DOVELA U HRVATSKU 20-AK DJECE IZ KONGA! Cijena je bila visoka, i ova Hrvatica je završila na sudu: Od zatvora ju je spasio diplomat iz MVEP-a

Autor: D.V

U prljavštini zambijskih zatvora četiri razdvojena para iz Hrvatske tjeskobno iščekuje odluku suda o njihovoj sudbini. “Nismo krivi”, rekli su svi na jučerašnjem kratkom ročištu, a u četvrtak će osmero hrvatskih državljana dobiti odgovor mogu li se u kompleksnom postupku koji bi mogao potrajati mjesecima, ako ne i godinama, braniti sa slobode. Ni pravobraniteljici za djecu ovaj mučan slučaj nije nepoznat pa je Helenca Pirnat Dragičević iskazala “ozbiljnu zabrinutost” zbog posvajanja iz država koje nisu potpisnik Konvencije o zaštiti djece, napomenuvši da takvo posvajanje nije odgovarajuće regulirano i da predstavlja opasnost za zaštitu djece u procesu.

A Hrvati koji u Zambiji uhićeni još u prosincu nisu jedini kojima je palo na pamet posvojiti dijete iz podsaharske Afrike, točnije Konga, zemlje koja spada među pet najsiromašnijih u cijelom svijetu. Prije 12-ak godina domaći su mediji budno pratili slučaj “lažne humanitarke” Adriane Sučić Roginić, inače bivše zaposlenice Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA) koja je iz siromašne Etiopije u svoj dom na zagrebačkoj Kustošiji dovela pothranjenu djevojčicu i postala heroinom u očima nacije.

Od heroine nacije do lažne humanitarke

Nakon što je priča završila u medijima, Sučić Roginić počela su pristizati brojna pitanja parova koji ne mogu imati djecu, a spremni su po dijete otići i do Afrike. Odlučila je heroina 2011. godine otvoriti savjetodavnu tvrtku “Moja obitelj”, kako bi uime zainteresiranih provodila postupak posvojenja i pomoći da se djeca iz Konga dovedu u Hrvatsku.





No, priča se za neke parove umjesto u bajku pretvorila u horor.

Iako je Adriana dovela 20-ero djece u Lijepu našu i troje u susjednu Sloveniju, dio ljudi koji su joj se obratili za pomoć dovela je do “prosjačkog štapa” jer je potencijalnim posvajateljima uzimala ogroman novac. Četiri para odlučilo ju je na tužiti zbog prijevare, no na koncu je oslobođena uz zaključak da su troškovi koje je naplaćivala kao posrednica, od avionskih karata do putovnica i lijekova za djecu, bili realni.

Ključan je bio iskaz diplomata iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova koji je sudjelovao u postupcima posvajanja 2012. godine, a koji je hrvatska ministarstva optužio za opstruiranje izdavanja dokumenata presudnih u postupku posvajanja, zbog čega je u konačnici cijela procedura potrajala.

‘Početna cijena’ 42 tisuće kuna

A do drame je došlo nakon što se proces dovođenja nesretne dječice otegnuo, i to nakon što su ljudi željni potomstva s Adrianom sklopili ugovore o savjetovanju te joj uplatili početnih 42 tisuće kuna kako bi uopće ušli u “krug posvojitelja”. Kada se pokazalo da taj proces nit je brz niti jednostavan, neki su se parovi sami uputili u Kongo po mališane.

Inače, Sučić Roginić je, kako su domaći mediji tada pisali, u vrijeme dok se bavila posredovanjem pri posvajanju djece kongoanskog podrijetla, bila čak i zadržana 40-ak dana u toj zemlji. Sumnjalo se, naime, da jedno dijete, čije je usvajanje organizirala, nije bilo “pravno čisto”, no kasnije se utvrdilo da su djeca doista bila siročad bez roditeljske skrbi, tako da je otpisano moguće trgovanje djecom.

Danas se Adriana više ne bavi “savjetovanjem u posvajanju”, a pisalo se svojevremeno i da je odselila iz Hrvatske.