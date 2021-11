DOTAKLI SE PROSVJEDA U OTVORENOM! ‘Žalosno i pretužno’: Stručnjakinja govorila o ekstremistima!

Autor: N.K

Teme emisije “Otvoreno” HTV-a bila je epidemija i pritisak na zdravstveni sustav, a gosti su se dotakli i subotnjeg velikog prosvjeda u Zagrebu.

Bruno Baršić, voditelj Kriznog stožera KB Dubrava kaže kako je bolnica pod velikim pritiskom.

“Mi radimo na gornjoj razini podnošljivosti. 35 bolesnika je na mehaničkoj ventilaciji, oko 150 hospitaliziranih, blizu 30 na high flow protocima, intenzivnijoj oksigenaciji… Svaki dan je prebrojavanje mjesta, strah hoćemo li imati gdje primiti, rekao je Baršić i dodao kako će naravno i drugi bolesnici osjetiti posljedice toga.

“Mi jednostavno nemamo ljudi za rad na svim tim radnim mjestima koja bi trebalo raditi. Naš osnovni problem je manjak kadrova, i sestara i liječnika, rekao je Baršić. Kaže kako je mislio da je vrhunac vala trebao biti sutrašnji dan, ali nažalost “boji se da smo doživjeli boosteriranje epidemije i strah me je brojaka koje ćemo vidjeti u četvrtak, petak, subotu, dakle, u drugoj polovini tjedna, dodao je, pojasnivši da misli na broj novooboljelih”.

“Istina je ovo što govorimo”

Anđa Novokmet, glavna sestra Zavoda za intenzivnu medicinu i neuroinfektologiju Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, rekla je da su jako iscrpljeni i umorni te da očekuju da će prevladati razum i osviještenost.

“Istina je ovo što mi govorimo, istina su brojke. Iza tih brojki su ljudski životi, iza tih preko 10.000 mrtvih ljudi je 10.000 obitelji koje sigurno, u svakom trenutku kad se spomene COVID, kad se spomene cijepljenje, imaju svoja razmišljanja i promišljanja”, rekla je Novokmet.

Prof. dr. sc. Smiljana Leinert-Novosel, professor emeritus, komunikacijska stručnjakinja, rekla je da su se ozbiljne zemlje cijepile u vrlo visokom broju te da se usprkos tome i tamo širi zaraza.

Prosvjednici kao ekstremna grupa

Rekla je kako je to učinio i velik broj ljudi u Hrvatskoj koji je shvatio kako je to najrazumnije i najracionalnije rješenje.









“Ali uvijek imate onih nekih, ona manja grupa – tješimo se da je to manja grupa – onih koji zapravo odbijaju takvu ideju, rekla je Leinert-Novosel.

Govoreći o sudionicima u subotnjem prosvjedu protiv mjera u Zagrebu, rekla je da je vjerojatno riječ o jako maloj ekstremnoj grupi koja se uvijek ponaša kontra te da su to oni koji se vrlo teško mogu uvjeriti u bilo što.

“Postoji, međutim, jedna skupina koja se vjerojatno još uvijek nije cijepila, a s kojom bi trebalo raditi”, rekla je Leinert-Novosel.

“Žalosno i pretužno”

Voditelj Kriznog stožera KB Dubrava Bruno Baršić komentirao je subotnji prosvjed. “Žalosno, pretužno”, rekao je i izrazio je zgroženost zbog epidemiološke situacije.









“Imate uski kontakt ljudi koji urlaju jedni drugima u lice i to je ono čega se bojim. A to ćemo mi osjetiti. Puno je mladi ljudi, postat će pozitivni, neće im se ništa dogoditi, prenijet će to svojim roditeljima koji onda dolaze, necijepljeni uglavnom, u našu ustanovu, i mi moramo skrbiti za sve te ljude i uskraćivati pomoć onim drugim ljudima. Što će biti s pacijentima koji boluju od karcinoma, leukemije, drugih teških kroničnih bolesti, kojima se sada dijagnostika produžuje”, rekao je Baršić i dodao:

“Tu nitko nije mislio na drugog čovjeka”.