DRAGAN KOVAČEVIĆ USKORO NA SLOBODI?! Evo što je rekao njegov odvjetnik

Autor: Maja Štefanac

Dragan Kovačević, bivši šef Janafa uskoro će biti pušten iz istražnog zatvora u Remetincu.

Nakon što su ispitani svi svjedoci, iz proširenja istrage u aferi Janaf zbog kojih je Kovačević bio pritvoren, ukinut mu je istražni zatvor, potvrđeno je na Županijskom sudu.

“Ovaj boravak u istražnom zatvoru je bio tijekom postupka istrage. Istraga se nastavlja, ne možemo predvidjeti u ovom trenutku koliko će istraga trajati, može trajati maksimalno 18 mjeseci, a, naravno, to proizlazi iz sadržaja spisa. Sadržaj spisa nam nije do kraja poznat, dakle ja sam izvršio uvid u spis, dobar dio sam zatražio da mi kopiraju, ali to još nisam dobio. Dakle, kompletan spis ne znam, ne mogu reći koliko će trajati. U pravilu spisi koji imaju ovakav obim i ovakvu temu ne budu gotovi u ovih prvih šest mjeseci koliko zakon predviđa, nego traju duže. Ovo drugo, o sadržaju spisa, vam ne bi govorio, jer ni zakon ne dozvoljava da o tome govorimo javno”, rekao je Kovačevićev odvjetnik.

Podsjetimo, Uskok tereti Kovačevića da je kao predsjednik Uprave Janafa od ožujka 2012. do rujna 2020. u namještenom natječaju osigurao Širićevoj tvrtki dodjelu niza informatičkih poslova, vrijednih 18.2 milijuna kuna.

U zamjenu za to je dobivao stanove u zagrebačkom Ban centru i splitskom Žnjanu te automobil Alfa Romeo Giulietta za svoju kćer i najam automobila marke Lexus. Pritom je Kovačević, dodaje Uskok, dogovorio sa Širićem da prikrije vlasništvo nad nekretninama i pokretninama vrijednim 2.8 milijuna kuna tako da ih uknjiži na Širićevu tvrtku.