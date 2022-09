DOŠAO JE U POLICIJU I PREDAO SE! Treći osumnjičeni za napad na zaštitara doveo odvjetnika: Pobjegli nakon što su pretukli oca dvoje djece

Autor: N.K

I treći osumnjičeni za napad na zaštitara koji je nakon toga preminuo u bolnici, predao se jutros policiji.

Kako doznaje Telegram, u pratnji odvjetnika došao je u policijsko sjedište.

Podsjetimo, u ranim jutarnjim satima u subotu, trojica mladića napala su zaštitara u kockarnici u zagrebačkom Trnju. Nakon toga su pobjegli, a nesretni čovjek je prevezen u KBC Zagreb gdje je preminuo od zadobivenih ozljeda.





Dvojica napadača policiji su se predala u subotu, a treći je u policiju došao jutros. Do napada je došlo u poslovnici igara na sreću nakon verbalnog sukoba, a nepoznati počinitelji su pobjegli. On je nakon napada preminuo u bolnici. Zaštitar je prevezen je u Klinički bolnički centar Zagreb gdje mu je pružena liječnička pomoć, no nije mu bilo spasa i preminuo je.

Svjedoci i prijatelji šokirani

Kako navodi Jutarnji, napadači su ovisnici o kocki koji u taj klub često svraćaju. Tu večer su se zaigrali i izgubili veću svotu novca nakon čega su počeli negodovati te su počeli raditi nered u prostoru kluba.

Zaštitar H.M. (35) odmah je intervenirao i pokušao smiriti situaciju, a kako su dvojica gostiju ustrajala u divljanju, pokušao ih je izbaciti van kluba.

“Jednog je izvukao van pred ulaz, a drugi se opirući izvlačenju udario je zaštitara nečim po glavi. On je u padu udario glavom o rub stepenicu uz sam pločnik automotoklub i krv mu je strahovito počela liptjeti uz glave. Strašne su to bile scene. Sve je snimio videonadzor tako da se svi nadamo otkivanju počinitelja ovog sramotnog napada na čovjeka koji noći, umjesto s obitelji, provodi krvavo radeći za 4500 kuna”, kaže za Jutarnji jedan svjedok.

“Hrvoje je bio dobar čovjek i ogromna je nepravda da je ovako skončao. Nije se ženio, živio je s obitelji, ima dvojicu braće od kojih je jedan teško bolestan i o njemu je jako vodio brigu. Kućni budžet je krpao odabirući noćne smjene jer se one ipak nešto više plaćaju. Malo je reći da smo šokirani njegovom smrću. Volio je svoj posao i radio ga je sa srcem. Na poslu je nosio pištolj koji je ostavljao u sefu nakon smjene”, prisjetio se kroz suze prijatelj preminulog zaštitara.

Policija je rekonstruirala događaj. Vjeruje se kako je jedan primio dok ga je drugi tukao po glavi i malom mozgu. Nakon što su pobjegli, zaštitar je rekao da ide doma, međutim pao je nakon što mu je naknadno pozlilo i udario glavom o stepenicu. “Za sada to kvalificiramo kao tešku tjelesnu ozljedu s posljedicom smrti”, rekao je voditelj službe Općeg kriminaliteta Zvonimir Petrović









Ceh zaštitara: Tražimo izmjene Kaznenog zakona

O tragičnom slučaju oglasio se i Ceh zaštitara.

“Izražavamo našu iskrenu sućut i upućujemo riječi podrške i pijeteta obitelji i rodbini smrtno stradalog zaštitara Hrvoja. Najoštrije osuđujemo napadače i tražimo promptno djelovanje državnih tijela i njihovo uhićenje i primjereno sankcioniranju kako bi se i druge odvratilo od ponavljanja istih djela. Tražimo izmjene Kaznenog zakona, da se zaštitarima osigura status službene osobe, da se napad na zaštitara tretira kao napad na službenu osobu. Podsjećamo da zaštitari obavljaju poslove neposredne zaštite osoba i imovine, primjenjujući posebne ovlasti, a na temelju licence izdane od državnih tijela. Svakog dana 16 000 zaštitara odgovorno i požrtvovnom 24 sata rade u smjenama po 12 sati obavljajući svoje poslove, najčešće za minimalnu plaću, izloženi su svakodnevnim stresnim situacijama u kojima moraju odmah djelovati”, pišu u priopćenju.