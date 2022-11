‘DOŠAO SAM KOD PUPOVČEVOG NAČELNIKA, FRAJER SE BACIO U DUNAV’! Milanović staje na kraj svima zbog Vukovara: ‘Jel netko nagovijestio dvije kolone osim nekakve bolesne redakcije’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović u petak od 10 sati sudjeluje na svečanoj prisezi 36. naraštaja ročnih vojnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju u Vojarni „123. brigade HV“ u Požegi.

Dao je izjavu za medije.

“Prošle godine nismo bili u dvije kolone. Odakle ta naznaka. Nije bilo nikakvih razmimoilaženja, tamo se pojavio netko iz vlade. To je obljetnica pogibije Blage Zadre. Kakve su to dvije kolone? Uvijek smo svi zajedno u koloni, osim kad je HDZ u opoziciji”, rekao je Milanović.





“Jel to netko nagovijestio? Osim nekakve bolesne redakcije. Je li netko nagovijestio dvije kolone. Ja nikad nisam izazivao incidente i nikad izazivao dvije kolone. Ja ću 17. doći u Vukovar na otkrivanje spomenika Kari Šoljić, a 18. ću konačno otići u Škabrnju u kojoj nisam bio od 2007”, dodao je.

“Nemojte kuhati čorbu tamo gdje nema divljači i nema mesa. To je kao da netko pita hoće li biti pucnjave u Vukovaru. S obzirom na to da nisam bio u Škabrnji od 2007., mislim da je vrijeme da odem tamo”, kazao je predsjednik.

O majkama Srebrenice

“Šta mi je odgovorio Bakir? On se hvali da im piše priopćenja, zadnje priopćenje je moralna organizacija. To je za mene samo jedna politička organizacija. Napisali su da sam fašist koji glumi demokrata. Onaj tko je to pisao, iz SDA iz mešihata… Ja sam odlazio u Srebrenicu, borio se u Hrvatskoj za sva prava manjina ovdje, i bošnjaka.

Ja djelujem kao demokrat”, poručio je.

O Pupovcu

Upitan je o Penavinoj izjavi da poziva vladu da se suzdrži od performansa, misleći na Pupovčevo polaganje vijenaca svim žrtvama 17. studenog. “Tu ima elemenata performansa. Ja ću vas podsjetiti da je 2013. kada je na jedan divljački organizirana ta kolona pred kompletnim državnim vrhom i da su u vrlo kvarnoj organizaciji uspjeli izvesti da jedna kolona prepriječi put drugoj. Tada je Pupovac bio uz mene, koji sam bio hrvatski premijer. Zašto nije sada uz Plenkovića”, pita se Milanovića.

Na konstataciju novinarke da će se s Pupovcem sresti 17. studenog, odgovara: “Nećemo se sresti. Ja kad sam došao u Borovo selo kod njegovog načelnika, frajer je pobjegao i bacio se u Dunav. Da me ne mora vidjeti. Pupovac nije predstavnik Srba, on je predstavnik 10 posto Srba. On radi što hoće, ovo je slobodna zemlja”, kazao je predsjednik.