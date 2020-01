DOZNAJEMO NOVE DETALJE: Naoružani Lučić imao je kod sebe policijsku iskaznicu, a poduzetniku je prijetio osvetom obitelji!

Nakon što je naš portal prvi objavio ekskluzivnu priču o propaloj policijskoj klopki, poslije koje je hospitaliziran i uhićen bivši policijski inspektor i zvijezda televizijske serije “KT2” Leon Lučić, mediji diljem Hrvatske raspisali su se o ovoj aferi koja trese policiju.

Kada je Karlovačka policijska uprava 11.siječnja 2020. izvijestila javnost o “masovnoj tučnjavi” na nadvožnjaku autoceste A1 u blizini Draganića, pojavile su se određene sumnje u pokušaj zataškavanja cijelog slučaja. Naime, u navedenom policijskom priopćenju nije bilo nikakvog objašnjenja ovog incidenta, a nisu objavljeni niti inicijali osoba koje su sudjelovale u tučnjavi.

Tri dana prije događaja na nadvožnjaku, poduzetnik iz Zaprešića policiji je prijavio iznudu od strane nepoznatih osoba koje su ga kontaktirale putem mobilnog telefona, a prijavu o iznudi podnio je u Policijskoj postaji Zaprešić.

Iznuđivači su od njega tražili 100 tisuća eura, a u prijetnjama su spominjali i “upoznavanje s njegovom obitelji”. Navedene činjenice i tragovi trebali su biti dodatni argument da se o svemu obavijesti PNUSKOK i sjedište Kriminalističke policije u Zagrebu. Lokalna policija nije postupila shodno tome već su akciju vodili samostalno, a usprkos ozbiljnim prijetnjama, poduzetniku nije osigurana nikakva zaštitu.Dan mu je samo broj mobilnog telefona, na koji se kasnije nitko nije javljao.

Na dan primopredaje novca, policija koja je pratila poduzetnika povukla se pod izgovorom kako nemaju jurisdikciju iza Lučkog na autoputu gdje je primopredaja trebala biti izvršena. Valja istaknuti kako poduzetnika i njegovog prijatelja, bivšeg MMA borca, nitko nije prisilio da sami odu na dogovoreni sastanak, no kao i svaki drugi građanin, nakon što je danima i noćima živio u velikom strahu, poduzetnik je jamačno htio saznati identitet ljudi koji mu prijete obitelji.

Policajci su imali jasna saznanja i sve operativne informacije, odnosno, morali su biti u neposrednoj blizini i kontrolirati daljnji razvoj događaja. Zbog njihovog propusta, troje ljudi zadobilo je teške tjelesne ozljede, a pomagač Leona Lučića uspio je pobjeći s mjesta događaja. Pošto su Lučić i njegov partner bili naoružani, sreća je da nitko nije poginuo. Doznajemo da je od početka fizičkog obračuna prilikom primopredaje novca do dolaska policije prošlo barem dvadeset minuta. Policija nije savladala Lučića, već su to učinili poduzetnik i njegov prijatelj. Mediji su posljednjih dana masovno počeli izvještavati o ovom slučaju, no u cijeloj su priči propustili detektirati nekoliko ključnih detalja.

Tko je Leon Lučić?

Bivši inspektor Leon Lučić nije se jučer počeo baviti kriminalom te nije dobrovoljno otišao u policijsku mirovinu. Njegovom je odlasku iz policije prethodila pravomoćna osuda radi premlaćivanja osumnjičenika i iznuđivanja iskaza u policijskoj postaji na zagrebačkoj Trešnjevci. Kada su producenti televizijske serije “KT2” tražili bivšeg policajca za glavnu ulogu, netko iz MUP-a preporučio im je Leona Lučića, a taj podatak može se i dalje pronaći na službenim i biografskim stranicama spomenute televizijske serije.

Važno je utvrditi tko je uopće preporučio takvog čovjeka da predstavlja hrvatsku policiju na televizijskim ekranima?

Iznuđivanje poduzetnika nije prvo nedjelo koje je Lučić navodno počinio nakon prestanka glumačke karijere. Evidentiran je zbog nekoliko teških incidenata, a među bizarnije epizode ubraja se i jedno zabilježeno divljanje sa sjekirom. Kako doznajemo, ponašao se i predstavljao kao da i dalje radi u policiji, a na mjestu predmetnog fizičkog obračuna, pronađena je i policijska iskaznica na njegovo ime i prezime, no za sada nije poznato radi li se o njegovoj staroj ili falsificiranoj iskaznici.

Lučić se poduzetniku predstavljao kao osoba koja radi u policiji, prijetivši mu kaznenim progonom i “upoznavanjem obitelji”. Prema nekim informacijama, navodno je njegov partner djelatni policajac, no ta osoba i dalje nije pronađena i uhićena.

Od strane MUP-a informacije cure na kapaljku, a zanimljivo je da ministar Davor Božinović nije negirao da supruga Leona Lučića radi u MUP-u Republike Hrvatske. Ministar je tek ustvrdio kako mu nije poznata, što zapravo i nije jasan odgovor na postavljeno pitanje novinara o njezinom zaposlenju. Naša je redakcija prije nego se medijski prostor zainteresirao za ovaj slučaj poslala upit MUP-u vezano uz cijeli događaj, kao i status supruge Leona Lučića. Na najvažnija pitanja nismo dobili odgovor već su nam kratko kazali kako “mogu potvrditi da je Policijska postaja Zaprešić 7. siječnja 2020. godine zaprimila kaznenu prijavu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela “Iznuda” u pokušaju. Tijekom provođenja izvida, žrtva kaznenog djela unatoč upozorenjima i uputama policijskih službenika nije postupila u skladu s tim, već se samoinicijativno odlučila sastati s počiniteljem, kojom prilikom se i dogodilo kazneno djelo za koje kriminalističko istraživanje provodi Policijska uprava karlovačka”.

Samo ponašanje osumnjičenih iznuđivača otvara još neka pitanja. Naime, neovisno o tome što nisu amateri, iznuđivači su čitavo vrijeme imali upaljen mobitel sa kojeg su upućivali prijetnje poduzetniku, nisu previše krili svoje namjere niti su se libili eksplicitno prijetiti i tražiti novac. To samopouzdanje ukazuje na moguću pozadinu naručitelja ovog kaznenog djela, jer Leon Lučić nije ranije poznavao svoju žrtvu pa ga je evidentno netko morao uputiti na poduzetnika i uvjeriti ga da mu može poprilično nonšalantno pristupiti.

Dobro upućeni sugovornici tvrde nam kako je Lučić održavao redovitu veze s pojedincima koji rade u policiju, ali i USKOK-u, pa je pitanje hoće li se provesti široka i dubinska istraga koja bi rasvijetlila čitav slučaj. Hoće li se, u konačnici, Lučić sam odlučiti ispričati pozadinu ove priče, ako uopće smije?

Pitanje je, je li to u interesu onih koji ga sada istražuju…