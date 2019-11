DORH namjerno otezao? Imamo dokument: Bivša državna revizorica izbjegla suđenje zbog zastare!

Naš tjednik 7dnevno nekoliko je puta pisao o slučaju Šime Krasić, bivše dugogodišnje državne revizorice, koja je u poprilično čudnim okolnostima stekla posjed, a onda i vlasništvo nad vilom u zagrebačkim Šestinama. Priča datira iz 2006., kada je Krasić navodno zamolila poduzetnika Zdenka Lucića da pomogne njenom sinu Robertu Krasiću, koji se našao u poslovnim problemima zbog kredita Hrvatske poštanske banke. Lucić tvrdi kako je godinama čekao da Krasići ispoštuju dogovor, što se nije dogodilo, tako da je na kraju podignuo nekoliko kaznenih prijava zbog više kaznenih djela. Ono što je posebno zanimljivo jest činjenica da je predmet prebačen na Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku. Kako je Lucić podignuo i nekoliko tužbi, neki postupci i dalje traju na Građanskom općinskom sudu u Zagrebu, ali se tuženici uglavnom ne pojavljuju na ročištima. Poduzetnik iz Makarske kaznene prijave uputio je USKOK-u, koji je prije više od godinu dana donio negativno rješenje. U rješenju, koje potpisuje zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Osijeku Zvonko Kuharić, stoji da je u konkretnom slučaju nastupila zastara, čime više ne postoje uvjeti za kazneni progon Šime Krasić.

Iz ovog rješenja ne može se znati tko je kriv za zastaru. Lucić očito nije, zato što je kaznenu prijavu podignuo u prosincu 2009., dok je inkriminirano razdoblje, što je vidljivo iz kaznene prijave, trajalo od 2006. do 2009.

“Dana 19. prosinca 2006. zaključen je Ugovor o prijenosu poslovnih udjela, kojim Zdenko Lučić prenosi poslovne udjele društva Krov d.o.o. kojih je vlasnik BEZ NAKNADE na poduzeće Mosor Interijeri d.o.o., kojega je vlasnik sin osumnjičene Robert Krasić. Šima Krasić i njen muž, nakon likvidacije poduzeća Krov d.o.o. postaju vlasnici kuće na adresi Perivoj 14 C i 14 D upisane u z.k.č.1758/20, k.o. Šestine, ukupne površine 600 m2, a koja u naravi predstavlja suvlasničke dijelove nekretnine povezane u vlasništvo dva stana površine, svaki po 210,41 m2 u 1/1 dijela u ulici Perivoj 14 C i D, dogovorena cijena kuće (dva stana) je 800.000 eura, koje do danas Šima Krasić nije platila Zdenku Lučić, a niti je vratila predmetne nekretnine koje koristi punih 10 godina. U namjeri pribavljanja znatne imovinske koristi za sebe, oštetila je Zdenka Lučića za iznos od 800.000 eura plus kamate… …Osumnjičena Šima Krasić prenosi kuću na adresi Perivoj 14 C i 14 D upisane u z.k.č.1758/20, k.o. Šestine, na svoje ime i ime svoga muža iako je navedena imovina stečena kaznenim djelom”, stoji između ostalog u kaznenoj prijavi protiv Šime Krasić.

Ovaj slučaj prikazuje svu neučinkovitost DORH-a i USKOK-a koji su imali punih devet godina da pokrenu kazneni postupak ili odbace kaznenu prijavu. Umjesto toga, postupak je otišao u zastaru. Doduše, prema tvrdnjama i gledištu tužitelja, zastara je nastupila samo za pojedina kaznena djela iz kaznene prijave. Isto tako, poduzetnik smatra da DORH kaznena djela ne promatra u čitavom inkriminiranom vremenu, već samo konstatira kada su radnje započele.

“…zbog pogrešne primjene članka 206 st. 1. t. 2. Zakona o kaznenom postupku kojom je odbačena predmetna kaznena prijava, a u kojem je određeno da će se kaznena prijava odbaciti ako iz iste proistječe da je nastupila zastara ili je djelo obuhvaćeno amnestijom, pomilovanjem, ili je već pravomoćno presuđeno ili postoje druge okolnosti koje isključuju kazneni progon”.





Na taj prigovor, koji je poslao 15. kolovoza 2018., poduzetniku i dalje nije stigao odgovor. Kako sada stvari stoje, imajuću u vidu sporost i neefikasnost pravosuđa, čak i ako se prigovor uvaži, on će vjerovatno otići u zastaru.