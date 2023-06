Doznajemo tko je mladić koji se zabio u ljude! Janu obijesna vožnja nije strana: Muškarac kojeg je udario u kritičnom stanju, sav je polomljen

Autor: I.G.

Prometna nesreća u kojoj je osobni automobil naletio na tri pješaka i još jedan automobil dogodila se noćas kod trgovačkog centra u Buzinu. Policija je brzo reagirala i uhitila 23-godišnjeg vozača Mercedesa zagrebačkih registarskih oznaka, koji je bio odgovoran za ovaj težak incident.

9.40 Poznat identitet mladića





Mladić koji je skriviop nesreću je Jan Ehrlich, za kojeg upućeni u problematiku kažu da mu ovakve startne vožnje nisu strane. Navodno je iskazao žaljenje radi svega.

Ehrlich je proveo noć u policiji i pročitana su mu njegova prava, a nakon što se tijekom kriminalističkog istraživanja koje je u tijeku izvažu svi prikupljeni dokazi, među kojima je i mnoštvo snimki tragedije koje su preplavile društvene mreže kao i iskazi na desetke ispitanih svjedoka očevidaca, policija će kompletirati odgovarajuću kaznenu prijavu koja mu definitivno neće ići u prilog.

9.25 Jedan 33-godišnjak u kritičnom stanju

33-godišnjak koji je sinoć dovezen u KBC Zagreb ima vrlo teške tjelesne ozljede, a liječnici se, kako doznaje Jutarnji, i dalje bore za njegov život.

Radi se o teškim prijelomima noge, ruke, rebara te unutarnjim ozljedama vitalnih organa. Pacijent se nalazi u jedinici intenzivne skrbi.









08.55 Husinec: Uništio je život sebi i drugima

Prominentni prometni stručnjak i sudski vještak Goran Husinec dao je svoje komentare za Jutarnji list u vezi sinoćnjeg stravičnog događaja koji se odigrao na parkiralištu Supernove u Buzinu.

“Dogodila se tragedija u kojoj su uništeni životi nekoliko ljudi, a sve se dogodilo iz neposredne gluposti jer je jedan mladić iz nehaja svojom bahatom vožnjom prouzročio prometnu nesreću. Nije bio sposoban upravljati tako snažnim automobilom onako na koji je on to želio. Naime, on je vjerojatno gledao po raznim YouTube kanalima kako to u svijetu rade profesionalni vozači pa se htio pokazati pred društvom, no, nažalost, zbog neiskustva izgubio je kontrolu nad automobilom, uništio život i sebi i gledateljima”, kaže Husinec za Jutarnji list.









08.15 Policija objavila nove detalje o ozlijeđenima

“U prometnoj nesreći teško su ozlijeđene tri osobe- pješaci, 35-godišnjak kojemu je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, 32-godišnjakinja kojoj je liječnička pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava i 21-godišnjak kojemu je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice”, poručili su iz policije.

“U prometnoj nesreći lakše su ozlijeđeni 22-godišnjak i 22-godišnjakinja koji su se nalazili u vozilu na koje je naletio osobni automobil marke Mercedes”, kažu iz PU zagrebačke dodajući da je kriminalističko istraživanje u tijeku.

08.00 Došao na dogovoreni susret

U automobilu u koji se zabio 23-godišnjak u Mercedesu bili su žena (na suvozačevom mjestu) i muškarac (na mjestu vozača). Kako je objavila policija, i oni su ozlijeđeni.

Na mjesto nesreće mladić je došao zbog “car meeta”, neformalnog susreta (mahom) mlađih muškaraca koji se na ovakvim mjestima nalaze kako bi se podičili svojim automobilima. “Car meet” je već postao subkulturni fenomen u Zagrebu. Nekoliko stotina tisuća pregleda videozapisa s takvim sadržajem na svim popularnim kanalima za mlade daju naslutiti da su ovi susreti odavno prevazišli status javne tajne.

Do nesreće je došlo uslijed neprilagođene brzine vozača, koji je na parkiralištu trgovačkog centra gubio kontrolu nad svojim vozilom. Nakon što je ubrzao izlazeći s kružnog toka, vozilo je nekontrolirano naletjelo na tri pješaka i jedan drugi automobil. Udarac je bio izuzetno silovit, a dijelovi oštećenih vozila odletjeli su visoko u zrak.

Ozlijeđenim osobama pružena je hitna medicinska pomoć u zdravstvenim ustanovama na području Grada Zagreba. Prema informacijama policije, jedna od ozlijeđenih osoba se nalazi u životnoj opasnosti, dok su ostale ozlijeđene osobe, uključujući i putnike u drugom automobilu, zbrinute u različitim medicinskim ustanovama.

Iako rezultati alkotestiranja vozača još nisu poznati, prizori s mjesta nesreće na parkiralištu Supernove u Buzinu bili su izuzetno uznemirujući. Fotografije i videosnimke prikazuju trenutak kada je vozač naglo ubrzao i izgubio kontrolu nad vozilom, sudarajući se s prisutnim mnoštvom na parkiralištu. Neki svjedoci su snimili videozapise te kobne večeri.

Policija intenzivno istražuje ovaj slučaj, a vozaču će biti podignuta optužnica za svoje neodgovorno ponašanje koje je dovelo do teške prometne nesreće.