Dragec osuđen jer je strica Jožu gađao ciglom: ‘Ja te bum strelil’

Autor: I.G.

Incident između strica i nećaka iz Zagorja privukao je pažnju javnosti nakon što je nećak Dragec pravomoćno osuđen zbog bacanja cigle na terasu koja je u suvlasništvu njega i njegovog strica Jože. Nećak Dragec iz mjesta u okolici Zlatara je u kolovozu oko 20 sati “na dvorištu obiteljske kuće u suvlasništvu njega i njegovog strica Jože, dok se Joža nalazio na terasi, uzeo ciglu te istu bacio na terasu“.

“U namjeri da ustraši strica, istome je tada rekao: “Ja te bum strelil“, koje riječi su kod Jože izazvale osjećaj straha za vlastiti život i sigurnost, dakle drugome je ozbiljno prijetio da će ga usmrtiti, a djelo je počinjeno prema bliskoj osobi”, navodi se u presudi.

Dragec je, dakle, pravomoćno osuđen na osam mjeseci uvjetnog zatvora, ali Joža – koji je u Zagorje doselio iz Podravine – nakon toga je protiv njega podnio privatnu tužbu tražeći da mu plati odštetu zbog straha i duševnih boli. Dragec se obratio sudu argumentirajući da njegove riječi i postupci nisu mogli uzrokovati strah ili duševne boli kod njegovog strica, s obzirom na Jožin ratni vojni status i njegovu prošlost u borbenim djelovanjima.

‘Osuđivan je zbog više kaznenih djela’

“Isto tako, mojem stricu to nije moglo narušiti dostojanstvo, čast i ugled jer je on osoba koja se spori sa više svojih susjeda, a i osuđivan je zbog više kaznenih djela”, rekao je nećak na sudskom ročištu.

Stric je pak objasnio kako je kuća na čijoj se terasi to sve dogodilo u suvlasništvu njega i nećaka, a on u to vrijeme s Dragecom uopće nije komunicirao, budući da još od 2014. nisu u dobrim odnosima, od kada je nazočio napadu nećaka Drageca na njegova sina.

“Istina, u mjestu u kojem živim nemam prijatelja niti bliskih poznanika te se s nikim od susjeda ne družim. Sa suprugom sam tamo doselio 2008. godine. Otad sam s jednim od susjeda imao imovinsko pravni spor, a s drugim koji mi je također prijetio kazneni postupak koji još nije završen.

Osim toga, nećak mi je nakon tog bacanja cigle opet prijetio riječima “strelil bum te kak sam ti već rekel“, pa je protiv njega u tijeku novi kazneni postupak”, ispričao je stric Joža. Sutkinja je prošli tjedan presudila da nećak Dragec stricu Joži mora platiti 1000 eura odštete za strah i duševne boli te mu podmiriti 1000 eura parničnih troškova. Presuda je nepravomoćna i nećak se na nju može žaliti.









‘Ja te bum strelil’

Prvo je nećak Dragec iz mjesta u okolici Zlatara pravomoćno osuđen jer je u kolovozu oko 20 sati “na dvorištu obiteljske kuće u suvlasništvu njega i njegovog strica Jože, dok se Joža nalazio na terasi, uzeo ciglu te istu bacio na terasu“.









“U namjeri da ustraši strica, istome je tada rekao: „Ja te bum strelil“, koje riječi su kod Jože izazvale osjećaj straha za vlastiti život i sigurnost, dakle drugome je ozbiljno prijetio da će ga usmrtiti, a djelo je počinjeno prema bliskoj osobi”, navodi se u presudi.

Dragec je, dakle, pravomoćno osuđen na osam mjeseci uvjetnog zatvora, ali Joža – koji je u Zagorje doselio iz Podravine – nakon toga je protiv njega podnio privatnu tužbu tražeći da mu plati odštetu zbog straha i duševnih boli, piše Danica.hr.

Dragec je na sudu ovih dana naglasio kako su to bedastoće jer je njegov stric Joža “ratni vojni invalid, osoba koja je sudjelovala u ratu i borbenim djelovanjima, pa cigla bačena na većoj udaljenosti od njega, kao i riječi „ja bum te strelil“ nije mogla uzrokovati strah, a kamoli duševne boli”.

“Isto tako, mojem stricu to nije moglo narušiti dostojanstvo, čast i ugled jer je on osoba koja se spori sa više svojih susjeda, a i osuđivan je zbog više kaznenih djela”, rekao je nećak na sudskom ročištu.