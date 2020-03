Dr. Alemka Markotić: ‘Imamo sumnje i kod nas u zaraznoj, ispitujemo situaciju. Provest će se izvidi u drugim bolnicama’

Autor: Dnevno

Hrvatska je ušla u treću fazu obrane od virusa. Ministar policije Davor Božinović najavio je oštrije mjere koje će bitno utjecati na život građana. U Dnevniku Nove TV gostovala je vodeća hrvatska infektologinja i članica nacionalnog Kriznog stožera doktorica Alemka Markotić.

Slučajevi oboljelih zabilježeni su u Gradu Zagrebu, Primorsko-goranskoj, Varaždinskoj, Istarskoj, Sisačko-moslavačkoj i Zagrebačkoj županiji te u Osijeku. Pod zdravstvenim nadzorom, odnosno u samoizolaciji je više od 8000 osoba.

Koliko je opasna činjenica da su virusom zaraženi i zdravstveni djelatnici?

U susjednim zemljama nakon toga zdravstveni sustav je kolabirao. To sigurno donosi jednu novu dimenziju. Svjesni smo toga da smo se toga na neki način pribojavali, ali smo uspjeli dosta dugo odgoditi takvu pojavu. I to je jako dobro jer u zemljama u kojima je tako krenulo, u Italiji pa i u Sloveniji više-manje, cijela je epidemija krenula sa zdravstvenim radnicima i situacija je išla puno brže.

I zdravstveni sustav je praktično kolabirao?

Tako je. Ono što je bitno jest da se sada poduzimaju vrlo stroge mjere, izvidi, kontakti, razgovori sa svim mogućim kontaktima sa zdravstvenim djelatnicima, osobito kolegama. Isto tako i kod nas u zaraznoj – imamo određene sumnje, suspektne.

To je nešto novo?

Pa, da. Imamo neke spoznaje, pa to cijelo poslijepodne ispitujemo. Sigurno će se provesti dodatni izvidi i u drugim bolnicama jer je bitno gdje su se određeni zdravstveni djelatnici kretali, kontaktirali i slično.

To vrijedi za vašu ustanovu koja je ključna, stožerna?

To znači da ćemo vidjeti, ako postoji sumnja da su određene osobe bile u kontaktu s oboljelima, da ćemo ih staviti u samoizolaciju, a ostali će raditi svoj posao. To može biti i kao nekakva vrsta režima o kojem smo također razmišljali, a to je da ljudi u pojedinim zemljama su mijenjali smjene. Po 14 dana bi se ljudi odmarali, a onda bi u timovima po 14 dana radili. Ako bude takva situacija – i ta opcija dolazi u obzir.

Ova situacija koju ste spomenuli, kad možemo očekivati preciznije informacije?

Vjerojatno tijekom sutrašnjeg dana. Ne samo u Dubravi, nego i kod nas i u više zdravstvenih ustanova, svjesni smo da je nekoliko zdravstvenih radnika bilo u kontaktima, a imamo i oboljele. Ne želimo čekati da se nešto razvije nego smo jednostavno promtno reagirali i bili smo pripremljeni na tu situaciju. Sada se rade izvidi i rade se sve konzultacije i svi kolege koji se budu identificirali da su bili u bližem kontaktu s oboljelima – oni će morati ići u samoizolaciju.

Puno je nepoznanica oko samoga virusa, no može li se reći koliko bi najkritičniji dio mogao potrajati?

To je teško reći. Doista bi bilo nezahvalno davati prognoze. Slično je ono što vidimo kod svih, ali tako ide s virusima, imate uzlaznu putanju, kratki plato i onda pad. Koliko će to trajati kod nas, ne mogu prognozirati. Možda par tjedana. Ono što je jako bitno je da smo uspjeli sa svim našim naporima i mjerama odgoditi početak ulaska u tu treću fazu. To je dalo dovoljno vremena da različite scenarije proučimo, da se pripremimo, da se i zdravstveni radnici na neki način senzibiliziraju za tu situaciju i pripreme, a da se i stanovništvo, zahvaljujući medijima, dovoljno informira o svemu, tako da shvati da ne treba raditi paniku već da mora biti vrlo odgovorno i vrlo ozbiljno ponašanje. Osobito za ljude koji su imali bliske kontakte i koji su stavljeni u samoizolaciju.

Što je za građane sada najbitnije?

Najbitnije je, kao i do sada, da slušaju savjete struke koje ćemo mi i dalje prenositi preko medija, da ne rade paniku – panika je negativan emocionalan izričaj i to može samo štetiti.

Doza straha je sasvim normalna, čak je i poželjna i pozitivna, tako da čovjek bude odgovoran. Ali za strah koji paralizira, to je panika – nešto što nitko sebi ne smije dopustiti i nema potrebe

za tim. Dakle, kao i do sada – vrlo odgovorno, vrlo smisleno se ponašati, slušati što treba i biti discipliniran.

Zašto ste odabrali baš bolnicu Dubrava za najteže bolesnike? I koliko ih mi imamo?

Za sada ih, nasreću, nemamo. Nadam se da će ih biti vrlo malo. Međutim, mi smo već promišljali, to je jedan izdvojeni kompleks s dobrom infrastrukturom pripremljenom na visokoj

razini, heliodromima, ima dobar pristup za aute, odmaknuta je od stambenih prostora i svega i čini se kao jako dobar prostor upravo za najteže bolesnike.

Hoćemo li nakon ovoga danas testirati svakoga tko ima simptome?

Novi punktovi se otvaraju za testiranje. Pokušavamo uloviti što više tih kontakata i da čim prije ljude koji imaju neke osnovne simptome detektiramo da bi što bolje ograničili širenje.

To je dobar pristup, međutim, ako bi krenuo veliki broj ljudi, onda vjerojatno one koji imaju blaže simptome ne bismo ni stigli ni mogli testirati. Za njih će biti najbolje da se sami izoliraju

doma i prate svoje stanje. Ako je blago i ako će to proći kao neka blaga gripa – onda je to dobro, nije ni potrebno ni nužno da se tada testiraju, već će se naknadno nekim drugim testovima koji će se u međuvremenu razviti dokazati da su nekad bili zaraženi. Ove koji stvarno imaju simptome i trebaju u bolnicu, te će se, naravno, i dalje testirati.

Dotaknimo se funkcioniranja i ostatka zdravstvenog sustava, ljudi su uplašeni da neće dobiti usluge koje im trebaju?

Naravno da se o tome promišljalo i u ministarstvu već tjednima, i u Vladi. Danas smo imali raspravu, pokušava se sa strukom sve iskomunicirati. Dapače da drugi bolesnici postoje i da

će oni dobiti svu potrebnu zdravstvenu skrb, to je neupitno.

Samoizolacija – to je jedna od riječi dana, shvaćaju li ljudi što ona znači? Neki kažu da će biti malo doma pa će skočiti do kioska nešto kupiti…

Ne, ne, to se mora striktno shvatiti jer to – možete doći blizu nekoga na blagajni, šalteru. Nemojmo ugrožavati druge i biti odgovorni za tuđu bolest i smrt.