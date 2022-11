‘DOŠAO SAM KAO BRANITELJ, ZA DOBROBIT HRVATSKE’ Vanđelić u Ini dobio jednu znakovitu poruku: ‘Kako je to moglo proći? Burno sam reagirao kad sam to vidio’

Autor: Dnevno.hr

Na sjednici Antikorupcijskog vijeća oko upravljanja u Ini u Saboru u tijeku je saslušanje Damira Vanđelića, bivšeg predsjednika Nadzornog odbora Ine i Bože Mikuša, bivšeg predstavnika radnika u Nadzornom odboru Ine.

Predsjednik Antikorupcijskog vijeća, Mostov Nikola Grmoja, najavljujući sjednicu naglasio je da se percepcija saslušanja očito jako mijenja, “unatoč pokušajima vladajućih da ih prikažu nezakonitima”.

Prvi dio je počeo u 12 sati kada je krenulo saslušanje Mikuša i Vanđelića, a u idući ponedjeljak je drugi dio na kojem će biti saslušan Siniša Petrović. Nikola Grmoja otvorio je sjednicu.





“Vidite pod kakvim smo napadima bili, saslušanje se pokušalo prikazati nezakonitim. Pokušaj vladajućih nije uspio, većina pozvanih želi doći podijeliti svoja saznanja. Sigurno će ovo što je ovdje započeto imati velikog utjecaja na rasvjetljavanje odnosa u Ini, a i moguće veleizdaje jer se vlada svjesno odrekla Sisačke rafinerije. Volio bih da ispišemo povijest borbe protiv korupcije i da se Inom upravlja na transparentniji način, ne na korist strane države”, rekao je uvodno Grmoja.

Novi incident Zekanovića: Donio kartonskog Milanovića, Petrova i Panenića

Zekanović ima primjedbu na dnevni red i tu je krenuo show.

“Ne osjećam se pod napadima kao vi, tražio sam i zadnji put nadopunu dnevnog reda, da se tu dovedu i gospoda Panenić, Dobrović, Petrov i Milanović. Bivši Mostovi ministri zbog gašenja rafinerije u Sisku, Petrov zbog arbitraže i Milanović, što se događalo u Slovenskoj”, rekao je Zekanović i izvadio tri kartonske figure s glavama Petrova, Milanovića i Panenića, kako bi simbolično prisustvovali saslušanju.

“Božo pada, što je Božo? To je znakovito. Ovi ljudi imaju informacije, trebali su biti tu, nema Raspudića pa me nitko neće udarati mikrofonom po glavi. Pitanja su jasna, što se u Slovenskoj dogodilo gdje je bio Milanović”, rekao je Zekanović.

Grmoja se trudio ostati smiren pa je rekao Zekanoviću da će na glasanje dati odluku da se i oni pozovu.

“A što se tiče Raspudića i mikrofona, to je akt nasilja koji se može usporediti napadom limunom na Pupovca”, ironično je rekao Zekanoviću.









“Vjerojatno ste imali edukaciju u Aplama kada ste bježali od smaka svijeta”, odvratio mu je Zekanović.

“Eto, sad ste ispunili svoj cilj i možete ići”, rekao je Grmoja Zekanoviću. Nakon toga mu je Zekanović ponovno upadao u riječ, na što mu je Grmoja uputio i četvrtu opomenu i zamolio ga da se udalji sa sjednice.

Saslušanje Bože Mikuša

Zatim je krenulo saslušanje Bože Mikuša. Rekao je da nije bilo razilaženja u stavovima hrvatskih i mađarskih predstavnika NO-a i nije bilo razilaženja između MOL-ovih i Hrvatskih članova Uprave Ine. Znači, nisam vidio tu neke probleme, rekao je Mikuš.









“U NO-u sam bio relativno kratko, ali u sindikatu sam bio dugo i mi kao sindikat smo intenzivno i sustavno pratili sve ono što se događalo u Ini i oko Ine i zato bih vam puno više o vašoj temi mogao reći s osnova informacija koje smo imali mi u sindikatu nego s osnova onoga što je bilo na NO-u”, rekao je Mikuš. Dodao je da njegovo izlaganje neće biti u stilu rekla-kazala, nego će biti zasnovano na argumentima i materijalima.

Ima puno toga i trebalo bi se možda i time baviti, napomenuo je Mikuš, dodavši da ima prezentaciju koja je dostavljena i predsjedniku Republike, a da je dobio i dopis iz Ureda predsjednika u kojem je odgovoreno da je predsjednik pažljivo proučio tu prezentaciju, ali nije ništa poduzeo.

Kad je pažljivo pročitao prezentaciju, vjerujem da je vidio hrpu protuzakonitih radnji i da ga je to toliko pogodilo da nije mogao ništa poduzimati u vezi toga, rekao je Mikuš. Možemo ugrubo reći da govorimo o dva dioničarska ugovora, a na jedan i na drugi je bilo puno, puno primjedaba, rekao je Mikuš.

“Ja smatram da su ljudi koji su radili na izradi dioničarskih ugovora napravili najbolje što su u datom trenutku mogli, ali uz te ugovore postoji još jedan ugovor, to se tiče onoga što sam maloprije govorio, koji meni izgleda puno gori. Kao što sam rekao, na NO-u je bilo suglasje između jedne i druge strane, jedino je došlo do malih problema na 12. sjednici na kojoj sam bio, to je bila treća sjednica u 2014. godini, bilo je rečeno da je u upravi bilo trvenja oko nabave nafte, navodno zašto je nabava prebačena iz inter Ine u Londonu na MOL kredit. To ima karakter poslovne tajne i o tome ne mogu govoriti”, rekao je Mikuš. Dodao je da je dobio informacije uz pomoć kojih ga je onda začudilo trvenje oko nabave nafte.

Pitanja Nikole Grmoje

Grmoja je Mikušu rekao da ima tri pitanja. “Jeste li ikada kao član NO-a ili predsjednik sindikata javno ukazivali na problem vođenja kompanije koji nije u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima? Je li ovakvo poslovanje Ine dovelo do toga da je Ina danas jača kompanija nego što je bila 2003. kad je MOL ušao u Inu? Je li po vama Ina u procesu pretvorbe pretvorena u podružnicu MOL-a?, upitao je Grmoja Mikuša.

Mikuš je zamolio da se postavlja jedno po jedno pitanje. “Nemojte mi stavljati u usta nešto što ja nisam rekao. Pazite, vi možete imati svoje mišljenje, ali to mišljenje ne možete meni stavljati u usta”, rekao je Mikuš.

“Vi branite model upravljanja MOL-a”, rekao je Grmoja.

“Ništa ja ne branim”, rekao je Mikuš.

“Jeste li ikada kao član NO-a ili predsjednik sindikata javno ukazivali na problem vođenja kompanije koji nije u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima?”, pitao je Grmoja.

“Kao član NO-a sigurno ne. Kao predsjednik sindikata ne znam”, rekao je Mikuš.

“Je li ovakvo poslovanje Ine dovelo do toga da je Ina danas jača kompanija nego što je bila 2003. kad je MOL ušao u Inu?”, bilo je drugo pitanje.

“Ako je Ina bila jača kompanija 2003., zašto nije modernizirala rafinerije? Onda bi rafinerije bile moderne, rentabilne i nitko ne bi bio u situaciji da razgovara o zatvaranju rafinerija, ako je ona rentabilna. A sad se vi zapitajte zašto nisu obnovljene”, rekao je Mikuš.

“Je li po vama Ina u procesu pretvorbe pretvorena u podružnicu MOL-a?”, bilo je treće pitanje.

“Ja nikad nisam imao dojam da je Ina podružnica MOL-a. Ja sam imao puno sukoba s predstavnicima MOL-a po raznim pitanjima i mogu reći da se može napraviti, ako znate što želite, ako mislite da je to moguće i ako za to imate argument. Prema tome, prestanite govoriti da ja branim MOL. Ja ne branim MOL, ja govorim istinu. Ako nekome ta istina nije po volji, onda se taj treba zapitati što je s njim. Prestanite mi imputirati nešto”, rekao je Mikuš.

‘2008. je Ina dovedena na rub bankrota’

“Znam da je Ina 2008. dovedena na rub bankrota, mol je uskočio s novcima. MOL nije prvi koji je htio zatvoriti rafineriju nafte Sisak, ta rafinerija je bila u nekom periodu subvencionirana od strane Naftaplina temeljen niže cijene nafte, stvarala je gubitke. Davno prije je trebalo modernizirati Inine rafinerije, prije preuzimanja Ine se to moglo napraviti za puno manje novaca uz puno bolju tehnologiju. Trebalo je to učiniti od 2000. godine d0 2005.”, rekao je Mikuš.

Stalno me navlačite da kažem nešto što biste htjeli čuti, što želite čuti od mene?, pitao je Grmoju koji ga stalno ispituje zašto staje na stranu MOL-a.

“Fižulić i Štern su bili za eliminaciju jednog sustava rafinerije. Kada je rafinerijama bilo teško, oko 2011.-2014., uveden je PDV na unutarnju potrošnju u rafinerijama, tu je isot pala rentabilnost. Ima jedna stvar o kojoj nitko ne priča, 2015. godine, bio je prijedlog da se u Sisku izgradi postrojenje za proizvodnju biogoriva i moderni logistički centar. Moglo se izgraditi samo uz dogovor jedne i druge strane. Kada je prijedlog izašao, mi kao sindikat smo podržali jer smo smatrali da je to dobro rješenje. To nije realizirano jer nije došlo do dogovora, no ne radi MOL-a, nego radi naših”, rekao je Mikuš.

Nepodopštine hrvatskih direktora, spomenuo Vrdoljaka

“Ne govori se o tome da je skoro napravljen jedan model pa ga je srušio tadašnji ministar. Na zadnjoj sjednici NO-a je bio prijedlog koji se zove Prijedlog izmjena sustava korporativnog upravljanja Ina d.d. Napravili su ga predstavnik MOL-a i hrvatske strane, ne mogu o detaljima, ali mogu reći da je dogovoren, danas bismo imali puno bolji model korporativnog upravljanja nego prije. To je bilo 21.5. 2014. Do tog prijedloga je došlo zahvaljujući inicijativi tadašnjeg predsjednika NO-a Siniše Petrovića koji je bio izvrstan. Izgleda da ga je minirao ministar Vrdoljak. Ministar Vrdoljak se predstavljao da je on glavni pregovarač i da je valjano ono što on kaže, nitko drugi nije mogao ništa, pa izgleda ni predsjednik NO-a ili Vlade. Imali bi danas bolju situaciju, ali političari ne bi imali toliko utjecaja, ne čudi me da je to Vrdoljak minirao. Mi nikada nismo imali problema s ljudima iz MOL-a kada su bili u Ini po pitanju radničkih prava, oni su bili alibi za mnoge nepodopštine naših direktora. U Croscu nisu isplaćena prava iz kolektivnog ugovora, nekoliko puta sam bio kod njihovog direktora i tražio da se to isplati. Odgovorio mi je da bi oni isplatili, ali ne daju Mađari. Bio je sastanak čelnih osoba MOL grupe na koji su poslani predstavnici sindikata, nakon toga sam predsjednika NO Crosca ulovio kratko i pitao ga zašto priječe isplatu tih prava. Došao je u zakazano vrijeme, rješavanje problema je trajalo tri minute. Gesti je rekao da će biti isplaćeno za dva tjedna, idući dan idem direktoru i kažem da Mađari dopuštaju isplatu, a on je bio ljut da mora te novce isplatiti, a mislio je potrošiti za nešto drugo. S ljudima iz MOL-a je bilo teško pregovarati, no kada je nešto dogovoreno, nisu niti jedno pravo eskivirali ili osporavati. S našima to nije bio slučaj”, rekao je Mikuš.

Pitanje Željka Jovanovića

Za krađu u Ini, krivi hrvatski članovi uprave i hrvatski ministri, pitao je zastupnik Željko Jovanović.

“Mislim da su hrvatski predstavnici u Upravi Ine trebali imati inicijative, tempo, da su morali znati gdje su problemi i trebali predlagati rješenja tih problema. No, da biste to mogli trebalo je dobro zasukati rukave i puno raditi, puno toga znati i izlaziti s prijedlozima. Mađarsku stranu je trebalo zasipati prijedlozima, ja nisam čuo niti za jedan takav prijedlog”, odgovorio je Mikuš.

Mikuš: I ja bih se zapitao kako je Ina u gubitku

“Ina je bila platforma za pljačku od Tita pa očito do danas. 2008. je bila pred bankrotom. To je vrijeme kad su sve druge kompanije u svijetu imale najveće dobiti u povijesti. Kako je to moguće?”, upitala je Karolina Vidović Krišto.

Inu je nazvala dubioznom tvrtkom za koju Hrvatska plaća ogroman ceh. “Kako su sve naftne kompanije uspješne, a Ina koja dominira tržištem, u gubitku?”, upitala je Mikuša. “I ja bih se zapitao kako je to moguće. Ja vam na to pitanje ne mogu dati odgovor, ali se slažem s vama”, rekao je Mikuš.

Power Point prezentacija o korupciji

Grmoja je Mikuša na kraju pitao ima li saznanja o mogućoj korupciji, o čemu se konkretno radi i tko je upleten, na što mu je Mikuš rekao:

“Ne mogu. Ne znam jeste li ikada radili Power Point prezentaciju, nju nema smisla davati članovima bez obrazloženja. Ona je bila kod predsjednika države, treba mi 20-ak minuta bez dodatnih detalja”. Grmoja je rekao da održi prezentaciju.

“Kada su se javili problemi, dopise smo uputili na mnogo strana, jedino je Leko reagirao”, pokazuje Mikuš. Vidi se da je 6.12.2013. poslao i dopis tadašnjem ministru Vrdoljaku.

“Bili smo protiv privatizacije Ine, kada smo shvatili da će se u to ići, na Ekonomskom institutu se radio model po kojem su građani trebali biti većinski vlasnici Ine. Energetska neovisnost, tu je spomenuta, to je bilo 2014. godine, kada je trebalo upozoravati, nitko nas nije slušao, prvi smo na to ukazali”. Grmoja ga je prekinuo, rekao je da neće gledati prezentaciju u kojoj pokazuje što je radio njegov sindikat.

“Vi hoćete da vam u dvije rečenice kažem, to nije moguće”.

Saslušanje Vanđelića

Počeo je drugi dio saslušanja nakon pet minuta stanke, na redu je Damir Vanđelić. Prije saslušanja Nikola Grmoja pročitao je pismo Gordane Sekulić. U pismu se očitovala o prijašnjem stanju u Ini. Sekulić je bila u NO Ine 2011. i 2012. Kaže da su se tada uočavali problemi i o tome izvještavali članove Vlade.

“Problemi s kojima smo se tada suočavali, danas su još izraženiji”, stoji među ostalim u pismu.

Grmoja poziva Vanđelića da iznese svoje viđenje situacije u Ini i odnosa s MOL-om

“Došao sam jer sam zainteresiran za dobrobit Hrvatske, kao porezni obveznik, branitelj, došao u nadi da ćemo otkupiti Inu koja je strateška kompanija i koja bi nam omogućila energetsku tranziciju. Neodazivanje ovom tijelu mene kao branitelja i poreznog obveznika smeta jer je riječ o negiranju institucija RH za koju su mnogi ginuli, svi ih trebaju poduprijeti i ne mogu prihvatiti da se neki ne odazivaju. Ja sam inženjer strojarstva, završio sam ekonomiju u Liverpoolu. Bio sam svjedok u suđenju Sanaderu, u arbitražama, iako nismo imali zaštitu države. U NO Ine me imenovala Vlada RH na čelu s Timom Oreškovićem koji je rekao da ga smjenjuju radi Ine i SOA-e. Moja imovina je javno prikazana. Zbog nedostatka volje za borbu protiv korupcije nisam želio ući u politiku”, rekao je uvodno Vanđelić.

‘Od prethodnika sam dobio jednu rečenicu’

“Postoji studija američke konzultantske tvrtke koja govori da je MOL nepridržavanjem ugovora oštetio Hrvatsku za 6,2 milijarde dolara. Bilo bi dobro pogledati tužbe RH vezane za arbitraže, Izvješća Nadzornih odbora, neka smo izvješća slali Vladi. Ova Vlada je 31. listopada 2016. na sastanku upoznata sa svime što se smatra nepoštivanje ugovora između Mol-a i RH. Vlada je tada bila upoznata s nepoštivanjem ugovora između MOL-a i RH. Kada sam preuzimao ulogu predsjednika NO Ine preko Ministarstva gospodarstva dobio sam izvještaj prethodnika: ‘Društvo (INA) ne djeluje u skladu s hrvatskim propisima‘. To je dobila i Vlada, nesukladnost upravljanja Ine sa zakonima RH je nešto što su vi upozoravali. Hanfa je napravila vanredni nadzor u Ini, zašto sada nije napravila i zaustavila trgovanje dionicama dok se nadzor ne završi. Ina danas vrijedi 4,6 milijarde eura, MOL 4,8 milijardi eura, približno su iste veličine. Austrija i dalje štiti svoj strateški interes s OMV-om, Mađarska također štiti. Ja bih bio za to da Hrvatska u konačnici snizi svoj udio vlasništva, ali upravlja strateškim interesima. Pitanje je kako ćemo djeci objasniti kako su Vlade donosile odluke vezane uz Inu? Tek sad je ljudima jasno što je Ina, kad je nastupilo energetsko siromaštvo. Ključni problemi rezultata poslovanja: pad tržišnog poslovanja, udjela, kontinuirano gubi tržišni udio, dovoljno je pogledati tko osvaja taj udio i bit će vam jasno da imamo strukturni problem. Drugo je nedostatak ulaganja u istraživanja i modernizaciju rafinerija, to je obveza po ugovorima iz 2003. i 2009. godine. Što se tiče upliva države, zatvaranje rafinerije u Sisku. Prestanak rada u rafineriji Sisak, zatvaranje govori da je to postupanje protivno interesu RH. Osam mjeseci iza toga, bez mog znanja, potpisan je memorandum između Ine i Janafa, ključan je za transport nafte iz hrvatskih polja i rafinerije u Mađarskoj jer izrijekom piše: “Ina će uložiti maksimalne napore da poveća transport prema Mađarskoj i Slovačkoj, posebice za rafinerije MOL grupe”.

Ina nije ništa zaradila, kako takav dokument može proći ako nije u interesu i netko to nije platio? Burno smo reagirali na najavu zatvaranja rafinerije, rekli smo da se s tim nećemo složiti. Prekinuli smo sjednicu i išli na konzultacije, da se protivimo zatvaranju rafinerije Sisak jer smo godinu dana ranije dobili dokument s grbom RH u kojem se jasno govori da je to protivno interesu države. Dobili smo odgovor da možemo glasati za takav prijedlog. Nama u NO Ine je jedini razlog da je to dio procesa otkupa Ine koji je Vlada tada još zagovarala. Sisak je problematičan, postojanje je upitno jer je tržišni udio Ine drastično padao 2009. godine. Čudna je također izjava članice uprave Ine koja je rekla da je Sisak uzrokovao velike gubitke godišnje. Prema tome ispada da bi dobit Ine trebala biti puno veća. Ne vjerujem da je Sisak imao takav utjecaj na gubitak, smatram da ga je trebalo modernizirati. Ne vjerujem da je ponuda za kupnju Ine postojala. O tome se pričalo, ali Uprava je rekla da nema spoznaje.

Nakon dvije godine 2019., kad smo vidjeli da nije ugovoren ni konzultant na otkupu Ine, napravili smo svoj materijal oko otkupa Ine koji daje odgovore na sva pitanja. Predali smo to ministru Ćoriću uz to da sam prihvatio obavezu da dokument ne dajemo nigdje u javnost, što smo napravili. Vlada je donijela nekoliko odluka koje sam smatrao spornim. Rješenje je potpisivao državni tajnik, govori se o stotinama milijuna oprosta. Uprava Ine je u lipnju 2021. potpisala obvezujući sporazum o tome da će Ina otkupiti nakon što MOL kupi OMV Slovenija, Ina će otkupiti 25% pri čemu je Ina odustala od prava prvokupa tog društva, a nije imala dubinsku analizu, Sve su to nerazboriti potezi i direktno uplitanje Vlade u poslovne odluke Ine.

Postoji video dokaz, kad samo razgovarali o smjeni devet direktora u Ini 2021., pri čemu je Škugor napredovao iako je napravio štetu za Inu. G. Škugor je ponovno promoviran na razinu 4 pri čemu se smjenjuju kvalitetnije osobe”, rekao je Vnađelić.

