluke o ugovaranju i načinu upućivanja na postupak stereotaktične radiokirurgije, čija je pojedinačna cijena 8837,62 eura. U kategoriji “broj postupaka” od početka siječnja do 30. lipnja ove godine navodi se njih 900, za što se u zadanom razdoblju izdvaja 7,953.858 eura. Odluku koja je na snagu stupila s prvim danom ove godine potpisuje predsjednik Upravnog vijeća HZZO-a, doktor Drago Prgomet.

Država krši zakon

Ovom se odlukom još jednom pogoduje Radiochirurgiji koja je na glasu kao klinika koja se bavi dijagnostikom i liječenjem karcinoma. Iz podataka objavljenih na njihovim internetskim stranicama nije teško zaključiti kako zahvaljujući vrhunskoj opremi za dijagnostiku, ali i svojem liječničkom timu, liječenju karcinoma pristupaju pomoću radioterapije, radiokirurgije i kirurgije. Vodstvo Radiochirurgije čine doktor Dragan Schwarz, Mato Ćatić i Miroslav Kovačić, a s njima, prema podacima iz prijave Državnom odvjetništvu, godinama surađuje doktor Prgomet, koji je, osim po svojim nekadašnjim političkim funkcijama usko vezanima uz njegovu stranačku pripadnost HDZ-u, poznat i kao redoviti profesor u trajnom zvanju na zagrebačkom Medicinskom fakultetu, ali i kao predstojnik Klinike za bolesti uha, nosa i grla i kirurgije glave i vrata KBC-a Zagreb.









Čini se da malo koga u ovoj priči zanima to što zbog ogromnih isplata Radiochirurgiji posljedice snose ostale državne institucije u kojima je gotovo potpuno zaustavljeno liječenje onkoloških bolesnika. Tako primjerice u Klinici za tumore Kliničke bolnice Sestara milosrdnica nije kupljena nova oprema, što ugrožava živote brojnih pacijenata, dok paralelno s time dio liječnika iz Klinike za tumore plaću zarađuje i u Radiochirurgiji Zagreb, čije je osnivanje financirano s oko pola milijuna eura Ćatićeva novca. Naknadno se financiranju pristupilo i uz potporu državne Hrvatske banke za obnovu i razvitak, uz jamstva državne agencije HAMAG Bicro.

U drugoj prijavi u kratko vrijeme poslanoj Državnom odvjetništvu, a koja je u nadležnosti USKOK-a, aludira se na to da država krši zakon pomažući privatnoj klinici, a sve ukazuje i na postojanje korupcijske hobotnice čiji kraci Radiochirurgiju povezuju s Hrvatskim zavodom sa zdravstveno osiguranje te s Ministarstvom zdravstva, a sumnja se u izvlačenje milijuna iz državnog proračuna, nakon čega se novac pere preko skupih nekretnina, vrtoglavih plaća i luksuznih automobila.

Sumnjivi natječaji

Zanimljivo je primijetiti da ovo nije prvi put da se Beroša spominje u kontekstu sumnjivih natječaja za opremu i zdravstvene usluge, i prije nekoliko dana se pisalo da je ministar prebacio 41 tisuću pregleda privatnim klinikama i za to izdvojio dva milijuna eura rekavši da je na taj način riješio liste čekanja, a uz to se problematizirala i izrada rješenja u sklopu digitalizacije zdravstva. Ovaj slučaj s Radiochirurgijom specifičan je utoliko što je riječ o milijunima koji su se prema tvrdnjama djelatnika slili i još se slijevaju u tu kliniku bez ikakvih pravila i kontrole. Dok je zdravstveni sustav na koljenima dobrim dijelom i zbog manjka kadrova, pojedinci pune svoje džepove i nitko se u državi na to ne osvrće.









Kada se govori o Radiochirurgiji, treba reći kako je ova specijalna bolnica osnovana 2016. godine u Svetoj Nedelji, ali je u prvoj godini poslovanja, prema prijavi, imala 1,7 milijuna kuna gubitka te joj je navodno prijetio bankrot. Međutim, HZZO pod velom tajni i po svemu sudeći uz spregu s čelnim ljudima klinike, a uz asistenciju političkih struktura, potpisuje prvi ugovor s jednom onkološkom klinikom, i to naravno mimo javnog natječaja. Ravnatelj Zavoda Vukelić 9. veljače 2018. godine potpisuje ugovor o dodjeli postupaka stereotaktične kirurgije ovoj novoj specijalnoj bolnici. Na temelju tog ugovora, prijedloge za dodjelu ove specijalne vrste liječenja trebalo je dodijeliti ili specijalistu kliničke onkologije i radioterapije iz Kliničkog bolničkog centra ili liječničkom konziliju, i to je prije i funkcioniralo.

No nekadašnji zaposlenici bolnice i pošiljatelji prijave tvrde kako čelnici Radiochirurgije Zagreb dolaze do zaključka da dobivaju premalo postupaka pa se odluka HZZO-a mijenja. Iz nje se izbacuje kontrolni mehanizam KBC-a te se pacijenti od tada izravno šalju specijalističkom timu Radiochirurgije Zagreb, kojoj se na taj način omogućava dobivanje više ugovora, a time im se povećava i opseg zahvata, kao i zarada, a sve to provedeno je bez ijednog javnog natječaja. Gotovo identično kao i za ovu godinu, od početka srpnja do početka prosinca 2021. odobreno je plaćanje 900 postupaka stereotaktične kirurgije, a u studenome 2022. donosi se odluka o plaćanju još 300 postupaka, dakako po uhodanom modelu bez javnog natječaja. Isto je bilo i od 16. listopada prošle godine, kada je odlukom HZZO-a odobreno provođenje još 2100 postupaka stereotaktične kirurgije.

Najmoćniji čovjek

I tada je za svaki pojedinačni postupak Zavod izdvajao 8837 eura, a postupci su trebali biti realizirani od početka siječnja do kraja prosinca 2023. Riječ je o odluci koja ima retroaktivan učinak, a iznos od gotovo 18,6 milijuna eura Radiochirurgiji se isplaćuje i prije nego što su svi postupci provedeni. Uz ravnatelja Vukelića, doktor Prgomet smatra se najmoćnijim čovjekom Zavoda pa kao takav on potpisuje i posljednju ovakvu odluku za 2024. godinu.

S druge strane, suvlasnik Radiochirurgije Miroslav Kovačić navodno se hvalio da su ugovor dobili i uz pomoć lobiranja bivše predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, s kojom je ovaj bivši državni tajnik Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku u prijateljskim odnosima. Prijateljuje li još i s bivšim premijerom Ivom Sanaderom, u čiji je najuži krug suradnika spadao, nije poznato, ali se zato zna da je i drugi suvlasnik Radiochirurgije, dr. Schwarz, osim političkih veza ostvario i vlastitu političku karijeru dok je obnašao dužnost državnog tajnika u Ministarstvu obrazovanja. I Vukelić, pod čijim se vodstvom odvijaju ove suspektne isplate, usko je vezan uz HDZ jer je manje od godinu dana bio saborski zastupnik vladajuće stranke kao zamjena za ministra prometa Olega Butkovića.

Nakon toga, 2017. godine, ovaj specijalist ortopedske kirurgije preuzima upravljanje HZZO-om, za što mjesečno zarađuje 2500 eura. Pitanje koje zasad ostaje bez odgovora jest kolike honorare zarađuje dio liječnika Klinike za tumore koji su na plaći i u Radiochirurgiji, a slična je povezanost utvrđena i u Kliničkoj bolnici Dubrava, iz čijeg Zavoda za abdominalnu kirurgiju sve više pacijenata završava baš u ovoj privatnoj specijalnoj bolnici. U samoj prijavi prilično je precizno objašnjen način na koji se novac navodno izvlači iz Radiochirurgije, a u prvom planu tu su upravo velike plaće koje dobivaju liječnici te specijalne bolnice.

Ogromne povlastice

One nerijetko prelaze 20 tisuća eura bruto, a uz to imaju i mnoge druge povlastice kao što su primjerice automobili koji se naručuju po njihovu izboru ili pak mobiteli. Ti liječnici, prema podacima iz prijave, bez ikakve osnove brojne pacijente šalju u Radiochirurgiju ne bi li na njima dodatno zaradili, iako je mogućnost liječenja postojala u KB-u Dubrava. Novac je iz specijalne bolnice navodno izvlačen, a zatim i reinvestiran preko tvrtke Ray of Hope koju su još 2012. godine osnovali Schwarz, Ćatić i Kovačić, a prijavitelji sumnjaju kako se baš preko te tvrtke ogromna zarada investira u razne nekretninske poslove.

Zaposleni u spomenutoj tvrtki 2022. godine nisu ostvarili niti jedan sat rada, a u isto su vrijeme njezini prihodi iznosili gotovo 6,9 milijuna eura, što je prema računici iz prijave 155,33 posto više nego godinu prije. Tijekom 2022. godine tvrtka je ostvarila neto dobit u iznosu od 4,260.000 eura, što je rast od 207 posto u odnosu na raniju godinu. Dio zarade navodno je investiran u nekretnine na kvarnerskom području, ali kako je sve realizirano pod prikrivenim imenima, istražitelji bi morali slijediti trag novca od tih nekretnina do novca koji je izvučen iz HZZO-a.

Govori se da je baš na Kvarneru za jednog visokorangiranog djelatnika Ministarstva zdravstva kupljen apartman jer je snažno lobirao da se sredstva Zavoda bez natječaja isplate Radiochirurgiji, čiji šefovi u posljednje vrijeme doplate traže i od samih pacijenata. U kojoj je fazi istraga i miče li se s mrtve točke još je jedno od pitanja koja ostaju pod upitnikom, no neupitno je da sve navedeno ukazuje na najveću aferu Vilija Beroša u njegovu ministarskom mandatu.