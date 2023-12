DP jasno o najnovijoj aferi: ‘Tretiraju ljude kao bankomat, vrijeme je da ode korumpirana Plenkovićeva Vlada’

Autor: I.G.

Nakon najnovije afere “Mreža”, u kojoj je posebni savjetnik ministra gospodarstva Jurica Lovrinčević, prema izvještaju tjednika Nacional, navodno nudio Mreži TV trgovinu utjecajem, Stipo Mlinarić, istaknuti član Domovinskog pokreta, apelirao je na hitnu smjenu cijele Vlade premijera Andreja Plenkovića, koji je zbog ove afere smijenio ministra gospodarstva Davora Filipovića.

”Domovinski pokret je prije šest mjeseci u jeku afere ‘Plin za cent’ govorio da, osim šefa HEP-a Frane Barbarića, mora otići i ministar gospodarstva Filipović. Sada se vidi s kojim se ljudima okružio, tko mu je glavni savjetnik i što ti ljudi rade uz njegovu direktnu potporu“, istaknuo je Mlinaruć u objavi na Facebooku.

‘Plenkovićev osobni izbor’

Mlinarić je komentirao aferu i istaknuo da je Domovinski pokret već prije šest mjeseci, tijekom afere “Plin za cent”, upozoravao da osim šefa HEP-a Frane Barbarića, ministar gospodarstva Filipović također mora napustiti dužnost.

“Svih tih 30 smijenjenih ministara su Plenkovićev osobni izbor pa je, prema tome, odgovornost na njemu. Gospodin Radić je upozoravao na to da taj čovjek ne bi smio biti glavni savjetnik ministra gospodarstva jer dolazi iz biznisa i ima udjele u tvrtkama, što znači da može utjecati na svoje tvrtke, a vidimo da je utjecao na reketarenje medijskih kuća, kako bi stvarale lik i djelo ministra gospodarstva”, poručio je Ćipe.

‘Trebamo krenuti u uklanjanje Vlade’

Trebamo krenuti u uklanjanje kompletne korumpirane Plenkovićeve Vlade. Barbarić nije trebao otići zbog bespravne gradnje, trebao je platiti kaznu, odgovarati za to i o svom trošku ukloniti nekretninu. Morao je biti smijenjen zbog afere ‘Plin za cent’, no Plenković vjerojatno ima veliki utjecaj na DORH pa su to odradili preko splitskog suda za bespravnu gradnju, da ga se može riješiti na elegantan način, jer nije imao hrabrosti smijeniti ga za ono za što je trebao, budući su svi porezni obveznici bili oštećeni njegovim aferama u HEP-u“, poručio je Ćipe.









“Najnovija afera „Mreža“, nažalost, tek je kap u moru onoga što se događa svugdje gdje je u pitanju proračunski novac. Svako ministarstvo, svaka javna institucija i javno poduzeća ima svoju kriminalnu „mrežu“. Ovdje vidimo tek predložak kako se krade novac svih građana prikupljen putem poreza. Korumpirana Plenkovića Vlada, koja javne institucije i javna poduzeća tretira kao vlastiti kriminalni bankomat, zrela je za smjenu. I daleko veće zemlje od Hrvatske teško bi podnijele ovakav intenzitet kriminala i lopovluka. Plenkovićeva Vlada, koja je Hrvatsku pretvorila u špilju razbojničku, ugrožava hrvatsku budućnost i zato mora otići!”, poručio je Mlinarić.