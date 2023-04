DOSTAVLJAČI WOLTA U REWOLTU: ‘Planirali su dovesti preko 5000 vozača iz Nepala, evo kako smo ih spriječili!’

Jedan od splitskih agregatora ne vjeruje da će puno dostavljača ići u opciju otvaranja obrta, možda nekih 15 do 20 posto.

“Da su htjeli raditi preko obrta, učinili bi to već prije, kada je postojala ta mogućnost. Isto tako, ne treba zaboraviti troškove koje paušalni obrt nosi, pa birokraciju… Uzmite u obzir i to da, zbog blokada, velik broj njih ni ne može otvoriti obrt. A, na kraju, nisam siguran ni koliko njih ima volju i želju dati se u to, u takvu promjenu. Za moju firmu je sada samo dvoje dostavljača vezano obrtom. Ostalih 120 voze kao fizičke osobe.”, kaže agregator, naglašavajući da će to biti i ogromni dodatni administracijski posao za samu platformu, prenosi Slobodna Dalmacija.