DOZNALO SE KAD HORVATINČIĆ IDE U ZATVOR! Više se ne može žaliti, ali može ublažiti kaznu!

Autor: Dnevno

Županijski sud u Zadru potvrdio je kaznu od četiri godine i 10 mjeseci zatvora građevinskom poduzetniku iz Zagreba Tomislavu Horvatinčiću (71).

Horvatinčić je osuđen zbog izazivanja tragične pomorske nesreće iz kolovoza 2011. u kojoj je poginuo talijanski bračni par Salpietro.

Ipak, iz ureda Horvatinčićevog odvjetnika Veljka Miljevića za Index poručuju da presuda nije donesena i da je oni nisu dobili.

S druge strane, Index navodi izjavu glasnogovornika Županijskog suda u Zadru koji tvrdi: “Presuda je donesena i otpremljena, okrivljenik nema pravo žalbe jer je ovo drugostupanjska presuda”.

Dobro upućeni izvor tvrdi da bi Horvatinčić mogao završiti u zatvoru kroz najviše dva do tri mjeseca.

“Kad se odredi kazna duža od pet godina, okrivljenik se odmah šalje u istražni zatvor. A kad se izrekne kazna ispod pet godina, onda sudac izvršenja, i to iz mjesta gdje okrivljenik ima prebivalište, poziva okrivljenika na izdržavanje kazne. Uglavnom je to u roku od mjesec do tri mjeseca. Ako se okrivljenik ne odazove pozivu, onda se raspisuje tjeralica i policija uhićuje okrivljenika i dovodi ga na izdržavanje kazne”, rekao je izvor za Index.