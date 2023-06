Dosta je bilo lijepog vremena! Od sutra opet velika promjena, Meteoalarm izdao upozorenje za četiri regije

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Nakon nekoliko sunčanih dana, opet stiže promjena vremena.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) objavio je kako nas danas očekuje djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom, ujutro rijetko u unutrašnjosti s maglom.

“Prijepodne malo kiše mjestimice na jugu, a od sredine dana kiša te lokalni pljuskovi s grmljavinom u unutrašnjosti Dalmacije, u gorskoj Hrvatskoj te na Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni. Na Jadranu ujutro i opet navečer ponegdje slaba i umjerena bura, a sredinom dana i popodne jugo i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 22 i 27 stupnjeva Celzijevih”, izvještavaju iz DHMZ-a.





Pretežno oblačno s kišom

U četvrtak nas na jugu očekuje umjereno i pretežno oblačno s kišom, mjestimice i obilnijom, te s pljuskovima i grmljavinom, lokalno i izraženijim. U ostalim dijelovima Hrvatske djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, a poneki je pljusak ili malo kiše moguće u Istri te na krajnjem istoku. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni.

Iz DHMZ-a izvještavaju kako se na Jadranu očekuje slaba i umjerena, ponegdje i jaka bura s olujnim udarima, na jugu uglavnom u prvom dijelu dana jugo.

“Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 16 i 21 stupnjeva Celzijevih. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25 stupnjeva Celzijevih, na sjevernom i na dijelu srednjeg Jadrana do 27 stupnjeva Celzijevih”, stoji u prognozi DHMZ-a.

Meteoalarm je danas za Velebitski kanal, gospićku regiju, kninsku i dubrovačku regiju izdao upozorenje o potencijalno opasnom vremenu.