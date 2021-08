DOŠLI TEŠKI DANI ZA ALEKSANDRA VUČIĆA: ‘Aman ljudi, ostavite mi djecu na miru. Moj brat je bubrezima napao pendrek!’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas a delegacijom kineske kompanije “Shandong Hi-Speed Group”.

Nakon potpisivanja ugovora, odgovarao je na pitanja novinara.

Požalio se da se protiv njega i njegove obitelji vodi brutalna medijska i politička kampanja kakvu ‘nije vidio na kugli zemaljskoj’.

Tako je Vučić navodio primjere ‘izmišljotina o njegovom bratu’.

“Žao mi je što trpe njih dvojica, trpe svi, ali oni najviše. Šta je to Andrej nažao učinio, ima li on 619 milijuna eura? Kriv je zato što toliko voli svog brata i da je jednog dana svojim bubrezima napao pendrek”.

Vučić se zapitao šta je napravio njegov sin.

“Što im je učinio moj sin, je li ukrao neki dinar nekome? Taj tko je ukrao 619 milijuna eura hvali vam se da je počeo zarađivati pranjem prozora. Moj sin radi u običnoj prodavaonici već 2 godine. Št0 je to što vi njemu zapravo zamjerate, osim što je moj sin? To što je s nekim sjedio, to što se slikao s nekim? Pa ja sam se slikao s vama kriminalci jedni, vi koji glumite ugledne građane”, bijesan je Vučić:

“Aman ljudi možete li mi ostaviti djecu na miru? Možete li mi ostaviti obitelj na miru?”, apelirao je na medije i političke konkurente.